Выпустить нельзя оставить

23.05.19 13:13

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru – Южно-Сахалинский городской суд отклонил ходатайство Росрыболовства о прекращении производства по иску зоозащитников о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.

Южно-Сахалинский городской суд 23 мая отклонил ходатайство Росрыболовства о прекращении производства по иску региональной общественной организации (РОО) "Экологическая вахта Сахалина", в котором зоозащитники оспаривают решение агентства по выделению в 2018 году квот на вылов косаток и белух, а также требуют вернуть отловленных морских млекопитающих, содержащихся в "китовой тюрьме" в Приморье, в их естественную среду обитания.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства Росрыболовства", – сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Он рассказал, что на заседании представитель Росрыболовства ходатайствовал о прекращении производства по делу "из-за неопределенности требований", однако суд его отклонил.

Также с просьбой не рассматривать данный иск к суду обратилось и ООО "Белый кит" (одна из компаний-отловщиков – ИФ). Руководство организации настаивало на том, что в данной ситуации затрагиваются экономические интересы компании, поскольку животные являются ее собственностью, и, следовательно, спор должен рассматривать арбитражный суд. Судья это ходатайство также отклонил.

Напомним, что в качестве ответчиков по иску выступают Росрыболовство и Росприроднадзор, а также заинтересованные лица: четыре компании-отловщика – "Белый кит", "Афалина", "Океанариум ДВ", "Сочинский дельфинарий" и Пограничное управление ФСБ РФ по Приморскому краю. Иск был принят судом к производству 31 января 2019 года.

В апреле в Южно-Сахалинском горсуде состоялось предварительное заседание по данному делу. Тогда директор ООО "Афалина" Алексей Решетов заявил ходатайство не рассматривать данный иск, поскольку, по его мнению, "дело подлежит рассмотрению в арбитражном суде, так как в данном случае затрагиваются экономические интересы компаний-отловщиков". Суд его ходатайство отклонил. В мае на заседании суда Решетов заявил, что, несмотря на решение властей и ученых, он не собирается возвращать отловленных животных обратно в океан.

"Любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения меня права собственности. О каком выпуске идет речь? Это (косатки и белухи - ИФ) моя собственность. Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь. Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает", – сообщил он.

Кроме того, директор "Афалины" обвинил СМИ в распространении недостоверных сведений о проблеме.

"Никаких решений о выпуске не принималось. Ту "пургу", которую "несут" в прессе, у меня здоровья не хватит за всеми журналистами бегать и привлекать к ответственности. Хотя, если вдруг что-то случиться с моим бизнесом, у меня есть план работ лет на 5. Я могу каждого журналиста за недостоверную информацию "подергивать", и жить на это долго и счастливо", – отметил Решетов.

По его словам, все животные живы, здоровы, хорошо питаются и привыкли к человеку.

"В бухте сейчас 10 косаток и 87 белух. Все животные живы, здоровы, хорошо упитаны, нормально питаются, радуются приходу людей. Консилиум прошел, все сказали, что мы их содержим просто замечательно, что все просто в шоке, как мы смогли это сделать. Есть небольшие вопросы: надо где-то увеличить пространство для животных, есть такая рекомендация", – заявил он.

Между тем, Пограничное управление ФСБ по Приморскому краю, напротив, в письменной форме заявило, что полностью поддерживает требования зоозащитников по выпуску животных на волю и просит суд об удовлетворении предъявленного ими иска. В свою очередь Минприроды России заявили, что животных из "китовой тюрьмы" необходимо выпустить на волю, а позиция компании-отловщика является лишь личным мнением ее директора.

"Позиция Минприроды неизменна. Мы продолжаем считать, что животных надо выпустить. Все, что ранее заявляли в нашем министерстве и министр Дмитрий Кобылкин остается неизменным. Высказывания же одной из компаний-отловщиков о том, что организация не собирается выпускать своих косаток и белух из "китовой тюрьмы" – это личное мнение и решение компании-отловщика, окончательное решение будет принимать уже высшее руководство (страны – ИФ)", – заявили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Также ситуацию с "китовой тюрьмой" в Приморье прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что в Кремле удивлены отказом одной из компаний-отловщиков выпускать на волю косаток и белух, поскольку данное поручение дал сам президент РФ Владимир Путин.

"Мы имеем в виду сейчас освежить в памяти тот перечень поручений, который давался президентом. Нет необходимости в каких-то дополнительных поручениях. Все было четко сформулировано", – сказал пресс-секретарь.

