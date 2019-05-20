ЕГЭ по-новому

20.05.19 17:00

© РИА Новости. Евгений Епанчицев

Interfax-Russia.ru – ЕГЭ в 2019 году ждут изменения: задания будут присылать через интернет, а выпускники смогут выбирать уровень сложности экзамена по математике.

Основной этап сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году стартует в России 27 мая. Для получения аттестата выпускникам по-прежнему необходимо сдать экзамены по русскому языку и математике. И экзамены по нескольким предметам по выбору. Однако процедура ЕГЭ в этом году претерпела и ряд изменений. Так, в восьми регионах РФ задания ЕГЭ получат по защищенным интернет-каналам. В дальнейшем эксперимент планируется распространить на большинство учебных заведений страны.

"В этом году Рособрнадзор проводит поэтапное внедрение технологии передачи экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов по сети Интернет. Пункты получают зашифрованные файлы по защищенным каналам, распределяют их по аудиториям и в день экзамена организаторам приходят от нас ключи к шифру, введя которые они распечатывают перед выпусками КИМ (контрольные измерительные материалы - ИФ). Данная технология позволит в дальнейшем исключить доставку и использование носителей, соответственно это существенно повысит уровень информационной безопасности ", – рассказал Interfax-Russia.ru заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

В эксперименте примут участие Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская, Ярославская области, а также республики Тыва и Мордовия.

Также в этом году регионы смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ.

"А в отдельных субъектах в аудиториях также будет применяться технология сканирования экзаменационных материалов, ранее осуществлявшаяся только в штабе пунктов проведения экзаменов. Материалы доставляются в экзаменационные пункты на дисках и флэш-накопителях, вскрываются и распечатываются при участниках ЕГЭ", – рассказал Анзор Музаев.

Также в 2019 году у выпускников появится возможность выбора для сдачи обязательного экзамена по математике только базового или профильного уровня.

"Возможность сдать математику только на одном из уровней сложности позволит выпускам более осознанно подойти к данному вопросу. Это упорядочит их выбор, сделает подготовку к экзамену более целенаправленной. Следует понимать, что профильный и базовый уровни – это принципиально разные экзамены, они ориентированы на разные группы выпускников, содержат разные задания и сдавать тот или иной уровень следует, исходя из выбора той или иной специальности в вузе", – отметил спикер.

Тем не менее, выпускник сможет изменить уровень сложности экзамена, если не сможет набрать минимальный бал. Тогда можно будет пересдать предмет в резервный срок, предварительно написав заявление на замену профильного уровня сложности на базовый.

Также в этом году к ЕГЭ по английскому, французскому, испанскому и немецкому языкам добавился китайский язык.

"Рособрнадзор с 2015 года занимался подготовкой к включению этого языка в перечень сдаваемых на ЕГЭ. Значительное количество школьников изучало этот язык, не имея возможности выбрать его на экзамене. Мы рассчитываем, что введение ЕГЭ китайскому языку послужит появлению большего количества учителей, программ обучения, учебников и экспертов в этой области, а также позволит выпускам продолжить его системное изучение в вузе", – добавил спикер.

По мнению некоторых экспертов, нововведения помогут сделать ЕГЭ прозрачнее и понятнее.

"Все нововведения, повышающие прозрачность экзаменационных процедур, оцениваются положительно. Передача информации по защищенным интернет-каналам – это не только повышение безопасности, но и совершенствование процесса доставки экзаменационных материалов. Сокращается возможность утечек КИМов в сеть", – рассказала Interfax-Russia.ru заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке РФ Любовь Духанина.

Также, по мнению спикера, большим плюсом является возможность школьникам лично наблюдать за сканированием выполненных ими работ. Вместе с тем, нововведение вызывает и ряд вопросов.

"Пока не ясно, дадут ли им возможность оценить итоги сканирования. Если да, то не каждый ребенок, еще волнующийся после экзамена, сможет обнаружить техническую ошибку. Будут ли сверять оригинал работы и скан-копию также и организаторы экзамена? Будет ли учащемуся, подтвердившему корректность сканирования, доступна возможность апелляции? Эти и другие моменты нуждаются в уточнении", – отметил спикер.

Профессор кафедры финансового менеджмента, управленческого учета и международных стандартов финансовой деятельности Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Станислав Фурта рассказал Interfax-Russia.ru, что, несмотря на изменения, ЕГЭ остается неэффективной формой оценки знаний.

"При прочих равных условиях повышение прозрачности экзаменационных процедур - явление позитивное. Но сколько уже было сломано копий, сколько писалось о том, что ЕГЭ по сути своей для повышения уровня образования в стране - вреден! Но содержание этого странного экзаменационного мероприятия никак не подвергается переосмыслению. Тасуются предметы, "улучшаются процедуры", но все это касается принципиально не улучшаемого института", – отметил он.

В свою очередь юристы считают, что оценивать эффективность инициативы пока рано, однако она способна положительно сказаться на эмоциональном состоянии школьников. Так, в беседе с Interfax-Russia.ru главный юрисконсульт консалтинговой фирмы "Центр качества" Людмила Калинникова отметила, что подобные изменения смогут сократить количество суицидальных попыток среди подростков.

"С наступлением мая тема ЕГЭ для тысяч школьников является самой животрепещущей. Количество нервных срывов и даже суицидальных попыток растет в геометрической прогрессии. Данное нововведение, может несколько успокоить молодежь, которая будут в курсе, что и как происходит со сданной работой. Несомненно, пилотный проект покажет, приживется ли данное новшество на всей территории Российской Федерации, его плюсы и минусы. Но уже точно можно сказать, что это внесет относительное успокоение, как выпускникам, так и их родителям", – рассказала она.

Также некоторые специалисты отметили, что нововведения упростят процедуру и даже помогут сэкономить ресурсы.

"Списать ученику или выполнить задания за ученика взрослому становится практически невозможно. Стоит отметить и весьма значительную экономию бумаги, что полезно с экологической точки зрения", – рассказал Interfax-Russia.ru директор Центра анализа образовательных данных ФИРО РАНХиГС Евгений Малеванов.

По мнению спикера, технологию доставки бланков для экзамена давно пора упростить: до сих пор бланки приходилось развозить в места проведения экзамена, часто на расстояние более 100 км. А после экзамена их снова упаковывали и везли обратно для последующей обработки.

"Уже несколько лет проходит апробация в целях перехода на менее затратную по людским, финансовым и временным ресурсам, но при этом более защищенную информационно технологию передачи контрольно-измерительных материалов до места проведения экзамена и обратно в региональные центры обработки информации (РЦОИ)", – отметил спикер.

В этом году в России ЕГЭ сдадут 750 тыс. человек. Досрочный период ЕГЭ этого года завершился в апреле, в нем приняли участие 27,8 тыс. человек, в основном выпускники прошлых лет.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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