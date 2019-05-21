21.05.19 16:38

Фото Александра Левчука

Interfax-Russia.ru – В России упростили процедуру получения инвалидности. Лицам с ограниченными возможностями больше не придется лично собирать документы.

На сегодняшний день в России зарегистрировано около 12 млн людей с ограниченными возможностями. Однако процедура официального оформления инвалидности довольно обременительна, может затягиваться до полугода. Правительство приняло решение облегчить этот процесс. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, упрощающий порядок проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ) в целях установления инвалидности.

Согласно документу, инвалидам больше не придется лично подавать в бюро МСЭ заявление об установлении инвалидности - теперь медики и бюро сами будут обмениваться документами.

"В целях сокращения сроков и упрощения процедуры освидетельствования граждан для установления инвалидности предусматривается поэтапный переход к обмену необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ в электронном виде без участия инвалидов", – говорится в сообщении.

Раньше гражданин лично подавал заявление в МСЭ в письменной форме, при этом одновременно медицинская организация передавала в бюро МСЭ направление на освидетельствование и медицинскую документацию, подтверждающую его состояние здоровья. Теперь достаточно дать согласие на это в организации здравоохранения, где человек получает лечение.

"Такие меры позволят сократить сроки установления инвалидности, поскольку для начала освидетельствования не нужно будет ждать обращения гражданина в бюро МСЭ для подачи им заявления, и бюро МСЭ без участия гражданина сможет оперативно получить у медицинской организации дополнительные сведения о состоянии здоровья гражданина", – цитируются в сообщении слова главы Минтруда Максима Топилина.

В федеральном проекте "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения" (входит в национальный проект "Здравоохранение") предусмотрено, что до конца 2021 года не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения будут обмениваться документами онлайн, в том числе с учреждениями МСЭ.

Тем не менее, для инвалидов сохраняется право обратиться в МСЭ самостоятельно – если нужно уточнить характеристики технических средств реабилитации (сюда входят, например, инвалидные коляски) или получить копии документов.

Кроме того, копии протокола освидетельствования в МСЭ и акта экспертизы инвалиды смогут с 1 октября получить дистанционно в электронном виде через Единый портал госуслуг. Там же можно обжаловать решения МСЭ.

По словам самих инвалидов, мера значительно облегчит им жизнь.

"Действительно, это очень тяжелая процедура. Необходимо обойти около десятка врачей, к которым бывает не так просто попасть на прием. В государственных больницах с этим проблемы даже у обычных людей, не говоря уже о колясочниках, например. Мне повезло, так как я жила в доме-интернате, врачи зачастую приезжали к нам сами. Но среди моих знакомых много тех, кто потратил на оформление инвалидности по несколько месяцев. Изменения должны сделать процесс легче для нас", – рассказала Interfax-Russia.ru инвалид-колясочник Татьяна Костенко.

В свою очередь юристы считают, что нововведения могут привести к росту мошенничества.

"Упрощение процедуры получения инвалидности в России направлено на достижение большего комфорта лицам, имеющим на это показания. То обстоятельство, что лица, нуждающиеся в установлении инвалидности, будут получать ее без личного присутствия, а документы на МСЭ будут направляться непосредственно медицинским учреждением, сможет существенно помочь данной категории граждан. Вместе с тем возможен и всплеск мошеннических действий, направленных на получение инвалидности, так как инвалидность – это определенные льготы, как на ЖКХ, так и на лекарства, проезд и многое другое", – рассказала Interfax-Russia.ru юрисконсульт консалтинговой фирмы "Центр качества" Людмила Калинникова.

По словам спикера, государству необходимо усилить контроль в этой области.

"С одной стороны, это существенно улучшит жизнь настоящим инвалидам, которые будут избавлены от присутствия на комиссии. С другой стороны, государство должно более четко контролировать процесс подачи и использования данной услуги, дабы не допустить не целевого получения инвалидности не инвалидами", – добавила она.

По мнению некоторых специалистов, особенно удобным для этой категории граждан станет возможность оформления документов онлайн либо в МФЦ.

"На самом деле, эта мера была крайне необходима, потому что госуслуги и придуманы для граждан в целях облегчения получения любых услуг, льгот и реализации прав. И как раз инвалиды никак не могли реализовать никакие свои права по госуслугам. То есть, если посмотреть, то все нуждается в получении документов лично в том органе, который предоставляет услугу или право", – рассказала Interfax-Russia.ru президент Пермской краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей "Счастье жить" Анастасия Гилева.

По словам спикера, раньше инвалиды сталкивались с большими трудностями при оформлении документации.

"У нас в Пермском крае ни одно бюро МСЭ не обеспечено доступной средой. Очень сложно добраться, если у вас нет личного транспорта, потому что нет в достаточной близости даже общественного транспорта. Если даже есть пандус, то внутри очень много перегородок и других препятствий для инвалидов. Инвалид не сможет передвигаться свободно даже при помощи одного сопровождающего. Ребенка-инвалида еще можно с кем-то оставить, но взрослый инвалид, являющийся дееспособным, должен лично присутствовать и подавать документы или оформлять специальную нотариальную доверенность", – отметила она.

В то же время Гилева считает, что проблема с незаконным получением инвалидности требует доработки.

"Мне кажется, у госуслуг достаточно серьезная система безопасности. Возможно, необходимо будет принять дополнительные меры по кибербезопасности, но, я не думаю, что именно это решение станет поводом для вспышки мошенничества. В части инвалидности обычно в другом возникало мошенничество – врачи выписывали документы, не соответствующие действительности. Но эта проблема так и остается, ее никто так и не решил", – подчеркнула спикер.

С поручением облегчить процедуру оформления инвалидности обратился в январе 2018 года президент России Владимир Путин.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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