Бизнес, стоивший жизни

24.05.19 15:00

Фото МЧС РФ

Interfax-Russia.ru – Потерпевшие по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" рассказали о трагедии. Нарушения техники безопасности, паника и растерянность персонала привели к гибели 60 человек.

Потерпевшие по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" впервые рассказали о трагедии в ходе допроса в Заводском районном суде Кемерово.

Люди, собравшиеся в зале, больше года живут, поминутно вспоминая события 25 марта 2018 года, когда в результате короткого замыкания на четвертом этаже ТЦ в игровой зоне вспыхнул поролон, начал плавиться пластик и появился густой дым. Тогда погибло 60 человек, в том числе 37 детей. И хотя за это время изменилось очень много – даже следа от злополучного торгового центра не осталось – многие до сих пор не смирились с произошедшим.

"Никто никого не спасал"

Первым на суде выступил мальчик-подросток. В тот день он с другом пошел в кино, но посреди фильма работник кинотеатра заглянул в зал и крикнул, что начался пожар.

"Спускался по запасной лестнице, к ней нас с другом отвел персонал. Таблички с выходами я видел, звуков сигнализации не было. Когда мы вышли, там стояла скорая и пожарные, я надышался угарным газом, друг получил ожоги (дыхательных путей – ИФ)", – сказал он.

В кинотеатр в тот день пришли и Ольга Айкина с сыном. По ее словам, во время сеанса билетер крикнула в зал, что начался пожар, и нужно выходить. Но фильм был достаточно громкий – не все могли услышать сообщение. Пока одни эвакуировались, другие продолжали смотреть кино.

"Кроме того, не работала сигнализация, а фильм продолжал идти, и некоторые остались в зале", – отметила Айкина.

Они вместе с сыном вышла наружу.

"Все было в дыму, видимость была около трех шагов. Тем не менее, в магазине "Ярче" продолжали продавать товары покупателям", – сказала Айкина.

По ее словам, в тот момент к выходу направилось много людей, началась давка.

"На первом этаже мы пошли не на улицу, а через галерею в другой конец ТЦ. Через внутренний двор зашли в магазин, попросили охранников подождать в нем, пока нам принесут вещи. Мы видели, как приехали пожарные. Не было похоже, что они торопятся, хотя стоял сильный запах дыма. Охранник пояснил, что в здании общая вентиляция, поэтому так тянет", – рассказала Ольга Айкина.

В свою очередь Константин Афанасьев рассказал на суде, что вытащил своего сына, жену и дочь из кинозала. Мужчину удивили два факта. Во-первых, пожарные сначала пытались попасть на четвертый этаж, полностью затянутый густым черным дымом, без спецсредств. Оценив обстановку, им пришлось вернуться за амуницией.

Во-вторых, люди продолжали подниматься наверх, несмотря на дым.

"Пока мой сын обувался, потому что в зале сидел босиком, мы стояли на втором этаже и видели, как люди ходили по магазину, вставали на эскалаторы и ехали вверх. Меня это поразило: мы спасаемся, а они едут вверх", – сказал Константин Афанасьев.

Афанасьев считает, что жертв было бы гораздо меньше, если бы в торговом центре сработала сигнализация.

"Если бы сработала сигнализация, таких бы жертв не было. Если бы не билетерша, которая нам сказала о пожаре, нас бы постигла совсем другая участь. Без разницы, сколько было охранников в здании, люди сами бы поняли", – отметил он.

В кинотеатре с дочкой оказалась и Татьяна Ингер. По ее словам, они сидели в 9 ряду, свободные места в зале оставались только по краям. Посреди сеанса сидящие на первых рядах стали выходить из зала, она услышала, что начался пожар, но мультфильм не остановили, свет в зале также был выключен. Дым увидели, когда уже вышли из зала – ей показалось, что он шел из кинобудки или из коридора. В это время кто-то крикнул, что нужно идти налево, повернув в ту сторону, они уперлись в дверь эвакуационного выхода, которая была заперта. Мужчины пытались ее выбить, но сделать этого не смогли, так как не могли и выбить окно, находящееся рядом. По словам Ингер, этот "закуток" был захламлен и больше походил на подсобку. Народ стал кричать, что надо ложиться на пол, закрывать рот чем-нибудь, и началась паника, но им все-таки удалось выбежать из здания, уйдя из того места, где позднее было найдено около 20 погибших человек.

"Дышать при этом было сложно. Нам дали одну на двоих кислородную маску, в которой почти сразу кончился газ. У Лизы (дочь Татьяны – ИФ) в больнице диагностировали ожог верхних дыхательных путей, но ее отпустили домой, меня оставили, делали капельницы. Дочь вернули в больницу на следующий день, где нас и лечили", – сказала Татьяна Ингер.

