Знать как спасать

20.05.19 15:20

Interfax-Russia.ru – Тренинг по подготовке специалистов для оказания помощи морским млекопитающим стартовал в Южно-Сахалинске.

Проект "Свободные сивучи" по подготовке специалистов для оказания помощи морским млекопитающим, попавшим в беду, стартовал 17 мая в Южно-Сахалинске. Как рассказали организаторы, тренинг рассчитан на 4 дня, в нем примут участие порядка 80 человек. Обучение будет бесплатным.

"С каждым годом на брекватере в городе Невельске (в его черте находится лежбище сивучей - ИФ) мы все чаще встречаем сивучей с "ошейниками" из запутавшихся на шее остатков рыболовных сетей и пластика. Если в прошлом году на брекватере таких животных было 17, то в этом году мы уже насчитали более 20", – рассказал журналистам на пресс-конференции руководитель общественной группы помощи морским животным "Друзья океана" Вячеслав Козлов.

Также, по его словам, о подобных случаях нередко сообщают и местные жители, которые обращаются к экологам за советом, как помочь таким животным.

"В единичных случаях нашим зоозащитникам удается освободить млекопитающих от "ошейников", однако чаще всего требуется дистанционное обездвиживание крупных ластоногих и оказание им профессиональной помощи. А в России таких специалистов нет", – сказал Козлов.

В связи с этим, по словам эколога, общественная организация "Друзья океана" совместно со своими коллегами из клуба "Бумеранг" обратились за помощью к экспертам Тихоокеанского центра спасения морских млекопитающих (The Marine Mammal Center, г. Сан-Франциско, США) – руководителю спасательных работ северной части Калифорнии Райану Бергеру и директору по реагированию и проведению спасательных операций Дэйву Занисеру. За 40 лет работы этот центр спас и вылечил более 20 тыс. морских млекопитающих. Эксперты согласились приехать на Сахалин и поделиться своими знаниями со всеми желающими.

Проект "Свободные сивучи" поддержали и власти Сахалинской области. Так, наравне с сахалинскими экологами и зоозащитниками обучение пройдут и специалисты регионального агентства ветеринарии и племенного животноводства. Как ожидается, в течение двух дней участники прослушают теоретический курс, после чего отработают полученные знания на практике. Теоретическая часть обучения пройдет в Южно-Сахалинске, практическая – в Невельске.

В целом, как рассказал Вячеслав Козлов, проект по подготовке специалистов для оказания помощи морским млекопитающим рассчитан на три года: Бергер и Занисер планируют периодически приезжать на Сахалин для обучения местной команды, также возможны выезды сахалинцев в США на обучение в The Marine Mammal Center.

"Проблема запутывания животных актуальна в разных океанах и в разных странах из-за большого объема мусора. Ежегодно растет количество морских млекопитающих, которые запутываются. И мы по всему миру ведем занятия, чтобы люди могли оказывать помощь животным", – рассказал на пресс-конференции Дейв Занисер.

Как надеются сахалинские зоозащитники, благодаря проекту в России появятся грамотные специалисты, которые смогут оказывать квалифицированную помощь морским млекопитающим, а также будет создана соответствующая нормативная база на законодательном уровне.

Вместе с тем, экологи объявили новый набор на тренинг по спасению морских млекопитающих "Сахалин: Человек и Море (Север)". В рамках этого проекта все желающие смогут научиться освобождать от морского мусора и остатков рыболовных сетей китов и дельфинов.

"Согласно последним исследованиям ежегодно более 300 тыс. китов и дельфинов в мире погибают, запутавшись в морском мусоре и остатках рыболовных сетей. В ответ на это мировое сообщество активно расширяет международную сеть организаций и групп, занимающихся спасением таких животных. К примеру, на Сахалине уже функционирует наша группа помощи морским животным "Друзья океана", но очень важно именно на севере острова иметь постоянную группу реагирования на запутывание больших китов", – сообщили в клубе "Бумеранг".

