Шанс на возвращение

21.05.19 14:53

© РИА Новости. Владимир Федоренко

Interfax-Russia.ru – Россия получила возможность подать заявку на участие в июньской сессии ПАСЕ. Киев намерен не допустить возвращения Москвы в Парламентскую ассамблею.

Российская делегация не участвует в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) уже несколько лет после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Москва также прекратила выплачивать взносы в СЕ, из-за чего России пригрозили исключением из организации.

Со своей стороны Москва в качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ настаивала на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.

В апреле в Страсбурге приняли резолюцию и рекомендации, предлагающие создать "процедуры совместного реагирования" в случае нарушения страной-участницей обязательств перед организацией и принятия решения о ее наказании.

А на минувшей неделе Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) на уровне глав МИД в Хельсинки поддержал позицию, что все страны-члены должны иметь право участвовать в уставных органах организации, включая Парламентскую ассамблею, а также должны голосовать на выборах нового генерального секретаря Организации в июне. При этом одним из фундаментальных обязательств стран-членов была названа выплата взносов в бюджет организации.

Как заявил глава МИД Финляндии Тимо Сойни по итогам заседания КМСЕ, в Хельсинки удалось добиться прогресса в вопросе возвращения России в Парламентскую ассамблею СЕ.

"Сейчас мы можем вам сказать, что здесь в Хельсинки были найдены некоторые точки соприкосновения, поэтому новости хорошие", – сказал он на пресс-конференции.

В то же время, решение Комитета министров Совета Европы о правах и обязанностях членов не решает напрямую вопрос о возвращении РФ в ПАСЕ, поскольку участники ПАСЕ должны сами принять решение.

Вместе с тем Сойни подчеркнул, что КМСЕ, хоть и не может сам решить вопрос о возвращении РФ в ПАСЕ, но направляет "позитивный политический сигнал".

Глава МИД Германии Хайко Маас также отметил, что участники заседания КМСЕ в Хельсинки согласились, что РФ следует остаться в ПАСЕ, чтобы россияне сохранили право обращаться в ЕСПЧ.

Со своей стороны министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассчитывает на исполнение решения Комитета министров Совета Европы, и в июне вопрос неучастия российских парламентариев в Парламентской ассамблее СЕ будет закрыт.

"Мы очень ценим, что наша последовательная линия на восстановление справедливости была поддержана и генеральным секретарем Совета Европы, и ответственными делегациями стран-членов, а таких оказалось большинство", – сказал министр журналистам в Хельсинки.

Он напомнил, что ранее было принято решение, "которое четко подтвердило, что, как и записано в уставе, каждое государство-член Совета Европы имеет равные права и равные обязанности".

"Это, по сути дела, открывает путь к преодолению нынешнего кризиса, который был создан неправомерным решением Парламентской ассамблеи. И мы надеемся, что это решение будет всеми исполняться", – отметил Лавров.

Как считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, КМСЕ, приняв заявление о равенстве всех делегаций, фактически предоставил России возможность подать заявку на участие в июньской сессии ПАСЕ.

"Принято решение, что в июньской сессии (ПАСЕ) должны участвовать на равных все делегации – а их 47 государств, поскольку эта сессия особенная", – отметила спикер Совета Федерации, напомнив, что сессия будет посвящена 70-летию образования организации. Кроме того, на ней будет избираться генеральный секретарь Совета Европы, ряд судей ЕСПЧ.

"По существующему регламенту заявку национальные делегации могут подавать только в январе, но с принятием такого решения КМСЕ фактически дал разрешение на то, что можно подавать заявку и в июне", – пояснила Матвиенко.

По ее словам, "сейчас нужно дождаться, как эти решения будут имплементированы ПАСЕ в ее регламенте, остальные документы".

"И на основании этого мы примем то или иное решение. Но в любом случае, справедливость восторжествовала", – отметила спикер Совфеда.

По ее мнению, решение Комитета министров Совета Европы говорит о том, что никакой дискриминации национальных делегаций по субъективным политическим или иным причинам быть не должно.

"Они директивно указали, что должно быть равное участие делегаций во всех уставных органах Совета Европы", – считает она.

Матвиенко добавила, что "мы не по своей воле ушли из Совета Европы, мы ушли потому, что не готовы работать в парламентской структуре в режиме санкций".

