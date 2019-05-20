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Возобновить "Дружбу"

© РИА Новости. Ю.Филимонов
Interfax-Russia.ru – Россия и Белоруссия согласовали ключевые действия по возобновлению транзита нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба", детали доработают в ближайшее время.

Белоруссия заявила о готовности возобновить прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши и Украины после получения от них подтверждения. Как сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в концерне "Белнефтехим", пока прокачки нет ни в одну сторону, ни в другую.

Между тем "Укртранснафта" еще 11 мая после дополнительной проверки специалистами венгерской компании MOL возобновила приостановленный транзит нефти в Европейский союз по магистральному нефтепроводу "Дружба". При этом транзит нефти в сторону Польши так и не был восстановлен.

Впрочем, уже через несколько дней Белоруссии пришлось вновь приостановить транзит российской нефти в направлении Украины из-за отсутствия резервуаров для "грязной" нефти на украинской территории.

В соответствии с согласованным операторами "Дружбы" графиком "Укртранснафта" в полночь 20 мая возобновила транзит российской нефти европейским потребителям. Однако, прокачав с начала суток 4 тыс. тонн нефти в направлении ЕС, вновь приостановила прокачку в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти, получив сообщение от MOL о технических проблемах по ее приему на венгерской стороне.

В компании заявили, что восстановят перекачку сырья по нефтепроводу "Дружба" после подтверждения готовности венгерской стороны принимать нефть.

Глава "Укртранснафты" Николай Гавриленко утверждает, что нефть с повышенным содержанием хлорорганики попала в украинскую часть "Дружбы" еще в первой декаде апреля. Вместе с тем, как отметил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина", повышенное содержание хлорорганики не оказало пагубных последствий на элементы конструкции нефтепроводов компании.

По его словам, "Укртранснафта" выставит счет "Транснефти" за работу в нестандартном режиме, при котором из одной нитки "Дружбы" поступает нефть с неудовлетворяющими потребителей качественными показателями, с пуском по ней кондиционной нефти.

"Естественно, этот нестандартный режим несет дополнительные материальные затраты. В настоящее время мы ведем переговоры с "Транснефтью" о компенсации нам этих затрат. Посчитать мы их пока не можем. Теоретически мы будем нести эти затраты на протяжении двух-трех месяцев. В большей степени они связаны с перерасходом электроэнергии, потому что мы работаем в других режимах, и с большим задействованием персонала", – пояснил он.

Что касается Польши, то, как заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, Россия планирует начать прокачку кондиционной нефти по нефтепроводу "Дружба" в эту страну также 20 мая.

"У нас идет нормализация процесса в соответствии с "дорожной картой". Сейчас идет большая работа в этом направлении с нашими европейскими партнерами. В понедельник начнется прокачка нефти в сторону Польши", – сообщил Новак журналистам.

В свою очередь концерн "Белнефтехим" проинформировал, что по состоянию на 17 мая ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор нефтепровода "Дружба") обеспечивает прокачку качественной нефти для ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) в объеме, который требуется для его полной производственной загрузки.

Вместе с тем второй белорусский НПЗ – ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская область) – пока работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу "Сургут-Полоцк". В концерне отмечают, что трубопровод Унеча-Полоцк, по которому на "Нафтан" ранее поставлялась нефть, заполнен "грязной" нефтью и простаивает.

В настоящее время специалисты концерна и его организаций продолжают работать в Москве совместно с российской стороной, прежде всего, над техническими вопросами возобновления работы нефтепровода "Дружба".

Параллельно вырабатывается новый производственный график замены ресурсами ПАО "Транснефть" имеющейся в трубопроводе нефти с повышенной хлорорганикой на чистую для дальнейшего транзита по всем европейским направлениям "Дружбы", а также в направлении ОАО "Нафтан".

После состоявшихся 16 мая переговоров вице-премьеров Белоруссии и России Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака Минск согласовал проект "дорожной карты" по возобновлению транзита нефти из РФ в Европу.

Как сообщил журналистам представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус, переговоры совместной российско-белорусской рабочей группы по восстановлению поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба" продолжатся, так как еще идет согласование отдельных технических деталей.

Тем не менее, по его словам, к 20 мая в рамках разрабатываемой "дорожной карты" был согласован комплекс первоочередных мероприятий, который успешно реализуется двумя странами.

"Рассчитываем, что работа по уточнению плана мероприятий завершится в ближайшее время, и согласованная "дорожная карта" будет утверждена сопредседателями рабочей группы", – отметил Джус.

Рабочая группа, созданная по итогам встречи Козака с Ляшенко, также займется подсчетом фактических убытков, понесенных компаниями от загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба".

"8 человек, которые оценят фактические убытки. У нас нет никаких противоречий с точки зрения того, что компенсация должна быть с российской стороны, но ее реально подсчитать. Коллеги договорились, рабочая группа специально подсчитает не только фактический размер убытка, а и способы их компенсации, потому что они могут быть разными. И предложения - пока не закончена вся эта работа по минимизации этих убытков - они совместные, поэтому здесь у нас полное понимание и очень конструктивная работа. Но назвать размер компенсации, порядок цифр точно не сможем. Я сегодня поставил вопрос, чтобы даже не поднимать этот вопрос", - заявлял Козак.

Минск ранее оценил стоимость вышедшего из строя оборудования на Мозырском НПЗ из-за поставок российской некондиционной нефти приблизительно в $30 млн. Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил об ущербе в сотни миллионов долларов.

Несмотря на временную остановку экспорта по нефтепроводу "Дружба", Россия пока сохраняет прогноз по добыче нефти на 2019 год в размере 556-560 млн тонн.

"Думаю, что даже по месяцу объемы будут выровненные с точки зрения добычи", – заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Ситуация с остановкой экспорта нефти по трубопроводу "Дружба" из-за ее загрязнения дихлорэтаном также не повлияла и на баланс мирового спроса и предложения. По словам Новака, экспорт из России продолжал осуществляться, и ситуация по ценам довольно стабильна в последний месяц.

Обозреватель Анастасия Николаева

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