Другая потерпевшая – Татьяна Балахнина, у которой в кинотеатре ТРЦ погибла дочь – сообщила в суде, что побежала к ТРЦ из кафе неподалеку, как только узнала о пожаре.

"На четвертом этаже нас не пустили дальше, дышать там было нечем, стояли какие-то мужчины в форме, которые сказали, что наших детей спасут. Работу пожарных я видела, расчеты приехали, когда мы были уже на улице. Спасатели работали не спеша. Сначала было две машины, потом приехала еще одна", – сказала Балахнина.

В свою очередь Ольга Иханкина – теща Игоря Вострикова, у которого в ТЦ погибли трое детей, жена и сестра – рассказала, что узнала о пожаре в "Зимней вишне" от дочери.

"Мне позвонила дочь, сказала, что у них пожар в кинотеатре, я ей сказала хватать детей и бежать. Когда я ей перезвонила, она сказала, что они заперты в кинозале", – сказала она, отметив, что до 9 вечера звонила дочери в надежде, что спасатели услышат телефон и быстрее найдут ее родных.

Приехав к штабу, она надеялась найти своих родственников, но на вопрос "где спасшиеся?", ей ответили: "Никто никого не спасал".

Супруги Сергей и Наталья Агарковы потеряли в пожаре сына, дочь и свекровь. Незадолго до ЧП дети попросились в гости к бабушке. Как выяснилось позже, вместе с бабушкой они отправились в кино. Когда случился пожар, сестра Сергея – Анастасия – пыталась дозвониться до матери – трубку никто не взял. Тогда они приехали к торговому центру, но все подъезды перекрыла полиция, внутрь никого не пускали.

По словам Натальи Агарковой, полицейские из оцепления утверждали, что из ТРЦ эвакуировали всех посетителей.

"Полиция нас не пустила, мы им говорили, что там наши родственники, на что нам отвечали, что всех эвакуировали и увезли в больницу. Мы, поверив им на слово, поехали в больницы", – сказала Агаркова.

На следующий день их вызвали на опознание и попросили рассказать, во что были одеты их родственники.

"Мы пришли в штаб, пошли на допрос, где рассказали, в чем были одеты наши дети. Не хотелось верить, что надежды на спасение нет. 26 утром мой родственник видел, как начали выносить первые тела погибших. Он увидел нашего Костю, которого узнал по закопченным очкам. Мне показали фото ботиночек, которые я узнала, так как сама их покупала и знала каждую царапину", – сказала Наталья Агаркова.

Женщина подтвердила слова многих потерпевших о том, что сориентироваться в здании было тяжело, указателей выхода она там никогда не видела.

Ее супруг Сергей также сообщил в суде, что полицейские не пустили их в здание.

"Когда создали штаб, там вывесили списки пропавших без вести. Около полуночи супругу вызвали для допроса, я был в спортзале школы. Потом вызвали меня, в кабинете в истерике сидела жена, и тогда все стало понятно (что дети погибли – ИФ)", – сказал Агарков.

Он смог опознать маму по цепочке и кофте, узнал одежду дочки и ботинки сына.

"Для меня было шоком, когда увидел, где они погибли. Они были рядом с эвакуационным выходом, который был заперт. Сначала лежала мама, чуть подальше они", – сказал он.

Другая потерпевшая по делу – тринадцатилетняя девушка – находилась с мамой у кассы магазина обуви на втором этаже ТРЦ, когда начался пожар, а охранники заперли посетителей в магазине.

"Мы спросили у охранников, что происходит, они сказали, что не знают. Кто-то крикнул, что начался пожар. Охранники заперли двери главного и запасного выходов, нас не выпускали из магазина, больше они ничего не делали", – сказала она.

По ее словам, чуть позже охранники открыли выход для посетителей.

Мать девушки, сославшись на слова охранника, рассказала, что их не выпускали из магазина, потому что с верхних этажей ТРЦ шло много людей.

"Один из мужчин сказал, что ударит охранника, после чего тот выпустил нас из магазина. Запертыми мы были около 3 минут, на эвакуацию ушло еще около 5 минут, но дымом я успела надышаться", – пояснила потерпевшая.

По ее словам, о наличии эвакуационных выходов из здания она не знала, так как "таблички не горели".

"Сигналов никаких не было, нам никто не помогал выйти, работники ТРЦ просто стояли у выхода. Нам повезло, что выход из магазина был рядом с лестницей, и мы знали, как выходить", – сказала женщина.

Вскоре после спасения у девушки начались приступы, врачи обнаружили проблемы с сердцем, и вот уже больше года, несмотря на лечение, ситуация только ухудшается.

Отвечая на вопросы прокурора, девушка сообщила, что во время пожара работников ТРЦ она не видела, эвакуацией никто не руководил.

