Земля под проекты

21.05.19 13:26

© РИА Новости. Владимир Федоренко

Interfax-Russia.ru – Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев включил в границы ТОР "Курилы" новые территории.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении территории опережающего развития (ТОР) "Курилы".

"В границы ТОР "Курилы" включены 14 земельных участков площадью 6,14 гектаров, расположенные в Сахалинской области на островах Шикотан и Парамушир", - сообщили в пресс-службе российского правительства.

На этих участках будущие и действующие резиденты ТОР намерены реализовать 4 новых инвестпроекта по строительству туристической инфраструктуры, судоремонтного и рыбоперерабатывающего комплексов, а также оказанию услуг по возведению объектов. На основании их заявок Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики было подготовлено предложение о расширении границ данной территории опережающего развития.

"Мы готовы поддержать каждого инвестора, готового создавать и модернизировать производства, давать рабочие места, приносить деньги в регионы. Проекты, которые инвесторы заявили для реализации в ТОР "Курилы", позволят создать не менее 240 новых рабочих мест. Объем инвестиций может составить более 660 млн рублей", - заявил глава Минвостокразвития России Александр Козлов.

Так, по данным министерства, сахалинская компания "Восток Тур" планирует вложить более 120 млн рублей в строительство целого ряда туристических объектов на острове Шикотан. В их числе баня, прокат спортивного инвентаря, а также необходимая инфраструктура для морских прогулок. Сроки реализации проекта – с 2019 по 2021 год.

Еще одна компания – ООО Рыбокомбинат "Островной" – намерен построить на острове Шикотан судоремонтный комплекс. Объем инвестиций в проект может составить 132 млн рублей. Реализовать его инвестор планирует за три года.

Кроме того, более 300 млн рублей в развитие ТОР "Курилы" планирует вложить и компания ООО "Алаид". Как сообщили в Минвостокразвития, инвестор заявил о своем желании построить в городе Северо-Курильске небольшой завод по переработке рыбы. Реализовать проект компания намерена до 2020 года.

Как рассказали в министерстве, заявку на организацию строительной компании для оказания соответствующих услуг резидентам ТОР "Курилы" подало ООО "Курильские острова". Реализовать свой проект организация планирует в 2019-2021 году. Объем инвестиций составит 100 млн рублей.

По оценке специалистов, благодаря реализации указанных проектов совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2028 года составят более 827 млн рублей.

В свою очередь глава правительства РФ выразил надежду, что расширение ТОР позволит создать на Курилах нормальную туристическую инфраструктуру.

"Курилы – место такое интересное. Там абсолютно не было никаких туристических возможностей, никаких отелей еще совсем недавно. Я надеюсь, что изменения в правилах деятельности ТОР "Курилы" приведет к созданию нормальной туристической инфраструктуры, в которой заинтересованы и граждане РФ, и иностранцы, которые посещают эти интересные острова, принадлежащие нашей стране", – сказал Медведев на совещании с вице-премьерами 20 мая.

Как в свою очередь рассказал вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, ТОР "Курилы" была создана в августе 2017 года для реализации инвестиционного проекта "Рыбокомбинат Островной".

"Общий объем инвестиций (в этот проект – ИФ) - 5,6 млрд. 700 млн уже вложено, строительство транспортной и инженерной инфраструктуры проводится за счет инвестора. Проект реализуется в три этапа до 2023 года. В результате будут запущены консервный, рыбоперерабатывающий заводы, холодильник на 15 тыс. тонн", – рассказал Трутнев.

В целом, по данным полпреда, на Дальнем Востоке действуют восемнадцать ТОР: "Индустриальный парк "Кангалассы" и "Южная Якутия" в Якутии; "Беринговский" на Чукотке; "Белогорск", "Приамурская", "Свободный" в Амурской области; "Хабаровск", "Комсомольск" и "Николаевск" в Хабаровском крае, "Надеждинская", "Большой Камень", "Михайловский", "Нефтехимический" в Приморье; "Камчатка" в Камчатском крае; "Южная", "Горный воздух", "Курилы" в Сахалинской области и "Амуро-Хинганская" в Еврейской автономной области (ЕАО). На территории этих зон работают 39 компаний-инвесторов. Благодаря реализации их проектов в макрорегионе создано уже 85 предприятий с общим объемом инвестиций 51,9 млрд рублей и 7 тыс. новых рабочих мест.

Вместе с тем, Курилы по-прежнему остаются камнем преткновения в российско-японских отношениях. Как известно, Страна восходящего солнца претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы же состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит. В Токио в свою очередь продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий", которые, по мнению японцев, "находятся под оккупацией".

Напомним, что очередная встреча глав МИД России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно по вопросу мирного договора между странами прошла в Москве 10 мая. Как сообщил журналистам господин Коно, разрешить существующие разногласия сторонам не удалось.

"Разрешить проблему, остающуюся нерешенной по истечении более чем 70 лет после войны - нелегкая задача, и нельзя сказать, что в результате сегодняшних переговоров мы смогли преодолеть расхождения", – заявил он на пресс-конференции в Москве.

Также Таро Коно отметил, что в ходе встречи 10 мая, "как и во время февральской встречи, в дискуссии иногда доходило до резких высказываний".

"Но мы с министром Лавровым встречались не в первый раз, у нас сложились доверительные отношения, что позволяет нам общаться достаточно откровенно", – подчеркнул глава японского МИД.

Как в свою очередь заявил Сергей Лавров, на встрече с главой МИД Японии Таро Коно российская сторона подчеркнула, что работа над заключением мирного договора должна вестись на основе декларации 1956 года.

"Со своей стороны мы особо подчеркнули, что работа на основе декларации 1956 года означает, прежде всего, признание итогов Второй мировой войны в полном объеме, что зафиксировано и в уставе Организации Объединенных Наций", – сказал российский министр на пресс-конференции в Москве.

Между тем, в апреле этого года Министерство иностранных дел Японии в своем ежегодном докладе о внешней политике "Синяя книга по дипломатии" впервые не стало, как ранее, прямо заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране.

В частности, как сообщало The Mainichi, в новой версии документа отмечается, что Токио и Москва работают над разрешением территориального спора под "сильным руководством" премьер-министра Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина. При этом в своем прошлогоднем докладе японские чиновники заявляли, что "четыре контролируемых Россией острова у восточного Хоккайдо принадлежат Японии" и призывали "вернуть четыре северных острова японской стороне".

Обозреватель Наталья Пономарева

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