ВИЧ не помеха

22.05.19 16:51

© РИА Новости. Владимир Песня

Interfax-Russia.ru – Госдума приняла закон, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять детей. Он коснется семей, где ребенок уже проживает с инфицированными родителями.

На сегодняшний день в России проживает почти 900 тысяч людей, у которых диагностирован вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Несмотря на то, что медицина шагнула далеко вперед, вирус остается смертельным и неизлечимым. Кроме того, ВИЧ и гепатит С входят в утвержденный правительством список заболеваний, препятствующих усыновлению детей.

Вопрос о пересмотре законодательства в этой области поднимается в России уже несколько лет. Общественные организации многократно обращались в Минздрав с просьбами исключить ВИЧ-инфекцию из списка заболеваний, препятствующих усыновлению. Тем не менее, сроки пересмотра законодательства сдвигались. Так, в 2018 году в Минздраве отмечали, что документ готовился, однако его внесение тормозила острая дискуссия в профессиональном сообществе.

В июне 2018 года Конституционный суд (КС) РФ признал неконституционной практику властей и судов, отказывающих гражданам, инфицированным ВИЧ или вирусом гепатита С, в усыновлении ребенка.

Тогда впервые Балашихинский городской суд Московской области разрешил усыновить ребенка ВИЧ-положительной женщине. Она добивалась у суда разрешения на усыновление ребенка, рожденного с помощью искусственной инсеминации ее сестрой.

"Балашихинский городской суд пересмотрел на основании постановления Конституционного суда РФ ранее принятые решения и разрешил ВИЧ-положительной женщине усыновить ребенка, рожденного для нее ее собственной сестрой с помощью искусственной инсеминации", – сообщал журналистам адвокат международной правозащитной группы "Агора" Ильнур Шарапов, который представлял женщину в суде.

По его словам, именно эта семья обращалась в КС с жалобой на запрет усыновления ВИЧ-положительными родственниками.

"Наконец-то, поставлена последняя точка по поводу усыновления ВИЧ-положительными своих родственников. Дело заявителей, которые ранее обращались в Конституционный суд, пересмотрено, наше заявление удовлетворено, семья воссоединилась и в юридическом смысле", – отмечал адвокат.

Ранее сообщалось, что женщина и ее муж пытались получить разрешение на усыновление, однако городской суд Балашихи отклонил заявление. При этом суд мотивировал данное решение тем, что у потенциальной приемной матери выявлено заболевание, которое препятствует усыновлению.

После этого Минпросвещения разработало законопроект, разрешающий усыновлять детей людям с заболеваниями из составленного правительством перечня. А в начале декабря прошлого года правительство одобрило законопроект и внесло его в Госдуму.

"Законопроектом вносится изменение (…), согласно которому суд при вынесении решения об усыновлении ребенка с учетом его интересов и заслуживающих внимания обстоятельств вправе отступить от положения (…) в случаях, когда лицо, желающее усыновить ребенка и проживающее с ним в силу уже сложившихся семейных отношений, имеет заболевания, указанные в перечне заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью", – говорилось в документе.

21 мая 2019 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий людям с ВИЧ или гепатитом С быть усыновителями.

Согласно законопроекту, при принятии решения об усыновлении суды в интересах ребенка смогут отступать от положений статьи 127 Семейного кодекса. Однако речь идет только о тех случаях, когда ребенок "в силу уже сложившихся семейных отношений" проживает с потенциальным усыновителем или опекуном.

Также в нем отмечается, что каждый случай будет исключительным, а суд при принятии решения должен исходить из совокупности обстоятельств и руководствоваться интересами ребенка.

По мнению некоторых специалистов, принятый закон, наконец, уровняет права обычных людей и ВИЧ-положительных.

"Этот вопрос очень долго обсуждался, участвовало большое количество, как профессионалов, общественных деятелей, так и простых граждан. Они сошлись во мнении, что такое решение необходимо принимать. Все граждане России по всем вопросам должны быть в равных условиях. Запретить людям с ВИЧ или гепатитом С воспользоваться тем же правом, которые имеют другие граждане России, было бы неверно. Полагаю, этим и руководствовались депутаты Госдумы", - рассказала Interfax-Russia.ru президент Смоленской региональной общественной организации "Дарите детям добро" Наталья Аксенова.

Спикер отметила, что зачастую люди, желающие усыновить ребенка, даже не знают о своем ВИЧ-статусе.

"Порой люди, желающие усыновить детей, даже не знают, больны они или здоровы. И узнают об этом только благодаря обследованию, которое они проходят во время подготовки к усыновлению. Этот анализ не должен стать противовесом в решении, желании усыновить детей. Кроме того, люди в ВИЧ или гепатитом С также рожают. Это их право. Никто не забирает у них детей, не заставляет отдать в детский дом. Приемные семьи также усыновляют детей, которые являются ВИЧ-носителями. И они тоже имеют право на усыновление", – подчеркнула она.

По мнению спикера, закон не несет никакой угрозы жизни и здоровью детей.

"Для детей закон не представляет угрозу. Перед самим человеком, носителем ВИЧ, усыновляющим ребенка, стоит дилемма: каким будет мое самочувствие, не заболею ли я вдруг тяжело, что будет с этим ребеночком, смогу ли я вырастить, воспитать его до 18 лет? Человек должен решить это сам. Но право усыновления ребенка у него должно быть", – рассказал собеседница.

Однако, по мнению некоторых специалистов, принятый закон не решает всех проблем в этой сфере.

"Данный закон не разрешает в широком смысле опекунам и усыновителям с ВИЧ и гепатитом брать детей. Речь лишь идет о ситуациях, когда ребенок уже проживает в семье опекуна постоянно, и в основном касается усыновления удочерения пасынков и падчериц. То есть ребенок уже длительное время проживает в семье этого взрослого. Для остальных, к сожалению, никаких изменений не появилось", – рассказала Interfax-Russia.ru руководитель благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам", член ОПРФ Елена Альшанская.

По мнению спикера, законопроект должен был охватывать большее число людей.

"Такие ограничения связаны со страхами и предрассудками. Наличие самого диагноза в стадии ремиссии и на поддерживающей терапии не представляет никакой угрозы в быту. Реальную угрозу должен оценить инфекционист", – отметила она.

Юристы, в свою очередь, подчеркивают, что не стоит забывать о возможных рисках.

"Конечно, принятие судами положительного решения зависит исключительно от осведомленности судьи в данном вопросе, его отношении к данной проблеме. Для всех прочих лиц, которые не подходят под эту формулировку, закон, скорей всего, ничего не даст. Также необходимо заметить, что подобные заболевания несут определенный риск заражения ребенка, поэтому судам для вынесения решения о возможности усыновления лицом, болеющим ВИЧ или гепатитом С, необходимо полно и всесторонне изучить все "за" и "против" по каждому конкретному случаю", – рассказала Interfax-Russia.ru главный юрисконсульт консалтинговой фирмы "Центр качества" Людмила Калинникова.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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