Скорости ужали "вилку"

23.05.19 17:03

© РИА Новости. Максим Блинов

Interfax-Russia.ru – Предельно допустимое превышение скорости в РФ могут ограничить 10 км/ч. При этом ограничения не должны коснуться трасс. Некоторые эксперты считают предложение полумерой.

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила МВД (ГИБДД) и Минтрансу до 1 марта 2019 года представить предложения по изменению допустимого КоАП превышения скорости на 10-20 км/ч. В Госдуме предложили изменить эту "вилку", разрешив превышать скорость в городе лишь на 10 км/час. При этом на трассах скоростной режим планируется оставить прежним. Также, по словам депутатов, нововведения не отразятся на размере штрафов.

"В городах мы можем пойти на снижение порога превышения скоростного режима до 10 км/час, а на трассах порог в 20 км/час мы трогать не дадим. Это позиция фракции", - рассказал журналистам первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков.

Кроме того, спикер отметил, что предложенные изменения не приведут к повышению штрафов.

"На данный момент мы никаких изменений не готовим, в правительстве тоже никаких поправок нет", – подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что "есть поручение Думы двум комитетам: по транспорту и по госстроительству и законодательству, в соответствии с которым был направлен запрос в МВД для получения статистики нарушений скоростного режима на величину более 20, но не более 40 км/час".

Известно также, что комитет по транспорту направил в Минтранс запрос,

"почему на федеральных трассах, которые по своим характеристикам могут выдерживать большой скоростной режим, установлен режим еще 60-х годов прошлого века".

"Нам не отвечали в течение двух месяцев, и прислали документы только после повторного выступления в Думе. В итоге в документах "ответы ни о чем". Мне ответили, что такой статистики нет, поэтому говорить о том, что этот скоростной режим является причиной ДТП, нельзя", – рассказал Вячеслав Лысаков.

По его словам, "в Госдуме позиция конечная такая - сначала ревизия дорог, потом, увеличение скоростного режима на трассах, потом исключение "кормушек", например, когда ставят знаки, что идет ремонт, сокращают скоростной режим, но никакого ремонта на самом деле нет – только после решения этих вопросов можно говорить об увеличении порога превышения скорости".

Ранее замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин на общественных слушаниях в Госдуме предложил увеличить размер штрафа за превышение скорости в пределах 20-40 км/час - с 500 рублей до 3 тыс. рублей.

"Это, с одной стороны, позволит сдержать постоянный рост количества нарушителей. С другой стороны, мы консультировались с Федеральной службой судебных приставов, и это даст им возможность в упрощенном режиме взыскивать долги по штрафам", - отмечал он.

В то же время, спикер подчеркивал, что ГИБДД предлагает отложить хотя бы на два года снижение с 20 км/час до 10 км/час нарушения скоростного режима, начиная с которого накладывается штраф. По его словам, за этот срок нужно провести мониторинг скоростных режимов и привести обстановку дорог в соответствие с реальными условиями.

В свою очередь исполняющий обязанность директора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков отметил, что министерство поддерживает снижение с 20 км/час до 10 км/час превышение скоростного режима, начиная с которого накладывается штраф.

"Отдельно нужно обсудить предложение Евгения Сергеевича (Москвичева, председателя комитета Госдумы по транспорту - ИФ) о том, что на трассах (ограничение без штрафа), возможно, должно сохраняться в пределах 20 километрового диапазона, а в городах и населенных пунктах абсолютно точно этот показатель не должен превышать 10 км/час", – сказал он.

Однако в Госдуме нашлись и противники нововведения – вместо повышения штрафов они предложили привести в порядок дороги.

"Пусть сначала дороги приведут в порядок", – прокомментировал инициативу председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

По мнению некоторых специалистов, мера по снижению скоростного режима вызывает споры, но она может помочь уменьшить число жертв на дорогах.

