Срок для свободы

13.05.19 12:57

Фото "Интерфакса"

Interfax-Russia.ru – Косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье выпустят на волю в ближайшие два месяца. Белухи могут провести в неволе еще зиму.

Косаток, содержащихся в центре адаптации в бухте Средняя в Приморье, могут выпустить в море уже в начале лета.

"Сейчас мы ждем финального решения ученых – ВНИРО (Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии), ТИНРО, ветеринаров и сотрудников других спецучреждений, имеющих практический опыт работы с морскими животными, когда и каким способом выпускать мормлеков из вольеров. Мы поможем реализовать индивидуальные планы реабилитации и выпуск каждого животного", – заявил глава региона Олег Кожемяко.

По данным Минприроды России, итоговая встреча рабочей группы по выпуску морских млекопитающих запланирована на 13-15 мая. Планируется, что сначала эксперты определятся с местом и датой выпуска косаток.

"Итоговая рабочая группа по выпуску животных пройдет 13-15 мая. И на ней будет четко понятна позиция науки с местом и датой выпуска косаток", - сообщил журналистам глава министерства Дмитрий Кобылкин.

Также глава Минприроды сообщил, что ведомство намерено до конца года внести косаток в Красную книгу России.

"Мы в этом году должны Красную книгу доработать и доделать. Я такую цель поставил, и мы к ней идем", – добавил чиновник.

По белухам, как выразился Кобылкин, "ситуация менее критичная, поскольку они смогут перезимовать в бухте Средняя, если специалисты не смогут сразу определиться с местом или местами их выпуска". Как объяснил министр, чтобы помочь этим животным, ученые должны точно знать, откуда они родом и где их выловили, поскольку такие киты обитают в самых разных местах.

"Для их выпуска нужно четко понимать, куда их везти", – сказал чиновник.

Таким образом, по словам Кобылкина, вопрос о выпуске белух ученые рассмотрят отдельно – предполагается разделить их на три группы и определить место вылова каждой из них.

Косатки же, по словам министра, вторую зимовку могут не пережить.

"По косаткам ситуация гораздо более критичная. Их надо выпустить до июля, потому что вторую зимовку косатки могут не пережить. И мы это прекрасно понимаем", – заявил Кобылкин.

По его словам, ученые сейчас впервые задумались о том, чтобы не увозить косаток из бухты Средняя, а выпустить на волю прямо там.

"Возможно, не придется увозить косаток. И, возможно, придется выпустить тех косаток, здоровье которых будет соответствовать выпуску, именно в этом месте. Такой версии мы раньше не слышали от науки", – сказал Дмитрий Кобылкин.

Как пояснил министр, сейчас в море началась миграция рыб, за ними идут нерпы, которые в свою очередь являются основной пищей косаток. Как полагают ученые, если отпустить млекопитающих сейчас, то они двинуться за всем этим "потоком" в сторону мест своего естественного обитания.

При этом Кобылкин подчеркнул: в дикую природу в любом случае выпустят только здоровых косаток.

В свою очередь в "Гринписс России", напротив, призвали не откладывать выпуск белух, содержащихся в бухте Средняя, а выпустить китов на волю до наступления жары.

"Некоторые специалисты высказывают мнение, что животные могут наоборот не пережить лето. Вода нагреется, микроорганизмы начнут размножаются быстрее. Также в бухте Средняя не очень сильная циркуляция воды. Все это создает условия для кожных заболеваний, что может повлиять на белух и привести к их болезням", – заявил "Интерфаксу" руководитель отдела исследований "Гринпис Россия" Оганес Таргулян.

Специалист отметил, что белухи в отличие от косаток привыкли к более низкой температуре воды и могут заболеть летом.

"Их также нужно выпустить, не дожидаясь жары. Животные могут заболеть", - подчеркнул Таргулян.

Вместе с тем, представитель "Гринписа" заявил, что в организации не согласны с последней идеей ученых о возможном выпуске косаток прямо из бухты Средняя.

"У нас есть сомнения, что будет правильным выпустить косаток в бухте Средняя, потому что до этого ученые говорили, что их лучше перевезти к тому месту, где они были выловлены, так как там находятся их кормовые угодья и там они могут соединиться с семьями", – сказал Оганес Таргулян.

Отметим, что 13 мая активисты "Гринпис России" и другие экологи вышли на пикет за скорейшее освобождение всех животных из "китовой тюрьмы "в Приморье.

"Сегодня или завтра (13 или 14 мая – ИФ) ожидается решение рабочей группы Минприроды по косаткам. Мы послушали много громких заявлений о том, что ситуация с китовой тюрьмой будет решена. Однако до сих пор для этих животных ничего не изменилось, их продолжают кормить с рук, вольеры не расширены, косатки все так же содержатся под крышей, то есть не выполняются рекомендации научных групп, команды Кусто. Мы с этим категорически не согласны", – заявил журналистам Оганес Таргулян.

При этом, как подчеркнул эксперт, состояние здоровья животных не препятствует их выпуску.

"Мы за то, чтобы их выпустили, начали реадаптацию, перестали кормить с рук, расширили вольеры. Для этого не нужно ждать. Их всех к середине лета можно было бы выпустить, если их сейчас начать готовить", – подчеркнул представитель организации.

Как сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Дальний Восток" с места событий, пикет был организован на Корабельной набережной города Владивостока, там активисты разместили пятиметровый баннер с изображением косатки, которая разрывает сети и вырывается на волю. До этого аналогичная акция прошла в Москве.

Ранее заместитель директора по научной работе ВНИРО Вячеслав Бизиков заявлял, что выпустить животных на волю получится не раньше конца июня.

"Наши специалисты и члены команды Кусто заметили (симптомы - ИФ) у белух и косаток, которые навевают подозрения на то, что это могут быть грибковые или вирусные болезни. Нам нужно провести дополнительные анализы и в зависимости от этого решить, не являются ли эти животные опасными для сородичей в дикой природе", – сказал он журналистам в конце апреля.

Кроме того, по словам специалиста, выпустить животных до конца июня также не позволит и ледовая обстановка. Напомним, что изначально ученые рассматривали для выпуска северо-запад Охотского моря.

"Все животные в бухте находятся в удовлетворительном состоянии здоровья. По состоянию здоровья, по физическому состоянию у животных нет противопоказаний по выпуску в окружающую среду", – добавил тогда же Бизиков.

Как в свою очередь считает команда французского океанолога Жана-Мишеля Кусто, китообразных из бухты Средняя можно выпустить в дикую природу после соответствующей подготовки, однако белухам в силу их возраста, возможно, потребуется более длительная реабилитация.

"Большинство животных хорошо упитаны, по-видимому, получили минимальную дрессировку и не проявляют никаких признаков, указывающих на то, что белухи из бухты Средняя не могут быть выпущены в дикую природу после соответствующей медицинской и поведенческой реабилитации. Некоторые белухи более молодого возраста вызывают больше опасений и могут потенциально потребовать более длительной реабилитации перед выпуском", – приводит Минприроды РФ текст отчета специалистов из команды Кусто.

Отмечается, что иностранные эксперты передали свое предварительное заключение по морским млекопитающим из бухты Средняя – его планируется рассмотреть во время консилиума.

"Индивидуальные планы реабилитации китообразных в бухте Средняя к выпуску еще предстоит разработать. Они будут устанавливаться для каждой особи на основе дальнейшей работы/анализа команды в сотрудничестве с российскими учеными", - цитирует министерство слова Кусто.

Обозреватель Наталья Пономарева

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