"Это был не наш выбор. Это ответ на те несправедливые решения, которые были приняты. Мы ценим эту паневропейскую структуру, но хотим, чтобы она была полноценной общеевропейской структурой, которая создает единое гуманитарное пространство. Готовы продолжать работу в Совете Европы при условии равного участия. Процесс пошел в этом направлении", – сказала Матвиенко.

В свою очередь председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата российского парламента изучит решение КМСЕ и реакцию Парламентской ассамблеи СЕ на него.

Он напомнил, что "национальная делегация РФ в ПАСЕ формируется с учетом мнения всех фракций Государственной Думы".

"Мы будем обсуждать с ними дальнейшие действия, изучим все риски при принятии решения, чтобы в ПАСЕ не возникло больше ситуации, аналогичной той, которая произошла ранее. И только после этого будем направлять заявку на участие. У нас есть время", – пояснил спикер.

Он подчеркнул, что "это решение очень ответственное, и мы всегда подчеркивали важность участия России в данном институте Совета Европы, использование его возможностей".

"Но то, что произошло в ПАСЕ в последнее время, не может нас не беспокоить. Лишение права голоса национальной делегации, дискриминационный принцип, по которому строится работа в ПАСЕ, не могут нас оставить равнодушными. И решение принимать мы будем исходя из интересов наших граждан и нашей страны", – сказал Володин.

Вместе с тем, как и следовало ожидать, не все поддержали заявление КМСЕ. Против декларации проголосовали несколько стран, в числе которых: Великобритания, Польша, Грузия, Латвия, Литва, Эстония и Украина.

Так, председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что, несмотря на высокую вероятность возвращения России в Парламентскую ассамблею, Киев намерен бороться за то, чтобы не допустить этого.

"Ситуация в Совете Европы является паршивой. Но Россию в ПАСЕ еще не вернули... Это невозможно сделать без внесения изменений в регламент ПАСЕ. Решение принимает только ПАСЕ, а не Комитет министров. Правительственная составляющая не решает парламентскую (…) Риск безусловного возвращения России велик. Очень большой", - пояснил Арьев на своей странице в Фейсбуке.

К тому же, отметил он, украинская позиция ослаблена: и ситуацией в Верховной Раде, и "полным отсутствием позиции новоизбранного президента".

"Те, кто продвигает возвращение РФ в ПАСЕ, опираются именно на это - до сих пор нам 5 лет удавалось эффективно держать позиции. Последствия очевидны: начало разворота санкций против России и существенный подрыв доверия к ключевой организации, 70 лет назад основанной для защиты демократии, прав человека и верховенства права. Но будем бороться до конца. Мы выстоим, даже если в Совете Европы бетон европейских ценностей начнет разваливаться", – резюмировал Арьев.

О том, что Киеву нужна "максимальная мобилизация" депутатов для полноценного участия украинской делегации на июньской сессии ПАСЕ, чтобы не допустить возвращения России в организацию заявил и постпред Украины при СЕ Дмитрий Кулеба.

"После министерского заседания Совета Европы в Хельсинки мяч сейчас находится на поле ПАСЕ. Именно там пройдут финальные бои за то, сможет ли Российская Федерация вернуться в Ассамблею, не выполнив никаких требований резолюций ПАСЕ, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины", – заявил он в интервью "Укринформу".

Что касается нового президента Украины Владимира Зеленского, то свое отношение к возможному возвращению России в ПАСЕ он пока еще не высказывал, но накануне на встрече с делегацией США призвал ужесточить антироссийские санкции.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ.

"США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", – добавил глава украинского государства.

Впрочем, как отметили в Кремле, призыв президента Украины усилить санкции против России "не блещет новизной" и не поможет урегулированию ситуации в Донбассе.

"Пока новаций мы не видим. Это та риторика относительно санкций против России, которая не блещет новизной", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"А главное, - подчеркнул Песков, - это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока, потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей".

"Этот перечень не может также выполнить Россия. Его должен и может выполнять Киев", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее он подтвердил заинтересованность Москвы в работе в органах Совета Европы, но на условиях равноправия.

"Позиция РФ была абсолютно исчерпывающей. Она понятна и последовательна: Москва заинтересована в работе в ПАСЕ, в Совете Европы, но эта заинтересованность в прикладном плане может быть реализована только на равноправной основе", – заявлял Песков.

По его словам, речь идет "о полноправном и равноправном участии российской делегации во всех механизмах".

"В ином случае, конечно, о сотрудничестве говорить вряд ли возможно", – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Обозреватель Анастасия Николаева

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