"Идею снижения скорости по городу поддерживают многие – и общественные организации, и правозащитники, но есть и те, кто против. 50 на 50, я бы так сказал. Обсуждаются многие варианты – и до 40 км в час, и до 50. Кстати, 50 км в час почти вся Европа ездит. В настоящее время около 20 тысяч человек погибают в год в результате ДТП. Нам надо снизить этот показатель, и это один из механизмов по достижению поставленной президентом задачи", - рассказал Interfax-Russia.ru координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/карта убитых дороги" в Астраханской области Игорь Сухов.

Однако многие специалисты считают преждевременным говорить о подобных нововведениях в России – для начала необходимо грамотно организовать движение на дорогах общего пользования.

"Эта мера идет в контексте мировой практики. Но у нас она была бы полезной, если бы проекты и схемы организации дорожного движения были бы реализованы в соответствии с обстановкой и нормативными положениями. У нас же нередко отсутствуют как паспорта на дороги, так и утвержденные проекты организации дорожного движения. То есть, не обеспечив расчет оптимальных, требуемых по закону параметров организации дорожного движения, предлагается ужесточить требование контроля. Это лишь спровоцирует негатив, вырастет социальное напряжение", – рассказал Interfax-Russia.ru координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" в Новосибирской области Александр Стефанов.

При этом спикер отмечает, что новый скоростной режим может значительно повысить дисциплину водителей.

"Плюсы в том, что повысится дисциплина. Сейчас большинство водителей закладывает погрешность в 20 км/ч, и если разрешено ехать со скоростью 60 км/ч, то они двигаются со скоростью в 80 км/ч. Это распространенный факт. Однако если у нас будут установлены ограничения скорости, не учитывающие фактические условия движения – например, для повышения собираемости штрафов на ровной, прямой и открытой дороге поставят ограничение в 40 км/ч и будут собирать на этом деньги – ничего хорошего не будет", – отметил собеседник.

Также, спикер разделяет позицию, что в данном случае штрафы не должны увеличиваться.

"Повышение штрафа должно быть соразмерно правонарушению. Тогда нужно пересматривать весь КоАП, потому что есть более существенные правонарушения, по которым штрафы не такие большие. Должна быть логика правоприменения", – отметил он.

По мнению некоторых специалистов, подобные меры нужно ввести не только на городских дорогах, но и на загородных трассах.

"Сейчас предлагается ввести эту меру только в городе, почему-то упускаются из виду загородные трассы. Однако в рамках законодательства КоАП разделить загородные трассы и дороги в городе, назначив по ним разную ответственность, невозможно. Если будет принято решение о ликвидации нештрафуемой дельты превышения скорости в 20 км/ч, то это будет распространяться на все дороги", – рассказал Interfax-Russia.ru координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутат Госдумы Александр Васильев.

Более того, по мнению спикера, изменения должны носить более масштабный характер.

"Эти нововведения должны быть кардинальными, а не половинчатыми. Кроме того, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" надо заниматься не только ремонтом дорог, но и грамотной организацией движения, должны быть пешеходные переходы и так далее. Мы хотим одной полумерой решить вопрос президентского указа, но так не получится. Надо обращать внимание на все стороны процесса: квалификацию водителей, обустройство дорог, контроль скоростного режима и соблюдения правил дорожного движения", – добавил он.

Также собеседник отметил, что в России по-прежнему развита сеть скоростных автодорог, которая помогла бы людям из разных населенных пунктов доезжать до места назначения и перевозить грузы гораздо быстрее. Задача решается, но пока количество скоростных участков запросы граждан не удовлетворяет.

По мнению Александра Васильева отдельно стоит проработать и вопрос со штрафами.

"В КоАПе прописано, что минимальный штраф составляет 500 рублей. Получается, если штрафы не будут увеличены, то при превышении скорости от 10 до 40 км/ч будет один и тот же штраф. Тогда нарушитель, понимая, что заплатит небольшой штраф, будет ехать уже на 40 км/ч быстрее, чем это допускается. Поэтому степень ответственности должна зависеть от скорости. Во многих странах штрафы начисляются за превышение скорости на 1 км/ч", – добавил он.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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