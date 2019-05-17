Максимально легитимный процесс

17.05.19 15:49

© РИА Новости. Павел Лисицын

Interfax-Russia.ru – Власти Екатеринбурга согласились провести независимый опрос жителей по поводу строительства храма после того, как президент высказал свою точку зрения по поводу конфликта.

Несанкционированные массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер, проходят в городе с 13 мая. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, составлено 102 протокола, арестовано 30 человек.

Накануне свое видение ситуации на медиа-форуме ОНФ изложил президент РФ Владимир Путин. Он заявил о необходимости учитывать мнение местных жителей по вопросу строительства храма в Екатеринбурге, провести опрос населения, соблюсти интересы как сторонников, так и противников этого проекта.

"Все имеют право на собственное мнение. И если речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть, если речь идет не о записных активистах, которые приехали из Москвы для того, чтобы там пошуметь и себя попиарить", – подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что храм должен объединять людей, а не разъединять. В этой связи, по его словам, "с обеих сторон нужны какие-то шаги для того, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там реально проживают".

"Есть простой способ – провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение и интересы этого меньшинства", – заявил президент.

Он отметил, что в сложившейся ситуации инвесторы, городские власти, которые собираются строить храм, должны разбить сквер взамен того, на котором сейчас ведется строительство.

"Нужно не перетягивать канат и ругаться друг с другом, а сесть и договориться. А городские власти должны заниматься именно этим – найти оптимальное для проживающих там людей решение", – заявил Путин.

Мэрия Екатеринбурга со своей стороны согласилась провести независимый опрос о строительстве храма.

"Будем опрос проводить. Знаю, что областные власти планируют провести с фондом "Социум" свой опрос. Но ни один из них не будет воспринят протестующей общественностью как легитимный. Многие общественные организации обращаются, готовы выступить инициаторами массового независимого опроса. Это очень хорошая инициатива, мы не против нее", – сообщила агентству "Интерфакс-Урал" заместитель главы города Екатерина Куземка.

При этом она напомнила, что ранее неоднократно проводились опросы насчет места строительства храма.

"Результаты показывают, что большая часть жителей относится к этому равнодушно, небольшая часть протестовала против храма, достаточно серьезная часть поддерживала", – отметила она.

Вместе с тем в Кремле заявили, что решение властей Екатеринбурга о проведении опроса после реакции главы государства на прецедент нельзя расценивать как свидетельство их неэффективности.

"Местные власти вели диалог с жителями Екатеринбурга до заявления президента. Просто президент более четко сформулировал, и в данном случае они, как региональная власть, прислушались, в том числе и к мнению главы государства", – отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Со своей стороны глава городской администрации Александр Высокинский сообщил журналистам, что для проведения опроса на тему строительства храма в центре города администрация Екатеринбурга привлечет специализированные организации.

"Делать это (продолжать диалог – ИФ) мы будем как на сайте городской администрации, так и будем привлекать специализированные компании, чтобы этот опрос сделать. Понятно, что с точки зрения репрезентативности выборок это не сто, не двести, и даже не тысяча человек, поэтому время на опрос уйдет значительное и, мы рассчитываем, что (на это уйдет - ИФ) около, может быть, двух недель", – сказал глава города.

Он подчеркнул, что по итогам опроса продолжится диалог с горожанами, в том числе и на тему озеленения.

"В любом случае, за эти две недели мы проведем совместное мероприятие с горожанами по новому скверу, который у нас уже запланирован, и мы вместе будем делать техническое задание, отдельно расскажем по тем 30 скверам, которые у нас находятся в проектировании и работе", – добавил Высокинский.

Он высказал мнение, что проведение референдума на тему строительства храма в центре Екатеринбурга займет слишком много времени.

"Если мы уходим в референдум, (ожидается - ИФ) год подвешенной ситуации. Это более чем серьезная подготовка, это более чем серьезные затраты. Поэтому сейчас максимальные усилия надо направить на то, чтобы опрос и по процедуре, и по форме, и по репрезентативности был максимально корректным", – считает глава Екатеринбурга.

Он отметил, что в настоящее время городские власти определяются, как и в какой форме проводить этот опрос и среди кого.

"Это может быть и весь центр, и жители окрестностей. Хотя это городской центр и это общая тема", – добавил градоначальник.

По его мнению, необходимо будет информацию об объявленном опросе не просто разместить на сайте, но и максимально широко осветить в СМИ.

"Нужно обеспечить процесс, чтобы никто из горожан не мог сказать: "Мне не дали возможность", – сказал Высокинский.

Он уточнил, что детали проведения опроса в настоящее время решаются совместно с юристами.

Глава Екатеринбурга отметил, что опрос должна проводить организация, которая обладает соответствующими полномочиями и опытом, ее выберут депутаты.

"Я вас уверяю, что одной лицензии на социологию и опыта проведения опросов будет недостаточно. Если пойдем по 44-му федеральному закону, месяца на полтора-два повиснет, потому что в ФАС сходим, потом еще куда сходим. Я думаю, решение это будут принимать депутаты", – заключил Высокинский.

Он также заявил, что за проведение опроса горожан на тему строительства храма заплатит городской бюджет, "чтобы обеспечить максимальную легитимность процесса".

"Весь необходимый государственный контроль процедур будет задействован", – пообещал глава города.

В Госдуме предложили региональным законодателям подключиться к поиску компромисса по месту строительства храма.

"После проведения опроса при городской Думе Екатеринбурга необходимо создать оргкомитет или рабочую группу, в которую должны войти не только представители власти, но и общественные объединения, жители города, представляющие разные точки зрения. Далее, с учетом результатов проведенного опроса горожан, должно быть выработано компромиссное предложение, которое необходимо представить на заседании гордумы. И уже Дума Екатеринбурга должна проголосовать и принять решение о месте строительства храма", – высказал свою точку зрения председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, депутат от Свердловской области Павел Крашенинников.

При этом, по его словам, на время проведения опроса строительные работы должны быть остановлены, а техника убрана. Ранее Крашенинников посетил место событий и пообщался с протестующими.

"То, что строить храм нужно – это очевидный вопрос. Если мы не будем строить храмы, библиотеки, театры, культурные центры, то будем вынуждены строить тюрьмы, изоляторы, лагеря... Такое в нашей истории уже было, когда запрещали и сносили храмы", – сказал депутат.

По его словам, на всех этапах решения сложившейся ситуации крайне важна открытость и прозрачность, чтобы жители города были в курсе происходящего и могли способствовать выработке правильного решения.

В свою очередь инициаторы строительства пообещали не начинать возведение храма до подведения итогов опроса.

"Стройка еще не начиналась. Идет этап подготовки площадки к церемонии закладки первого камня. Фонд святой Екатерины (инициатор строительства) вместе с горожанами ждет выполнения поручения президента России", – сообщил агентству "Интерфакс-Урал" директор фонда Александр Андреев.

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"