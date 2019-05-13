За безопасность полетов

13.05.19 14:48

© РИА Новости. Максим Блинов

Interfax-Russia.ru – Сразу три инцидента с пассажирскими самолетами Superjet произошло за сутки. Эксперты призывают приостановить полеты лайнеров до выяснения причин трагедии 5 мая.

Пассажирский Superjet после вылета в Самару минувшей ночью вернулся в "Шереметьево" из-за проблем с созданием безопасного давления в кабине пилотов.

"После вылета на борту сработал датчик о неисправности системы наддува, и командир принял решение вернуться в "Шереметьево", - сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

Самолет удалось благополучно посадить. Никто не пострадал, добавил собеседник агентства.

Затем стало известно, что техническая неисправность самолета SSJ-100 стала причиной задержки авиарейса Краснодар-Челябинск ночью 13 мая.

"Авиарейс Краснодар-Челябинск был выполнен с задержкой более 1,5 часа из-за технической неисправности, выявленной на борту самолета SSJ-100. Компанией был предоставлен резервный борт, который благополучно выполнил полет и уже вернулся", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе авиакомпании "Азимут". Кстати, флот авиакомпании "Азимут" состоит только из машин SSJ-100.

В свою очередь пресс-служба международного аэропорта Краснодар уточнила, что на борту самолета находились 95 пассажиров.

И, наконец, третьим по счету инцидентом с начала суток 13 мая стала задержка вылета самолета SSJ-100 авиакомпании "Азимут" из новосибирского аэропорта Толмачево в Ростов-на-Дону.

Как следует из сообщения онлайн-табло аэропорта, вылет самолета отложен на 8 часов 15 минут – по расписанию вылет был назначен на 04:45, однако по решению авиакомпании был перенесен на 13:00.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что рейс отложен из-за технической неисправности судна.

"Вылет состоится на резервном самолете, ориентировочно, в 17-18 часов (13-14 мск - ИФ), на рейс зарегистрировано более 90 пассажиров", – сказали в прокуратуре.

Кроме того, 8 мая рейс "Аэрофлота" из Ростова-на-Дону в Москву был задержан из-за неисправности SSJ-100. Как сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник, перед полетом пассажиры покинули борт и были отправлены в Москву другим рейсом компании.

"Была мелкая техническая неисправность на самолете авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi SuperJet 100, который и должен был выполнять полет", – уточнил источник.

При этом "Аэрофлот" за несколько дней с момента катастрофы Superjet в "Шереметьево" отменил несколько десятков рейсов на SSJ-100. Так, 8 мая авиакомпания отменила пять парных рейсов на "суперджетах" из "Шереметьево" и обратно, 9 мая – 12 рейсов, 10 мая было отменено 14 рейсов. По данным газеты "Коммерсантъ", на следующий день, 11 мая, было отменено также 14 рейсов, 12 мая - ни одного.

Впрочем, источник издания в отрасли авиаперевозок обращает внимание на то, что отмены полетов на SSJ 10 "нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим".

"Отмены полетов на SSJ 100 - довольно частое явление. Они происходили с самого начала эксплуатации самолета, просто после катастрофы в Шереметьево средства массовой информации стали гораздо более внимательно следить за полетами судов этого типа", – пояснил собеседник издания.

Представитель другой авиакомпании подтверждает, что массовые отмены рейсов на самолетах SSJ 100 происходили и раньше.

"Если у авиакомпании нет бортов на замену тому, на котором обнаружили поломку, рейс отменяется", – пояснил он.

Вместе с тем глава консультационного портала в области авиакосмической промышленности Infomost Борис Рыбак не исключил, что после катастрофы в Шереметьево в "Аэрофлоте" могли начать применять к самолетам SSJ 100 более жесткие требования, чем обычно, и стали снимать их с рейсов при любом признаке неисправности.

"До катастрофы отмен рейсов и замен самолетов SSJ 100 было много. "Аэрофлот" старался это не афишировать, но до трети самолетов стояли на земле", – говорит эксперт.

По его словам, надежность самолета была низкой с самого начала эксплуатации, причем касалось это всего спектра технических средств судна.

"Попадание молнии в самолет в принципе не должно приводить к каким бы то ни было последствиям, это прописано в сертификационных требованиях к самолету", – отмечает он.

5 мая в аварийный самолет попала молния, из-за чего, по предварительным данным, произошел отказ электроники и радиосвязи. По словам источника "Интерфакса", по основной версии на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники, самолет пошел на аварийную посадку с полными баками топлива, от ударов о полосу разрушилась одна из стоек шасси, загорелся двигатель.

