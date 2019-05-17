Санкции на санкции

17.05.19 18:23

© РИА Новости. Виталий Белоусов

Interfax-Russia.ru – США внесли в "список Магнитского" отряд спецназа "Терек" и пятерых граждан РФ. Российские и чеченские власти готовят ответные меры.

Власти США ввели санкции против пятерых россиян, а также специального отряда быстрого реагирования "Терек". Решение было принято в рамках "закона Магнитского". Российское правительство обещало, что не оставит без ответа действия США. В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что авторы санкционного списка попадут в аналогичные "черные списки" Чеченской республики.

В заявлении Минфина США отмечается, что новые санкции нацелены на привлечение к ответственности тех, кто причастен к убийству оппозиционера Бориса Немцова и нарушению в Чечне прав ЛГБТ-сообщества (лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов).

В "черный" список США попали командир СОБРа "Терек" Абузайд Висмурадов, бывший начальник исправительной колонии N7 Сергей Коссиев, а также работавший в Следственном комитете при МВД Геннадий Карлов, следователь Елена Трикуля и бывший командир батальона "Север" Руслан Геремеев.

"Минфин продолжает призывать к ответу тех, кто причастен к задержанию, пыткам или убийству Сергея Магнитского, что является частью борьбы с нарушениями прав человека в России", - приводятся в сообщении Минфина США слова замглавы ведомства по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигала Манделькера.

Елену Трикулю власти США считают причастной к смерти аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

"Будучи следователем Следственного комитета, Трикуля не приняла во внимание ходатайство о начале уголовного расследования в отношении ответственных за незаконное задержание и смерть Магнитского и подписала отказ от него", – говорится в сообщении.

Геннадию Карлову вменяется "участие в попытках сокрытия юридической ответственности в связи с задержанием, пытками или смертью Магнитского", которые он якобы совершал, будучи заместителем руководителя подразделения Следственного комитета.

Абузайд Висмурадов в документе Минфина США упоминается в качестве ответственного за "незаконное удержание и пытки людей из-за их реальной или предположительной связи с ЛГБТ-сообществом".

Руслана Геремеева внесли в "черный список" за то, что он, действуя, по мнению американской стороны, "в интересах главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова", был замешан в "серьезных нарушениях международно признанных прав человека".

По данным ведомства, Руслан Геремеев – бывший заместитель командира батальона "Север" и сотрудник личной охраны Кадырова, и при этом российскому следствию ранее дважды не удавалось выдвинуть против него обвинения в предполагаемой организации убийства Немцова в 2015 году.

Сергея Коссиева в США считают виновным в избиении и унижении заключенных, а также сокрытии следов этих преступлений.

Как сообщалось, в январе Сергей Коссиев был осужден за злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий. Он приговорен к 2,6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его бывший заместитель Анатолий Луист получил три года колонии общего режима.

В Кремле пообещали ответить на расширение "списка Магнитского".

"За этими шагами последуют ответные меры. Мы всегда отмечали, что это не наш выбор отвечать таким образом. Мы стремимся сотрудничать с Соединенными Штатами в долгосрочной перспективе. Мы готовы к этому и считаем, что это правильный вариант. Более того, эти неконструктивные решения явно идут вразрез с позитивным прогнозом недавних российско-американских переговоров в Сочи ", – отмечается в заявлении российского посольства в США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что правительство будет действовать по принципу взаимности.

"Так или иначе, безусловно, соблюдается принцип взаимности, который, конечно же, требует определенных контрмер на подобные деструктивные меры. В любом случае, в первую очередь будет соблюдаться принцип взаимности, и во вторую очередь, главным образом будут преследоваться собственные национальные интересы", – прокомментировал ситуацию журналистам Дмитрий Песков.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что авторы санкционного списка бойцов СОБР "Терек" будут включены в аналогичные "черные списки" Чеченской республики.

"Терек" является одной из лучших и опытных боевых единиц в мире по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Это я заявляю со всей ответственностью. Если в США на высшем уровне обсуждают вопросы "Терека" и командира Абузайда Висмурадова, это убедительное свидетельство того, что США боятся нас - маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки. Официально довожу до сведения авторов этих писулек (санкционных списков), что вы все находитесь в наших списках ", – сказал Рамзан Кадыров.

Он отметил, что включение бойцов "Терека" в санкционные списки означает, что республика находится "на правильном пути, действует эффективно, результативно, оперативно". Также, Рамзан Кадыров обратился к американской стороне с просьбой ввести санкции в отношении "всей команды" первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

"Конечно, для простых граждан США и европейских стран двери в Чечню всегда открыты настежь. А тем, кто искусственно делает нас врагами, предлагаю, если в ваших жилах есть хотя бы малейшие признаки мужчины, приезжайте, мы вам так нарисуем "список Магнитского", чтобы запомнили на всю жизнь и еще внукам рассказывали", – отметил он.

Ранее США закрыли въезд главе правительства Чечни Муслиму Хучиеву. Санкции против него, а также против его супруги Сапият Шабазовой, были введены в связи с "грубыми нарушениями прав человека".

"Госдепартамент США располагает достоверной информацией о том, что Муслим Хучиев причастен к пыткам", – отмечалось в заявлении Госдепа США.

Американский минфин уже неоднократно расширял санкционный список. Например, в 2017 году они включили туда руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, депутата Госдумы Андрея Лугового, разведчика Дмитрия Ковтуна, сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, председателя совета директоров Универсального банка сбережений Геннадия Плаксина.

В феврале 2016 года в список Магнитского попали бывший замминистра внутренних дел России, начальник Следственного комитета при МВД России Алексей Аничин, следователь МВД по Центральному федеральному округу Борис Кибис, бывший руководитель управления следственного департамента МВД Павел Лапшов, следователь МВД Олег Уржумцев и некий Евгений Антонов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что в основе "акта Магнитского", предусматривающего пакет антироссийских санкций, лежат политические игры и обычный криминал.

"Это все очень неконструктивные политические игры вокруг вещей, которые на самом деле в основе своей не являются такими, с которыми нужно работать подобным образом, которые нужно так раздувать", - сказал Владимир Путин.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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