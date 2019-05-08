Погребенные под лавиной

08.05.19 13:15

© РИА Новости. Владимир Иванов

Interfax-Russia.ru – Семь туристов из Новосибирска пропали без вести после схода лавины в горах на Алтае.

Группа туристов из Новосибирской области в понедельник попала под лавину на территории Республики Алтай.

"По предварительным данным, 6 мая, около 11 утра произошел сход лавины в районе Южно-Чуйского хребта (часть горной системы Чуйские белки - ИФ). В результате пострадала группа туристов из Новосибирской области – девять человек. Двое из них выжили и сообщили о гибели семерых человек", – сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" представитель пресс-службы Главного управления МЧС по региону.

По его словам, сообщить о случившемся выжившие туристы смогли только 8 мая.

"К месту схода лавины (в Кош-Агачский район) отправлены два вертолета с 33 спасателями и 6 кинологическими расчетами МЧС России. Дополнительно в готовность приведены 10 спасателей и один кинологический расчет из Красноярска и четыре горноспасателя Аварийно-спасательной службы Республики Алтай", – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Как уточнили "Интерфаксу" в МЧС РФ, вертолеты вылетели из Абакана и Горно-Алтайска. Еще одна группа спасателей выдвинулась к месту ЧП наземным транспортом из Барнаула. Известно, что туристы была зарегистрирована в МЧС России.

"Благодаря регистрации туристского маршрута известны координаты возможного местонахождения группы", – отметили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным пресс-службы Новосибирского государственного университета (НГУ), туристы, попавшие под лавину, были опытными "походниками", студентов вуза среди них не было.

"На данный момент известно, что никто из погибших не являлся студентом университета, хотя, возможно, был выпускником. Группой руководил опытный альпинист Николай Симонов, входивший в секцию горного туризма университета", - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" представитель НГУ.

Как сообщается на сайте секции, на 1-14 мая у Симонова и его группы действительно был запланирован маршрут IV категории сложности на Южно-Чуйском хребте. Маршрут, начавшийся в селе Кош-Агач, включал прохождение вершин Металлург, Отец, вершин 3368 и 3458.

"Подтверждаем, что группа (туристов – ИФ) из нашей секции. Пока однозначной и полной информации о происшествии предоставить не можем. Просьба не беспокоить родных и участников событий", – отмечается в сообщении, размещенном в группе секции в соцсети "Вконтакте".

Информацию о том, что среди пропавших в горах нет студентов Новосибирского госуниверситета, позднее подтвердил и руководитель секции горного туризма НГУ Владимир Юдин. По его словам, только одна из выживших женщин является сотрудницей вуза, остальные участники похода, большинство из которых работают в институтах СО РАН, прямого отношения к университету не имеют.

"Группа была очень опытной, руководитель Николай Симонов – очень опытный, у многих квалификация превосходила сложность маршрута", – сообщил Юдин агентству "Интерфакс-Сибирь".

Как рассказал руководитель секции, туристы пришли в долину 5 мая, дальше им нужно было подниматься не гребень. Однако в тот день погода не задалась, поэтому участники похода решили сначала протоптать себе в снегу тропу до сопки, чтобы пройти по ней на следующий день.

"Они пошли рано утром 6 мая, когда лавинная опасность меньше. Две женщины, которые остались живы, потому что первыми дошли до гребня, после этого обрушилась огромная лавина, долетевшая до долины, а там перепад высот – 600-800 метров", – сказал Юдин.

Затем, по его словам, они спустились по другой стороне гребня, где встретили туристов из другой новосибирской группы со спутниковым телефоном и сообщили о происшедшем.

"У группы, попавшей под лавину, был спутниковый телефон, но он остался у руководителя группы, попавшего под лавину", – отметил собеседник агентства.

Как полагает Юдин, есть вероятность, что из-за больших объемов снега в горах поисковые работы могут не принести результатов, и тогда придется их отложить до лета.

"Если же лавина, что называется, "выкинула" кого-то (на поверхность - ИФ), то его можно найти с вертолета. Есть даже небольшая вероятность, что кто-то остался жив", – сказал руководитель секции.

Тем временем следственное управление СК РФ по Республике Алтай уже начало проверку по факту возможной гибели группы туристов из Новосибирска.

"Проводятся необходимые доследственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием выясняется, что явилось причиной происшествия, были ли нарушены меры безопасности при восхождении, и кто являлся его организатором. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Также о гибели туристов на Алтае сообщил и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он пообещал оказать помощь семьям участников похода, а также двум спасшимся женщинам.

"К сожалению, из 9 человек выжили только двое. Лавина сошла еще 6 мая, но выжившие добрались до села Кош-Агач только сегодня. Сообщить ранее о случившимся они не могли – не было связи (…) Соболезную родным и близким погибших. Страшная трагедия. Дал поручение оказать всевозможную поддержку родственникам погибших и всю необходимую помощь выжившим", – написал он на своей странице в Фейсбуке.

В свою очередь врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин пообещал принять исчерпывающие меры для поиска туристов, пропавших под лавиной в горах.

"Это страшная трагедия, от которой, к сожалению, в горах не застрахованы даже опытные альпинисты. Заверяю, что будут приняты исчерпывающие меры для поиска туристов. К месту происшествия вылетела группа спасателей, в том числе четыре кинологических расчета, задействовано два вертолета", – заявил он.

Между тем, своими соображениями по поводу произошедшего с туристами на Алтае с агентством "Интерфакс-Сибирь" поделились и некоторые эксперты.

Например, как полагает доцент кафедры географии геолого-географического факультета Томского государственного университета (ТГУ, Томск) Александр Ерофеев, неоднократно работавший на алтайской базе "Актру", причиной схода лавины могло стать большое количество снега, выпавшего в начале мая в районе Южно-Чуйского хребта Республики Алтай.

"В целом, ситуация весной в горах является лавиноопасной. В данном случае большую роль могло сыграть большое количество осадков в виде снега, который выпал в том районе в начале мая", – сказал Ерофеев.

Он отметил, что сам сейчас направляется к университетской базе "Актру", которая располагается в Горном Алтае, где сможет оценить погодные условия и их возможное влияние на лавиноопасность.

В свою очередь руководитель туристско-альпинистского клуба "Вертикаль" (Новосибирская область) Владимир Нефедов заявил, что туристы, несмотря на весь свой богатый опыт восхождений, не могли предугадать сход лавины.

"Восхождения обычно совершаются в этот период (май – ИФ), он не был каким-то особенным в части опасности схода лавин. Я думаю, это случайность, такое предугадать невозможно", – сказал он агентству "Интерфакс-Сибирь".

Нефедов также отметил, что знает место, где произошло ЧП.

"Речь идет о вершине Металлург, на высоте почти 4 тыс. метров. Это место на Южно-Чуйском хребте. Если говорить о сложности маршрута, то он относительно сложный: я бы оценил его как средней степени сложности. Руководителя группы, Николая Симонова, знаю лично, он очень опытный альпинист, его опыт и подготовка позволяют проходить такие маршруты, бесспорно", – добавил альпинист.

Обозреватель Наталья Пономарева

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