"Здесь может быть две причины. Либо у самолета неправильная конструкция, в этом случае можно говорить, что сертифицирующие органы это просмотрели. Либо причина в производственном дефекте, допущенном при сборке конкретного судна", - отмечает Рыбак.

Ряд экспертов, опрошенных "Московским комсомольцем", также полагают, что к трагедии могли привести ошибки, которые были допущены еще при сертификации самолета SSJ100.

Так, один из ведущих специалистов авиаотрасли, который хорошо знаком с правилами сертификации самолетов, обращает внимание на то, что разрушение, которое в результате жесткой посадки произошло на этом самолете, не соответствует нормам летной годности воздушных судов транспортной категории.

"Похоже, что в свое время, когда его сертифицировали, этот момент просто упустили и не проверили на соответствие данному пункту. Так что все заявления Минтранса о том, что нет оснований для остановки этого типа самолета, у меня вызывают недоумение", – отметил собеседник издания.

В свою очередь гендиректор Российско-европейской консультационной компании "РЕК Аэроспейс", главный конструктор самолета-амфибии Бе-200 (1992-2016), почетный авиастроитель России, руководитель программ международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Александр Явкин считает, что человеческий фактор мог стать "пусковым механизмом скрытых условий".

"Ошибки человека или активные отказы на эксплуатационном уровне действуют как пусковые механизмы скрытых условий, способствующих нарушению присущих системе средств обеспечения безопасности полетов", - заявил он.

Он также ставит под сомнение наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины катастрофы.

По словам Явкина, версия выхода из строя оборудования под воздействием попадания в самолет молнии подлежит тщательной проверке, так как типовая конструкция была сертифицирована на соответствие требованиям сертификационного базиса.

"И, тем не менее, отказ оборудования, сыгравший критическую роль в дальнейших событиях, приведших к катастрофе, произошел. Такое могло случиться как по причине недостаточно глубокого уровня работ, проведенных в процессе сертификации типа, так и из-за возможных отклонений от типовой конструкции при изготовлении данного экземпляра самолета в производстве", – рассуждает эксперт.

Он считает, что эти вопросы должны быть тщательно изучены технической комиссией.

"Как именно проводились сертификационные летные испытания SSJ100 со всем набором имевшихся на момент посадки отказов? Были ли включены рекомендации летчиков-испытателей, касающиеся особенностей управления самолетом при выполнении посадки в аварийных режимах, в эксплуатационную документацию? И так далее…", – пояснил он.

За несколько лет эксплуатации Superjet-100 в гражданской авиации, с самолетами этого типа произошло две катастрофы и несколько инцидентов, большинство из которых были связаны с повреждением или неисправностью шасси.

Первая катастрофа с самолетом такого типа произошла в Индонезии 9 мая 2012 году, когда лайнер столкнулся с горой при выполнении демонстрационного полета. Погибли все находившиеся на борту 45 человек.

Что касается инцидентов, то, в частности, в июле 2013 года во время испытательного полета Superjet свершил посадку с убранным шасси в Кеблавике (Исландия). После ремонта лайнер вернулся на базу в Жуковском. В июле 2018 года SSJ после завершения испытательного полета также приземлился с невыпущенными шасси на аэродроме Раменское. В октябре прошлого года Superjet-100 выкатился за пределы ВПП в Якутске, при этом была разрушена стойка шасси. Никто из пассажиров и членов экипажа в этих происшествиях не пострадал.

В АО "Гражданские самолеты Сухого", производящее самолеты Sukhoi Superjet 100, уверены в надежности системы шасси самолета.

"Система шасси SSJ100 соответствует самым жестким требованиям и абсолютно надежна. Все системы SSJ100 сертифицированы по российским и европейским стандартам. Никаких специфических особенностей у шасси SSJ100 нет. Шасси работают штатно", – заявили "Интерфаксу" в АО "Гражданские самолеты Сухого".

Общественная палата РФ после катастрофы SSJ-100 намерена организовать обсуждения по вопросам безопасности авиаперелетов с привлечением экспертов. При этом секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев назвал безответственной идею запрета эксплуатации самолета Superjet 100.

"Это бы означало окончательную гибель, уничтожение российского гражданского авиастроения", – считает он.

По его словам, Общественная палата подключается к этой работе, и в ближайшее время организует целый ряд обсуждений с привлечением профессиональных экспертов, чтобы летать стало безопаснее.

Обозреватель Анастасия Николаева

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