Испортили "Дружбу"

08.05.19 14:14

© РИА Новости. Егор Еремов

Interfax-Russia.ru – Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба". Четверо фигурантов дела арестованы, двое – объявлены в розыск.

О резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по нефтепроводу "Дружба", белорусский концерн "Белнефтехим" заявил 19 апреля. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в нефти превысило предельное значение в десятки раз. В связи с этим оба белорусских НПЗ - Мозырский НПЗ (Гомельская область) и "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

23 апреля Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за некачественной нефти, поступавшей на белорусские НПЗ. Польша, Германия, Украина и Словакия также приостановили поставки нефти из России по нефтепроводу "Дружба".

Со своей стороны "Транснефть" заявила об умышленном загрязнении. Терминал, который компания ранее указала в качестве узла учета, и через него же в трубопровод попала некондиционная нефть, в 2017 году был продан ООО "Нефтеперевалка".

Глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства сообщил, что по итогам проверки найден источник загрязнения – это узел учета "Лопатино" в Самарской области. По его словам, следственные действия выявили группу компаний, осуществлявших незаконную деятельность и сдачу в систему некондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений.

Он отметил, что материалы проверки в настоящее время переданы в Генеральную прокуратуру, проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий ФСБ РФ и Следственного комитета.

Следователи по факту загрязнения нефти в "Дружбе" возбудили уголовное дело по ст.158 (кража), 210 (организация преступного сообщества и участие в нем) и 215.3 (приведение в негодность нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору в отношении магистрального трубопровода) УК РФ.

По версии следствия, с августа 2018 по апрель 2019 года шестеро подозреваемых, среди которых генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, являющиеся участниками преступного сообщества, украли нефть на сумму не менее 1 млн рублей.

В марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, в узел слива нефти у села Николаевка (Волжский район Самарской области) поставили нефть, не отвечающую требованиям ГОСТ.

В дальнейшем загрязненная хлорсодержащими соединениями нефть попала в нефтехранилище, расположенное в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального трубопровода. В результате 8 резервуаров парка "Лопатино" оказались непригодны для работы.

7 мая Самарский районный суд арестовал на два месяца четверых фигурантов уголовного дела: Баландина, Балабай, Хуснутдинова и Жоголева. Всем им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.215.3 УК РФ (приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов, совершенное в отношении магистральных трубопроводов группой лиц по предварительному сговору).

Еще двое подозреваемых находятся в розыске.

Министр энергетики РФ Александр Новак пообещал, что ситуация с поставками нефти нормализуется в первой половине мая после очистки по одной нитке в каждом из основных экспортных направлений.

"На текущий момент, 4 мая с опережением плана на два дня кондиционная нефть поступила на Мозырский НПЗ (Беларусь), 6 мая началась прокачка кондиционной нефти в сторону узла учета "Броды" для поставок европейским потребителям. В ближайшее время ожидаем согласования на прокачку кондиционной нефти в сторону Польши. Также продолжается прокачка кондиционной нефти в сторону порта Усть-Луга, и ожидаем ее поступление в порт утром 8 мая", – доложил министр в ходе заседания правительства РФ.

По словам министра, источник загрязнения удалось оперативно изолировать.

"Было произведено оперативное изолирование источника загрязнения от системы магистральных трубопроводов. Также была проведена оперативная работа по переориентации потоков для максимально оперативного очищения одной из ниток нефтепровода "Дружба", и здесь я также хотел поблагодарить компании, которые оперативно откликнулись - РЖД, "Совкомфлот" – для ликвидации последствий", – пояснил он.

Он также рассказал, что после происшествия "Транснефть" начала оценивать содержание хлорорганических соединений в нефти ежесуточно, тогда как ранее оценку проводили раз в 10 дней.

В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал, чтобы вся работа по нормализации качества нефти в магистральном трубопроводе была выполнена до конца, а виновные привлечены к ответственности.

"Нужно все довести до конца, потому что это такой плохой инцидент, он в известной степени подрывает доверие вообще к тому, как работает система. Надо отладить все так, чтобы с точки зрения технологического контроля все было безукоризненно, сделать выводы персональные в отношении тех, кто за соответствующую работу отвечал и отвечает", – заявил Медведев.

Он отметил, что материалы разбирательства должны послужить основанием для привлечения к ответственности тех, кто совершил эти действия.

"Я бы попросил все материалы передать для принятия решения в правоохранительные органы для того, чтобы были сделаны выводы и персонального порядка по ответственным лицам за сам инцидент", – сказал глава правительства.

По итогам заседания правительства принято решение поручить Минэнерго, Минпромторгу, Минэкономразвития и Ростехнадзору внести в правительство проекты актов, "направленные на совершенствование правового регулирования в области добычи, хранения и транспортировки нефти, с целью недопущения поставки нефти, не соответствующей установленным требованиям".

Также руководителям Минэнерго, Минпромторга и Ростехнадзора поручено по результатам проверки направить материалы в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к ответственности.

При этом, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Минэнерго не зафиксировало каких-либо неверных действий руководства "Транснефти" в связи с попаданием "грязной нефти" в трубопровод "Дружба".

Между тем "Транснефть" не снимает с себя ответственность за произошедшее.

В конце апреля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава "Транснефти" Николай Токарев сообщил, что межведомственная группа, которая создана по поручению председателя правительства, предложит дополнить нормативную базу и отраслевые регламенты мерами, которые дополнительно усилят контроль приема нефти в систему магистральных нефтепроводов.

Обозреватель Анастасия Николаева

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