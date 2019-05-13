Бизнес со штрихкодом

13.05.19 16:57

© РИА Новости. Виталий Белоусов

Interfax-Russia.ru – Список товаров, которые необходимо маркировать, могут расширить: в него предлагают включить детское питание и напитки.

Список продуктов, которые необходимо маркировать, может увеличиться почти вдвое, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Подлинность копии документа газете подтвердил представитель аппарата правительства. В список предлагается включить 8 новых групп товаров: детское питание, безалкогольные напитки, косметика, бытовая химия, растительные масла, бытовая техника, готовые продукты из мяса и рыбы, бакалея. Предложение направлено в совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Планируется, что соглашение с оператором маркировки товаров - Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) – будет подписано в течение месяца.

Центр уже маркирует табачную продукцию и в качестве эксперимента - лекарства, а с июня Федеральная налоговая служба передаст компании контроль за меховыми изделиями.

Предполагалось, что в 2019 году маркировка станет обязательной для 12 категорий товаров и к списку добавятся шины, фотокамеры, обувь, блузы, верхняя одежда, одежда из кожи, парфюмерия, кухонное и постельное белье.

Кроме того, чиновники решили маркировать и готовую молочную продукцию. Поставка сырья будет контролироваться с помощью системы электронной ветсертификации "Меркурий". Дальнейший путь продукции от завода до потребителя будет отслеживаться с помощью маркировки. Всего чиновники намерены маркировать 21 группу товаров.

ЦРПТ планирует брать с производителей по 50 копеек за маркировку каждой единицы товара без учета НДС. Бесплатно маркироваться будут только жизненно необходимые лекарства дешевле 20 рублей.

Некоторые эксперты считают, что маркировка защитит российский рынок от контрафакта. Однако если она будет слишком дорогой, бизнес может понести убытки.

"Это точно позволит бороться с контрафактом, поскольку бывает очень много нарушений торговых прав, и необходимо контролировать качество. Поэтому если маркировка будет недорогой, потребитель от этого в конечном итоге выиграет. Другой вопрос – сколько это будет стоить? Важно учесть затраты для бизнеса, которые потом будут заложены в цену товара. Также важен вопрос административных процедур, приобретения считывателей и различного оборудования для маркировки. Это все нужно просчитывать", – рассказал Interfax-Russia.ru глава Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

Собеседник подчеркнул, что нововведение может обернуться повышением цен на товары, оказавшиеся в списке маркируемых.

"Это может привести и к определенному повышению цены. Маркировку предлагается делать на основе концессионного соглашения на много лет через систему государственно-частного партнерства без привлечения бюджетного финансирования. Максимум цены маркировки пока планируется ограничить 50 копейками за единицу товара. Для очень недорогих социально значимых лекарств это может быть заметно, поэтому для лекарственных препаратов российского производства надо минимизировать удорожание", – отметил эксперт.

Он также считает, что максимальная стоимость одной маркировки по социально значимым товарам может быть прописана отдельно в концессионном соглашении. Кроме того, маркировка особенно необходима брендовым вещам.

"Маркировка защищает добросовестных производителей от подделок, поэтому нет необходимости, например, в маркировке телевизоров. Они и так не подделываются. А что касается брендовой одежды, шуб, обуви – там очень много подделок. Как только сделали маркировку шуб, выяснилось, что их количество на рынке в реальности намного превышает количество по отчетности", – отметил Калинин.

Создать систему маркировки товара для борьбы с его незаконным оборотом правительство решило еще в конце 2017 года. Вскоре после этого депутаты приняли в третьем чтении закон о создании единой информационной системы маркировки товаров, которая позволит контролировать их движение от производителя до конечного потребителя. К июню 2019 года должен быть подготовлен законопроект о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками. Ответственными за него назначены Минпромторг и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

С 1 марта в России была введена обязательная цифровая маркировка табачной продукции - сигарет и папирос. Закон распространялся на всех участников рынка: производителей, импортеров, оптовую и розничную торговлю. В рамках закона была проведена обязательная регистрация производителей и торговых точек в единой национальной системе маркировки и прослеживаемости товаров "Честный знак".

В настоящий момент на каждую пачку сигарет производители наносят уникальный двумерный штрихкод DataMatrix. Все дальнейшие движения каждой выпущенной упаковки отслеживаются в информационной системе именно по тому штрихкоду, который присвоен ей при создании. По нему также можно проследить всю цепочку поставок товара, а также подтвердить название марки и его сорт. Власти рассчитывают, что такая система поможет бороться с контрабандным ввозом сигарет и повысит собираемость табачных акцизов.

"Итоги первого этапа продемонстрировали верность выбора способа маркировки. Результаты позволяют говорить о готовности отрасли к массовому выпуску продукции с цифровыми кодами. Планируется, что объем промаркированного табака до конца года вырастет в 175 раз по сравнению с результатами первого этапа – до 100 млн пачек", – цитируются на сайте национальной системы цифровой маркировки "Честный знак" слова статс-секретаря – заместителя Министра промышленности и торговли Виктора Евтухова. Положительно об эксперименте высказывается и директора по связям с ЕАЭС и защите торговых марок Philip Morris International в России Александр Мироненко.

"Первые шесть месяцев пилотного проекта не выявили существенных технических проблем, связанных с переоборудованием фабрики или особенностями производственного процесса. Участие в эксперименте не потребовало от компании кардинальной перестройки производственных линий", – отметил он.

Также с 1 марта начался пилотный проект по маркировке отдельных категорий товаров легкой промышленности. В этом списке – предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи; блузки, женские блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания; пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия; белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отмечал, что маркировка может стать эффективным инструментом для борьбы с нелегальной продукцией легкой промышленности, но ее стоимость для бизнеса должна быть разумной.

"Бороться с нелегальным оборотом необходимо, и такого рода борьба может быть эффективной, в том числе, с использованием маркировки товаров. Это важное направление, эту маркировку вообще и придумали для того, чтобы можно было отличить подчас неотличимый контрафакт от настоящего продукта, от нормального продукта. Эту систему надо развивать, но, конечно, дополнительно не нагружая бизнес, потребителей, то есть это должно быть за разумные средства", – сказал Дмитрий Медведев.

Планируется, что система обязательной маркировки товаров заработает в полную силу в 2024 году.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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