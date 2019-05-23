Суд длиной в два года

23.05.19 13:34

© РИА Новости. Максим Богодвид

Interfax-Russia.ru – Виновники пожара в казанском ТК "Адмирал" получили около 85 лет колонии на всех.

Кировский районный суд Казани 23 мая огласил приговор виновникам пожара в казанском торговом комплексе (ТК) "Адмирал". Трагедия произошла 11 марта 2015 года. Общая площадь обрушения здания торгового центра составила 12 тыс. кв. м. Погибли 19 человек, еще 61 получил телесные повреждения; 622 физическим и юридическим лицам причинен материальный ущерб на сумму более 1 млрд 500 млн рублей.

К уголовной ответственности после пожара привлекли 12 человек: руководителей фирмы-арендатора ТК и управляющей компании; рабочих, проводивших ремонт на кровле здания в день пожара; чиновников.

За время следственных действий допрошено более 700 потерпевших и 900 свидетелей; проведено более 170 судебных экспертиз; произведены выемки, обыски, осмотры предметов и документов; назначена и проведена налоговая проверка по финансово-хозяйственной деятельности ООО "Заря" (арендатор торгового комплекса "Адмирал"), а также осуществлены другие следственные и процессуальные действия.

Объем уголовного дела составил 344 тома, в том числе обвинительное заключение – 77 томов. Фигуранты знакомились с материалами уголовного дела с января по декабрь 2016 года.

К рассмотрению уголовного дела о пожаре в торговом комплексе по существу суд приступил 9 марта 2017 года.

На скамье подсудимых оказались: директор ООО "Заря" Гусейн Гахраманов, его заместители Николай Каекин и Гюльгусейн Наджафов, генеральный директор "Инвестиционной строительной компании" и "Управляющей компании "АС Менеджмент" Роберт Хайруллин, начальник межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам Жанна Алпарова, бывший пристав-исполнитель Минзиля Сафина, специалист региональной инспекции Государственного строительного надзора Галия Исаева и пять рабочих Наиль и Нияз Габдулхаевы, Фирдинат Ульданов, Альберт Халиков и Фанис Мухаметханов.

Следствие установило, что в 2007 году коммерческие структуры, возглавляемые Хайруллиным, приобрели производственные помещения, ранее принадлежавшие заводу "Серп и Молот", и после ряда процедур присвоили им наименование торгового комплекса.

Между тем, здание не было предназначено для нахождения в нем большого скопления людей: отсутствовали необходимые инженерные коммуникации, в том числе системы пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей. Кроме того, в торговом комплексе был оборудован второй этаж для складирования товаров, что также являлось грубейшим нарушением действующего законодательства.

В дальнейшем здание было сдано в аренду руководству фирмы "Заря", которое знало о непригодности его использования в качестве торгового комплекса, но не предприняло никаких мер по устранению нарушений. Более того, арендаторы незаконно расширили площадь комплекса за счет дополнительных павильонов до 20 тыс. кв. м.

В результате с 2013 года объект эксплуатировался с грубейшими нарушениями требований противопожарной безопасности. При этом отдельные представители органов власти, вместо того, чтобы пресечь вопиющие нарушения, своими действиями только способствовали приближению трагедии.

Так, пристав Алпарова, имея исполнительное производство об устранении десятков нарушений законодательства о пожарной безопасности в "Адмирале", дала незаконное указание своей подчиненной – Сафиной – окончить его в связи с якобы фактическим исполнением. При этом Алпарова знала, что нарушения не устранены.

В свою очередь специалист Госстройнадзора Исаева, выезжая на осмотр "Адмирала", несмотря на явные изменения площади центра за счет пристроек, полную загрузку залов и имевшуюся информацию об изменении функциональных особенностей здания, не нашла оснований для проведения проверки.

Цепочка нарушений привела к трагедии 11 марта 2015 года по вине рабочих, нарушивших правила безопасности: при ведении ремонтных работ на крыше одного из незаконно установленных торговых павильонов произошел пожар. Огонь моментально перекинулся на складские помещения, оборудованные на втором этаже, а затем и на все здание. Отсутствие обязательного огнезащитного покрытия на металлоконструкциях привело к их деформации и обрушению стен комплекса.

Собранные следственными органами доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора всем подсудимым. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ст.286 УК РФ (превышение служебных полномочий), ст.292 УК РФ (служебный подлог), ст.293 УК РФ (халатность).

Приговором суда Гахраманову назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Наджафову - 9,5 лет, Каекину - 7 лет, Хайруллину - 9,5 лет, Исаевой - 5 лет, Алпаровой - 7 лет, Сафиной - 4,5 лет, Халикову - 4,5 лет, Ульданову - 6,5 лет, Наилю Габдулхаеву - 6,5 лет, Ниязу Габдулхаеву - 6,5 лет, Мухаметханову - 6 лет лишения свободы.

В зале суда под стражу были взяты братья Габдулхаевы, Халиков, Сафина, Хайруллин, Алпарова и Исаева.

"Вопрос о внесении апелляционного представления на приговор будет решен после его тщательного изучения и протокола судебного заседания," – прокомментировала решение суда гособвинитель заместитель прокурора Ново-Савиновского района Казани Анастасия Селиваненко.

Сторона обвинения ранее просила признать всех подсудимых виновными и назначить наказание в виде лишения свободы от 4 лет 6 месяцев до 14 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии.

Максимальное наказание - 14 лет 10 месяцев колонии, - по мнению прокурора, должно было быть назначено арендатору директору ООО "Заря" ТК "Адмирал" Гахраманову. Его заместителей Наджафова и Каекина просили приговорить к 14 годам 6 месяцам колонии общего режима и 14 годам колонии строгого режима соответственно. Гендиректору фирмы-собственника УК "АС Менеджмент" Хайруллину обвинение просило 9 лет 10 месяцев колонии общего режима, инспектору стройнадзора Галие Исаевой – 6 лет колонии общего режима, экс-начальнику межрайонного отдела службы судебных приставов Жанне Алпаровой – 7 лет колонии общего режима, бывшей судебному приставу-исполнителю Минзиле Сафиной – 4 года 6 месяцев колонии общего режима.

Потерпевшими признаны 703 лица, в том числе родственники 19 погибших. Потерпевшие предъявили требования о возмещении морального вреда на сумму 11 млрд 270 млн рублей.

Обозреватель Анастасия Николаева

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