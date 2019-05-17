Дружба по-японски

17.05.19 15:10

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

Interfax-Russia.ru - Японская сторона извинилась за своего депутата, который во время визита на Кунашир высказался за возвращение Курил военным путем.

Очередной визит японской делегации на остров Кунашир (Курилы) состоялся с 10 по 13 мая. К неожиданности, как гостей, так и принимающей стороны, поездка обернулась настоящим скандалом.

"Из СМИ мы узнали, что в частном разговоре в кулуарах один из членов делегации – депутат японского парламента Маруяма Ходака – высказался о том, что возвращение Курильских островов Японии возможно только военным путем. Затем информация об этом появилась в японских СМИ. За всю историю безвизовых обменов это первый такой прецедент! Визиты всегда проходили в дружественной атмосфере!", – сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель Сахалинской областной комиссии по безвизовым обменам между Японией и РФ (жителей Южных Курил Сахалинской области).

На днях, как сообщил собеседник агентства, Сахалинская областная комиссия по безвизовым обменам получила письмо от своих коллег – Хоккайдской комиссии по безвизовым обменам, в котором они извинились за некорректные высказывания депутата японского парламента и выразили несогласие с его позицией.

"Нам всем очень стыдно за него, неловко чувствуем себя перед вами из-за того, что мы включили его в нашу группу, совсем не зная, какой он человек. Приносим вам глубокие извинения за то, что причинили всем вам неприятность и беспокойство. Его мнение (депутата Маруяма Ходака – ИФ) касательно разрешения вопросов между Японией и Россией совершенно различается с мнением остальных участников нашей группы", – говорится в письме Хоккайдской комиссии.

Авторы письма также подчеркнули, что все участники японской делегации (кроме вышеуказанного господина), а также коллектив Хоккайдской комиссии по связям с жителями Курильских островов хотят разрешить территориальную проблему исключительно мирным путем и намерены и дальше поддерживать дружеские отношения со своими соседями.

"Еще раз просим прощения, надеемся, чтобы вы все верили в нас и в сложившиеся до этого доверие и взаимопонимание между нами", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в состав безвизовой делегации, посетившей Курилы в мае этого года, вошли 65 человек из четырех префектур Японии, в том числе 2 депутата японского парламента, 2 депутата городских парламентов, а также госслужащие, предприниматели и руководители рыбных компаний Страны восходящего солнца.

Во время своего визита на остров Кунашир гости из Японии посетили местные достопримечательности, встретились с властями и местными жителями, а приехавшая в составе делегации группа японских барабанщиков выступила на совместном концерте с творческими коллективами Южно-Курильского района.

Напомним, что 10 мая в Москве прошла очередная встреча глав МИД России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно по вопросу мирного договора между странами. Как сообщил журналистам господин Коно, разрешить существующие разногласия сторонам не удалось.

"Разрешить проблему, остающуюся нерешенной по истечении более чем 70 лет после войны – нелегкая задача, и нельзя сказать, что в результате сегодняшних переговоров мы смогли преодолеть расхождения", – заявил он на пресс-конференции в Москве.

Также Таро Коно отметил, что в ходе встречи 10 мая, "как и во время февральской встречи, в дискуссии иногда доходило до резких высказываний".

"Но мы с министром Лавровым встречались не в первый раз, у нас сложились доверительные отношения, что позволяет нам общаться достаточно откровенно", – подчеркнул глава японского МИД.

Как в свою очередь заявил Сергей Лавров, на встрече с главой МИД Японии Таро Коно российская сторона подчеркнула, что работа над заключением мирного договора должна вестись на основе декларации 1956 года.

"Со своей стороны мы особо подчеркнули, что работа на основе декларации 1956 года означает прежде всего признание итогов Второй мировой войны в полном объеме, что зафиксировано и в уставе Организации Объединенных Наций", – сказал российский министр на пресс-конференции в Москве.

Как известно, Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы же состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит. В Токио в свою очередь продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий", которые "находятся под оккупацией".

Наряду с переговорами по вопросу мирного договора Россия и Япония продолжают обсуждать возможность о дальнейшем смягчении визового режима.

"Мы движемся по этому пути. Часть пути мы прошли, во многом мы уже взаимно смягчили визовый режим. Но это улица с двусторонним движением. Россия готова к дальнейшим шагам - к электронным визам, другим форматам смягчения визового режима. Наши министерства иностранных дел ведут на этот счет переговоры", – сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече в Москве с участниками заседания Совета губернаторов России и Японии 14 мая.

Она призвала руководителей российских и японских регионов "подталкивать исполнительную власть к тому, чтобы они как можно быстрее завершили переговоры и открыли возможности, как для своих граждан, так и для бизнеса".

"Мы бы были заинтересованы, чтобы наши соседи, бизнес Японии, активнее включились в сотрудничество с Россией по важным проектам - транспортным, логистическим, инфраструктурным и иным", – отметила Матвиенко.

По ее словам, сегодня на Дальнем Востоке, в частности в Приморском крае, есть огромные новые возможности "как по условиям ведения бизнеса, так и по условиям инвестиционного сотрудничества".

"Как говорят в России, свято место пусто не бывает. Важно, чтобы японский бизнес осознал те новые большие возможности, которые есть в новой России, и не терял времени – свободные ниши не будут долго оставаться, они все равно будут заниматься", – сказала спикер.

К слову, по данным администрации Приморья, по итогам минувшего 2018 года внешнеторговый оборот Приморского края с Японией составил почти $725 млн.

"В Приморье работают более 30 предприятий с японским капиталом. Шесть японских компаний уже смогли оценить преимущества особых режимов развития бизнеса на Дальнем Востоке, получив статус резидентов ТОР (территория опережающего развития - ИФ) или Свободного порта Владивосток", – заявил глава региона Олег Кожемяко на заседании Совета губернаторов России и Японии в Москве.

По данным администрации Приморья, во время своего визита в Москву губернатор провел ряд встреч с послом Японии в России Тоехиси Кадзуки, и губернаторами японских префектур Тоттори, Хоккайдо и Тояма.

"С послом мы обсудили реализацию плана, который был подписан президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Это проекты по острову Русский, мусоросжигательному заводу, сборке автодвигателей для "Мазды" и экспорта их в Японию, вопросы экологии", – сообщил Кожемяко.

Обозреватель Наталья Пономарева

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