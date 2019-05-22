Лишили статуса

22.05.19 13:57

© РИА Новости. Владимир Песня

Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с него неприкосновенности и заключении под стражу. Позднее в Санкт-Петербурге следователи совместно с сотрудниками ФСБ задержали отца сенатора Рауля Арашукова.

Басманный суд Москвы заключил Рауфа Арашукова в СИЗО, отклонив предложение защиты отправить его под домашний арест или отпустить под залог до 10 млн рублей. Ему было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч.3 ст.210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч.3 ст.33, п."ж, з" ч.2 ст.105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч.4 ст.309 УК РФ).

Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Последнему вменяется особо крупное мошенничество (ч.4 ст.159 УК РФ). Согласно материалам дела, Арашукову-старшему инкриминируется хищение природного газа ПАО "Газпром" на сумму более чем на 30 млрд рублей.

12 марта Басманный суд по ходатайству следствия временно отстранил Арашукова от должности члена Совета Федерации. Ожидалось, что временное отстранение будет действовать до приговора суда либо прекращения его уголовного преследования.

Сам сенатор свою вину не признает и считает свое дело "политическим заказом". В суде он напомнил, что перед вступлением в должность его проверили все компетентные структуры и ведомства.

"Я государственный человек. Я два с половиной года назад проходил в члены Совета Федерации. Когда я шел на работу, есть органы - Федеральная служба безопасности, МВД, прокуратура, Следственный комитет. Во все органы посылаются запросы - причастен ли я к чему-то, судим ли или есть какие-то оперативно-розыскные мероприятия против меня", – заявил Арашуков.

Он также сообщил, что знает "заказчиков" своего уголовного дела и сколько они заплатили свидетелям за показания против него.

"Один пришел – восемь лет бегал – и ни с того, ни с сего дает (показание): "Арашуков дал мне 500 тысяч людей напугать". Другой, который оправдан судом, говорит: "Арашуков заказал мне, чтобы я кого-то там убил". Через восемь лет – никто его даже не задерживал - приходит и говорит, что Арашуков заказал. Как это может быть без заказа? Я знаю, что одному 30 млн дали, другому - 35 млн. Я даже знаю, кто давал, как договаривался. Я просто не могу сейчас об этом всем (говорить). Но у меня есть доказательства и свидетели, которые будут подтверждать заговор против меня и моей семьи", – добавил Арашуков.

Вместе с тем в начале апреля стало известно, что Арашуков не сдал свою декларацию о доходах к установленному сроку.

"По закону это очень строгая норма. Если член Совета Федерации или депутат Госдумы не сдал своевременно сведения о доходах – до 1 апреля, он лишается статуса. Но это решение может осуществляться только на пленарном заседании Совета Федерации. Наша комиссия должна подготовить это решение и доложить пленарному заседанию все обстоятельства дела", – объяснял журналистам ситуацию вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.

Он сообщил, что направил письмо Арашукову с просьбой разъяснить, почему тот не представил декларацию в срок.

На вопрос, допускает ли он сохранение статуса сенатора за Арашуковым, если комиссия признает уважительными причины непредставления декларации, Воробьев ответил: "Не знаю, какие это могут быть причины. Я знаю, что таких причин быть не может, но мы обязательно выслушаем его".

Однако адвокат временно отстраненного от должности сенатора Анна Ставицкая сообщила "Интерфаксу", что декларацию ее подзащитный отправил через администрацию СИЗО "Лефортово" в установленный законом срок. При этом она предположила, что к моменту публикации сведений о доходах сенаторов это письмо еще не пришло в Совет Федерации. Также, по ее словам, в срок задекларировала свои доходы и супруга Арашукова.

В свою очередь сам Арашуков предположил, что его "по каким-то причинам не хотят видеть в должности сенатора".

"Последовательность действий по отстранению меня от должности сенатора и то, что моя вина не доказана – а значит, меня могут освободить, свидетельствуют о том, что меня по каким-то причинам не хотят видеть в должности сенатора", – заявлял он на одном из заседаний суда.

Он отметил, что такой вывод следует из хронологии дела.

"Меня за пять минут лишили неприкосновенности, хотя, с точки зрения закона, эта процедура проходит не за пять минут - запрашиваются доказательства, исследуются документы, выслушиваются объяснения. И только на основании совокупности данных принимается решение. В моем случае никакой объективности не было. Надо было лишить меня неприкосновенности - и это было сделано практически без всякого разбирательства, хотя доказательства моей причастности к преступлениям сомнительны, что мы будем доказывать в суде", – заявил он.

Арашуков также подчеркнул, что выполнил требования закона.

"Через месяц (после решения суда об отстранении от должности - ИФ) СМИ со ссылкой на Совет Федерации сообщают, что меня лишат досрочно полномочий, так как я не предоставил декларацию о доходах. Однако это не так: я направил документы из следственного изолятора, и моя жена направила декларацию о своих доходах и доходах моих детей. А значит, я выполнил требования закона", – добавил отстраненный от должности сенатор.

По мнению Арашукова, его выводы подтверждаются информацией из СМИ, которые сообщали, что на его должность уже есть претендует "сын Вячеслава Дерева - того человека который прямо заявляет, что дал показания на меня и был освобожден из-под стражи. Меня еще не лишили должности, но обсуждают кандидатов на мое место".

Между тем Совет Федерации не нашел подтверждения словам Арашукова и 22 мая единогласно проголосовал за досрочное прекращение его полномочий. Основанием для этого стало непредставление в срок декларации за 2018 год.

Как сообщил журналистам председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов Юрий Воробьев, специально созданная рабочая группа комиссии изучила обстоятельства и установила, что у Арашукова, находящегося в СИЗО в связи с обвинением в уголовных преступлениях, была возможность направить документы вовремя. Пребывание в изоляторе, по оценке Воробьева, не могло являться причиной неподачи им сведений.

"У него была возможность эти сведения сдать", – заявил сенатор.

Он также сообщил, что специально обратился к заместителю председателя Следственного комитета, чтобы узнать, направлял ли Арашуков из СИЗО свою декларацию до 1 апреля.

"Они нам сообщили письменно, что Арашуков до 1 апреля никаких вообще документов не отправлял из СИЗО", – сказал Воробьев.

Он отметил, что также направил письмо самому Арашукову с просьбой пояснить, почему он не подал документы.

"Когда он получил от меня это письмо 9-го числа, он, видимо, посоветовавшись с адвокатами, начал готовить эти сведения и направил их нам из СИЗО 15 апреля. Естественно, это нарушение. Решение однозначно: в соответствии с законом мы должны выносить вопрос о лишении статуса на рассмотрение нашего пленарного заседания. Другого варианта по закону нет", – добавил он.

Обозреватель Анастасия Николаева

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