Как сообщалось, в конце апреля научный консилиум Росрыболовства разрешил выпустить на волю всех косаток и белух, содержащихся в так называемой "китовой тюрьме" в Приморье. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) совместно с другими учеными и экспертами из команды океанолога Жана-Мишеля Кусто обследовали животных и пришли к выводу, что препятствий для возвращений их в естественную среду обитания нет. При этом Кусто дал свои рекомендации по выпуску животных. Как оказалось позднее, Минприроды к ним не прислушались.

В частности, консилиум постановил сначала освободить 10 косаток. При этом выпустить животных решили прямо в бухте Средняя, что, как заявил Кусто, идет вразрез с советами иностранных экспертов. В Минприроды в свою очередь назвали такой вариант оптимальным.

"Бухта Средняя находится в пределах естественного ареала, косатки туда заходят – и в заливе Восток, и в заливе Петра Великого часто встречаются. Сейчас наступает оптимальное время для их выпуска – конец мая – начало июня, потому что вдоль берега бухты на север идет рыба, за рыбой идет нерпа, таким образом, выпущенные в естественную среду косатки перейдут на нормальное питание и вслед за кормовой базой вернутся к местам своего обитания", – приводит министерство слова директора Института проблем экологии и эволюции РАН имени А.Н. Северцова Вячеслава Рожнова.

В Минприроды также отметили, что все косатки будут обеспечены спутниковыми метками. Датчики уже изготавливаются.

"Животные к выпуску готовы, чувствуют себя хорошо, здоровы. После периода адаптации, прежде всего, отвыкания от кормления людьми, косатки могут быть выпущены. Затягивать сроки реабилитации опасно, чем дольше мы их держим в неволе, тем больше рисков их гибели", – добавил Рожнов.

В свою очередь Кусто заявил, что план по выпуску косаток в бухте Средняя не учитывает рекомендации международной команды и не соответствует варианту, согласованному рабочей группой консилиума ВНИРО по реадаптации животных.

По мнению специалиста, такое решение "подвергает благополучие морских млекопитающих неоправданному риску и ставит под угрозу их долгосрочное выживание", поскольку не гарантирует возвращение животных в оптимальные места их обитания с необходимой кормовой базой и возможностью социальной реинтеграции.

"Выпуск косаток в бухте Средняя, как было предложено в ходе брифинга в Министерстве природных ресурсов 15 мая, не отвечает ни одному из этих критериев успеха. План, осуществленный в заявленный в Минприроды короткий отрезок времени, не оставит достаточно времени для изменения поведения косаток от условий неволи к жизни в дикой природе", – приводят слова Кусто экологи общественной группы помощи морским животным "Друзья океана".

Как полагает специалист, прежде всего, косаток необходимо еще раз тщательно обследовать, чтобы они случайно не занесли в океан какой-то патоген, а затем, если здоровье животных будет в порядке, доставить их для выпуска в Шантарский район Охотского моря.

"Выпуск косаток и белух в местах их отлова или вблизи них был бы наиболее ответственным подходом и обеспечивал бы наибольшую вероятность успешного выпуска и долгосрочного выживания", – сообщили эксперты команды Кусто.

Также разногласия у иностранных ученых и членов консилиума возникли при обсуждении дальнейшей судьбы белух. Как полагают в команде Кусто (с их мнением солидарны и российские зоозащитники) всех белых китов необходимо выпустить как можно скорее, не дожидаясь пока им станет очень жарко в вольерах. При этом сделать это необходимо в ареале их обитания. В Минприроды же настаивают на том, что с выпуском белух торопиться не нужно – часть из них при необходимости может перезимовать в "китовой тюрьме" еще сезон. Так, первую партию белух (3-4 особи) судно ВНИРО может доставить в Охотское море в ближайшие три месяца, а оставшуюся часть животных – уже в 2020 году.

"Мы сейчас сосредоточены на решении вопроса с выпуском косаток, но параллельно проводим генетический анализ всех 87 белух, для того чтобы попытаться выяснить их родственные связи, так как их оптимально было бы выпускать семьями. Никогда в мире с такой ситуацией не сталкивались, чтобы выпускать такое количество животных одномоментно. Вопрос не простой", – пояснил Вячеслав Рожнов.

По его словам, после проведения молекулярно-генетического анализа проб тканей кожи для всех 87 белух будут определены точные места обитания и, соответственно, возвращения.

Как сообщалось, в 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую экологи впоследствии прозвали "китовой тюрьмой". После вмешательства экологов, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные были выловлены с многочисленными нарушениями закона, после чего были возбуждены уголовные и административные дела. Несмотря на все разбирательства, пока что животные по-прежнему находятся у компаний-отловщиков.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"