По данным экологов, тренинг пройдет на базе Ногликской районной центральной библиотеки им. В.М. Санги с 7 по 9 июня.

Проект реализуется при поддержке компании "Сахалин Энерджи" в рамках Фонда социальных инициатив "Энергия". В 2018 году он стал победителем премии "Лучшие социальные проекты России" в номинации "Экологические инициативы".

"Проект "Сахалин: человек и море" – первый в России опыт организации системной работы по спасению морских млекопитающих, включающий в себя как просветительскую работу, так и организацию группы помощи морским млекопитающим, состоящей из добровольцев, профессиональных спасателей и ветеринаров, а также формирование координационного совета помощи морским млекопитающим", – рассказали в пресс-службе "Сахалин Энерджи".

Вместе с тем, "Друзья океана" и клуб "Бумеранг" продолжают пристально следить и за развитием событий вокруг китовой тюрьмы в Приморье. Вместе с командой Кусто сахалинские экологи призывают властей пересмотреть план по выпуску косаток в бухте Средняя.

"В пресс релизе команды Кусто говорится, что план по выпуску 10 косаток, содержащихся на базе передержки в бухте Средняя, непосредственно в бухту к концу мая - началу июня, не учитывает рекомендации международной команды и не соответствует оптимальному варианту выпуска, согласованному рабочей группой консилиума ВНИРО по адаптации и реадаптации косаток и белух, совещание которой прошло 14 мая", - говорится в сообщении, размещенном в группе "Друзья океана" в социальной сети "Вконтакте".

По мнению Кусто, которое приводят экологи, такой "план подвергает благополучие косаток неоправданному риску и ставит под угрозу их долгосрочное выживание", поскольку не гарантирует возвращение животных в оптимальные места обитания с необходимой кормовой базой и возможностью социальной реинтеграции.

"Выпуск косаток в бухте Средняя, как было предложено в ходе брифинга в Министерстве природных ресурсов 15 мая, не отвечает ни одному из этих критериев успеха. План, осуществленный, в заявленный в Минприроды короткий отрезок времени, не оставит достаточно времени для изменения поведения косаток от условий неволи к жизни в дикой природе", - подчеркивают специалисты.

Как отмечают экологи, в подтверждение своих слов специалисты из команды Кусто привели целый ряд очевидных рисков, связанных с выпуском в бухте Средняя. Так, к примеру, по мнению экспертов, специалисты не успеют подготовить косаток к выпуску в дикую природу в столь короткий срок (провести профилактическое лечение), что может привести к попаданию различных инвазивных патогенов в окружающую среду. Также, как отмечают иностранные зоологи, существует большая вероятность, что если косаток не отвести к местам отлова в Охотское море, они будут снова и снова возвращаться в бухту Средняя за едой, докучая местным рыбакам. Более того, оставаясь в этой акватории, животные могут запутаться в сетях или, выпрашивая еду, пораниться о лодки.

"Команда Кусто предложила полноценный план реабилитации и реадаптации косаток и белух, который дает им наилучшие шансы на успешное возвращение к жизни в дикой природе и позволит устранить перечисленные выше риски. Просим вернуться к нему", – заявили "Друзья океана".

Вместе с тем, сахалинские экологи призывают власти ввести запрет на отлов китов для индустрии развлечений. Соответствующая петиция размещена на сайте Российской общественной инициативы. В ней экологи предлагают запретить вылов морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях, так как, по их мнению, "под прикрытием именно этих целей стремительно растет коммерческое использование китообразных".

"Под видом образования, культуры и просвещения животных массово вылавливают из естественной среды обитания для продажи в развлекательные заведения", - говорится в сообщении организации.

Экологи надеются, что с помощью данной инициативы удастся прекратить позорную для нашей страны практику отловов китообразных для индустрии развлечений, в настоящее время запрещенную во всех странах мира, кроме России и Японии.

Обозреватель Наталья Пономарева

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