Еще одна потерпевшая – Татьяна Андреева – пришла в ТРЦ с сыном – он с друзьями хотел пойти в кино, но компания поменяла планы и в сопровождении взрослого пошла в игровую зону, с которой позже начался пожар. Женщина направилась в спортзал, когда была в душе, тренер сообщил о ЧП, началась эвакуация.

По ее словам, она не видела персонал торгового центра, дыма на этаже в тот момент тоже не было, поэтому многие решили, что эвакуация учебная, некоторые не спеша переодевались, она же вышла на улицу в халате и тапочках.

"Сотрудники фитнес-зала спасли много людей и были хорошо обучены. Они вывели даже тех людей, о которых забыли в хамаме", – уточнила Андреева.

Оказавшись на улице, женщина увидела дым на 4 этаже, пыталась дозвониться до сопровождавшего детей взрослого – он не ответил. Тогда она вернулась в ТЦ, чтобы найти сына.

"Я зашла обратно в ТЦ, сирены не было, в здание зашла спокойно, мне никто не мешал. Дошла до третьего или второго этажа, там меня кто-то остановил и сказал, что на четвертом этаже людей нет. Велел идти обратно. Кто-то сказал, что детей каких-то увели вниз. На первом увидела кучу детей, которых кто-то собирал, но там моего ребенка не было", – сказала она.

Сына Татьяна Андреева обнаружила в машине у знакомой человека, сопровождавшего детей. По ее словам, мальчик рассказал ей, что пожар начался рядом с ним, он убежал, но решил вернуться, чтобы найти мать. В этот момент его схватила какая-то женщина, не из числа персонала ТРЦ, и потащила вниз. Там он нашел своих друзей.

Она отметила, что теперь сын боится закрытых и больших помещений, не спит без матери, а вся семья была вынуждена обратиться к психологу.

Протечка. Замыкание. Пожар

Незадолго до трагедии, когда на крыше начал таять снег, с потолка, по данным свидетелей, капала вода, и над чашей "сухого" бассейна с поролоновыми кубиками стал периодически гаснуть свет. По версии экспертов, 25 марта 2018 года один из светильников над бассейном замкнуло. Неисправный прибор должен был автоматически отключиться, однако этого не произошло, и вспыхнувшая проводка упала на поролон. В этот момент должна была сработать пожарная сигнализация, но она неоднократно ложно срабатывала ранее, поэтому ее просто отключили.

Много вопросов возникло к работе сотрудников торгового центра, которые должны были помочь посетителям эвакуироваться – на деле же они вместе со всеми спешили покинуть здание.

Многие потерпевшие говорили, что в "Зимней вишне" было сложно ориентироваться – изначально в здании располагалась фабрика, потом ее переоборудовали под торговый центр. Кроме того, часть эвакуационных выходов была закрыта, не горели таблички с указанием выхода на пожарную лестницу.

Бизнес как ОПГ

Расследование трагедии завершили почти через год после ЧП. Всего по делу проходят 15 человек, в том числе экс-начальник главка МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава кемеровского стройнадзора Танзиля Комкова, а также задержанный в Польше бывший футболист и руководитель "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого был построен сгоревший ТРЦ, Вячеслав Вишневский. Кроме того, в деле фигурирует гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании - инженер противопожарной системы, по образованию повар Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части N2 Сергей Генин; технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания - собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова.

Богдановой, Соболеву и Судденок вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть, а также нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть (ч.3 ст.238, ч.3 ст.219 УК РФ); Полозиненко и Никитин также обвиняются по ч.3 ст.219 УК РФ; Антюшин - по ч.3 ст.238 УК РФ, а Генин - по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).

Кроме того, прокуратура считает, что технический директор ТРЦ Георгий Соболев и управляющая центром Надежда Судденок фактически вступили в преступную группу, согласившись на предложения о работе со стороны экс-гендиректора компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой.

"Богданова как организатор преступной группы распределила обязанности между Судденок и Соболевым, приняв их на руководящие должности. В ее обязанности входило распределение средств в виде зарплаты. Судденок и Соболев должны был игнорировать и скрывать нарушения пожарной безопасности", – утверждал прокурор.

К тому же, эти люди знали о нарушениях, но продолжали вести бизнес.

В то же время начальник пожарного караула Сергей Генин, по версии обвинения, знал, что в здании могло находиться более 2 тыс. человек, и их нужно было вывести наружу максимально быстро. Очевидец сообщил ему о коротком пути к зрителям в зале кинотеатра, но спасатель направил свое звено к дальнему пути. Пробраться к залу они не смогли и только после пошли по пути, предложенному ранее.

В итоге погибло 60 человек, среди которых было 37 детей. И этих людей можно было спасти.

Обозреватели Александр Левчук и Татьяна Кочеткова

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