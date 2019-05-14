Потоп для мамонта

14.05.19 12:36

Фото Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН

Interfax-Russia.ru – Новосибирские ученые выдвинули свою теорию о вымирании мамонтов в Западной Сибири. Эксперты полагают, что животные не смогли выжить из-за наводнений.

Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН (г. Новосибирск) полагают, что к окончательному исчезновению мамонтов на юге Западной Сибири привели неоднократные затопления. К такому выводу специалисты пришли после исследования так называемых грив – элементов рельефа, представляющих собой невысокие, узкие, линейно вытянутые поднятия почвы, особенно распространенные на территории Новосибирской области и в Алтайском крае.

Как сообщила пресс-служба института, во время прошлого полевого сезона ученые особенно тщательно изучили две точки - Казанцевский мыс (полуостров в северной части озера Чаны), а также Волчью Гриву (возвышенность в Каргатском районе Новосибирской области), где обитали одних из последних мамонтов, живших на территории современной Сибири. На вершине этой гривы, в черте села Мамонтовское, палеонтологи в свое время нашли самое массовое "захоронение" этих ископаемых млекопитающих в Азии, что и побудило многих ученых задуматься о происхождении таких возвышенностей. Как полагает руководитель полевой экспедиции – старший научный сотрудник лаборатории палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя ИНГГ СО РАН Александр Бейзель, гривы, вопреки распространенному мнению о простой эрозии почвы, могли образоваться в результате нередких гидросферных катастроф. Они же в свою очередь могли погубить и мамонтов.

Согласно этой теории, раньше, во время оледенений Северный Ледовитый океан как бы "закупоривался": ледяная шапка над его водами росла, давление увеличивалось, и в определенный момент происходил прорыв. Гигантские массы воды проносились по равнинам, сметали все на своем пути и образовывали различные формы рельефа, включая гривы. Эти события происходили от 22 до 14 тыс. лет назад.

"Возможно, мамонты спасались на вершинах грив от потопа, но уровень воды был таким большим, что их занесло полутораметровым слоем осадков. Если бы было сухо, животные бы сконцентрировались в низинах. Подобные затопления могли происходить неоднократно, что и стало одной из причин исчезновения мамонтов на территории Новосибирской области", - предположил Александр Бейзель.

К слову, подтверждение своей "водной" гипотезы ученые нашли на озере Чаны, где на одной из грив - Казанцевском мысе – под действием волн и прибоя обнажились породы – практически полный поперечный разрез гривы.

"Специалисты отобрали на Казанцевском мысе целую серию образцов породы, чтобы в дальнейшем провести литологические и микропалеонтологические исследования, а также сделали детальное седиментологическое описание разреза", – отметили в пресс-службе института.

Между тем, как полагают томские ученые, причиной вымирания мамонтов стала нехватка минералов, из-за которой страдал их скелет. Как выяснил в ходе изучения коллекции останков мамонтов, найденных в районе реки Берелех (Якутия), палеонтолог Томского государственного университета (ТГУ) Сергей Лещинский, многие из этих животных страдали от серьезных патологий скелетной системы.

"Одно из заболеваний у врачей называется "суставная мышь", или "рисовое зерно". Это свободно расположенный в полости сустава фрагмент отделившейся костной или хрящевой ткани. Довольно часто эта патология отмечается и у людей. При попадании такого "кусочка" в суставную полость возникает сильнейшая боль. Это свидетельствует о серьезном заболевании, например, некрозе субхондральной кости. Животное с таким недугом было ограничено в движении и часто становилось легкой добычей хищников", – рассказал ученый.

Еще одна аномалия, которую обнаружил у мамонтов Лещинский – незамкнутость поперечных отверстий шейных позвонков, в которых расположены кровеносные сосуды и нервные сплетения. Позвонков с таким отклонением, по данным ТГУ, в коллекции было несколько, что говорит о том, что они принадлежат разным особям.

"В большинстве же случаев у мамонтов, чьи останки обнаружили у реки Берелех, встречались признаки суставных деструкций, остеопороз, остеофиброз, остеомаляция, остеолиз, ложные суставы и другие заболевания, вызванные нарушениями обмена веществ из-за недостатка или избытка жизненно важных макро- и микроэлементов", – отметили в пресс-службе Томского госуниверситета.

Таким образом, как полагают ученые, причиной массового вымирания мамонтов на Земле стал геохимический стресс, возникший из-за минерального голодания вследствие серьезных экологических изменений на планете. Последние, по мнению ученых, были связаны с активизацией неотектонических процессов и повышением влажности воздуха, что привело к резкому окислению ландшафтов. Мамонты попытались восполнить дефицит микроэлементов и начали есть глину на берегах водоемов, в обнажениях оползней или так называемых грязевых ваннах (поэтому в этих местах найдено так много их останков), однако концентрации нужных веществ в ней оказалось недостаточно.

Еще одним любопытным наблюдением палеонтологов стало то, что различными заболеваниями костей страдала не одна какая-то "локальная" группа мамонтов (например, в Якутии), но и другие их сородичи, живущие в самых разных точках земного шара. Так, различные признаки остеодистрофии (патологический процесс изменения костной и хрящевой тканей - ИФ) ученые в разное время обнаруживали на останках мамонтов, найденных в Западной Сибири, на Урале и даже под городом Краков в Польше.

"Установлено, что массовая гибель мамонтов началась около 24 – 20 тыс. лет назад. Процесс продолжался долго и имел ярко выраженную вторую волну вымирания, которая пришлась на период 15 – 13 тыс. лет назад. Окончательное угасание вида на континентах, включая Западную Сибирь, произошло приблизительно 12 – 9 тыс. лет назад", – сообщили в ТГУ.

Вместе с тем, на Земле еще сохранялось несколько островных рефугиумов – мест, где древние животные пережили неблагоприятный геологический эпизод и существовали еще довольно долго, при том, что на других территориях их сородичей уже не было. Например, в Тихом океане есть остров Святого Павла (территория США вблизи Аляски), где мамонты жили около 5,7 тыс. лет назад. А на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане эти животные окончательно исчезли и того позднее – только 3,7 тыс. лет назад.

Кстати, как выяснили томские ученые, ледниковые периоды были для мамонтов не помехой. В Плейстоцене (эпоха, начавшаяся более 2,5 млн лет назад) во время холодов вся теплолюбивая фауна из Сибири перемещалась на юг Европы, где животные переживали неблагоприятные геологические эпизоды.

"Кроме того, на территорию Центральной Европы, в том числе современной Польши, из Сибири и Центральной Азии приходили животные, адаптированные к существованию в холодных степях: мамонты, шерстистые носороги, большерогие олени, бизоны и другие виды. Когда наступало потепление, "холодная" фауна уходила из Европы назад в Сибирь", – рассказали исследователи.

Обозреватель Наталья Пономарева

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