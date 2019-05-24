Восток – дело долгое

24.05.19 14:05

© РИА Новости. Эмин Джафаров

Interfax-Russia.ru – Ростуризм согласился продлить срок действия электронной визы с 8 до 14 дней и предложил разработать трансграничные турмаршруты для Дальнего Востока.

Руководитель Федерального агентства по туризму Министерства экономического развития РФ Зарина Догузова поддержала предложение главы Приморского края Олега Кожемяко по продлению срока действия электронной визы для иностранцев, посещающих Дальний Восток России, с 8 до 14 дней.

"Будем помогать поддерживать дальнейшую либерализацию электронной визы в части расширения. Как Олег Николаевич (Кожемяко - ИФ) сказал - на 14 дней, это точно мы используем (...) Даже, может быть, попробуем чуть-чуть подольше, чтобы у людей была возможность с учетом вылета-прилета полные 14 дней у нас провести", – заявила глава Ростуризма в ходе своего выступления во Владивостоке на региональной сессии V Восточного экономического форума (ВЭФ).

Отметим, что свое предложение по продлению срока действия электронной визы глава Приморья чуть ранее озвучил на том же мероприятии.

"Мы будем обращаться в федеральные агентства по туризму, (...) с тем, чтобы визовый режим (по электронной визе - ИФ) был продлен до 14 дней, чтобы была возможность по туристической визе находиться здесь гораздо дольше, чтобы человек смог посетить не только Приморский край, но и в целом Дальний Восток", – сказал во время своего выступления на сессии Олег Кожемяко.

Также он предложил расширить перечень стран, жители которых могут въезжать в Россию по электронной визе, и разработать интересные соседям из азиатских стран новые туристические маршруты по Дальнему Востоку.

"У Приморья есть большой потенциал, который сейчас хранится в музеях. Речь идет об истории региона. С 6 по 9 века здесь существовало Бохайское государство, с 10 по 12 века была эпоха джурдженей. Это интересно нашим соседям, уверен, разработка таких туристических маршрутов даст импульс для развития туризма", – сказал глава региона.

Глава Ростуризма, в свою очередь, поддержала эту инициативу.

"Дальний Восток показывает впечатляющие результаты, но всегда есть к чему стремиться. Мы видим потенциал в том, чтобы, в том числе, создавать трансграничные маршруты. (...) Если бы могли сформировать уникальный туристический продукт, который включал бы в себя регионы Дальнего Востока и одну-две страны азиатские, – такой продукт был бы потенциально интересен туристам со всего мира", – отметила руководитель федерального агентства.

По итогам заседания глава Ростуризма и губернатор Приморья договорились продвигать регион на туристическом рынке Японии.

"Мы (Ростуризм и администрация Приморья - ИФ) планируем объединить усилия в части продвижения края на туристическом рынке Японии", – сообщила журналистам Догузова.

Она отметила, что японский туристический рынок для Дальнего Востока является приоритетным, при этом в Токио почти ничего не знают об этом российском регионе.

"Эта работа по продвижению должна быть комплексной, взаимоувязанной. Тут мы будем двигаться совместно с Приморским краем", – добавила глава Ростуризма.

Также, по словам Зарины Догузовой, Федеральное агентство по туризму намерено работать над развитием туризма между Россией и Северной Кореей.

"Понятно, что туристические обмены у нас сейчас невелики, вместе с тем, мы готовы планомерно работать над тем, чтобы расширять наше сотрудничество в этой области", – заявила она журналистам.

Глава Ростуризма также считает, что "для начала" турпоток между двумя странами нужно увеличить на несколько тысяч.

"Первая встреча с иностранным послом, которую я в качестве руководителя федерального агентства по туризму провела, была с послом Северной Кореи в РФ. У нас есть такое поручение от руководства страны - налаживать с ними сотрудничество, в том числе туризм, поэтому господин посол любезно принял участие во встрече. (...) Мы подписали меморандум о сотрудничестве и договорились о регулярных контактах, будем работать дальше в этом направлении", – отметила Догузова.

Также на региональной сессии V Восточного экономического форума выступил и врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко. Он рассказал, что в ближайшие 5 лет власти региона планируют значительно увеличить количество туристов, посещающих Владивосток. Для этого, по словам чиновника, у краевой столицы есть все возможности.

"Приморье вышло на лидирующие позиции на Дальнем Востоке по привлечению как российских, так и иностранных туристов. По итогам первых месяцев 2019 года турпоток растет практически в два раза. Мы бы хотели видеть, что к 2024 году 5 млн туристов посещали Владивосток. Проходящие здесь культурные события, фестивали, спортивные мероприятия привлекают туристов. Активно развивается деловой туризм, драйвером его стал Восточный экономический форум", – отметил Богданенко.

Напомним, что в 2015 году Приморье посетили примерно 2 млн российских и зарубежных гостей, в 2016 году эта цифра составила уже 3 млн, а по итогам 2017 года превысила 4 млн. В 2018 году турпоток в край превысил 5 млн человек. При этом регион установил новый рекорд по приему иностранных путешественников – зарубежных гостей прибыло около 780 тыс. Как отметил Кожемяко, такому стремительному росту турпотока во многом способствовала логистическая доступность региона.

"Мы работаем над привлечением (в регион – ИФ) новых авиакомпаний, с каждым годом их становится больше. Это позволяет снижать стоимость авиабилетов, создавать конкурентную среду. Сейчас сами же авиакомпании рекламируют Приморье, активно участвуют в привлечении туристов", – сообщил губернатор.

Кроме того, по его словам, власти края направили председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву ходатайство о реконструкции второй взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту "Кневичи" (Владивосток), который ежегодно принимает более 1 млн иностранных туристов.

"Мы выступаем за позицию открытого неба, за присвоение Владивостоку статуса города, где отсутствуют запреты на полеты. Это даст рост объемов авиаперевозок, улучшит логистику", – добавил Кожемяко.

Вместе с тем, как отметил глава региона, городу и краю необходима туристическая инфраструктура, которая бы соответствовала международному уровню.

"Так, нужно улучшить работу транспортных компаний, чтобы маршрутная сеть транслировалась на иностранных языках, а остановки сопровождались туристическими схемами", – пояснил губернатор.

По данным пресс-службы администрации Приморья, выездная сессия ВЭФ проходит во Владивостоке в рамках V Тихоокеанского туристского форума, организованного властями Приморья. В рамках этого мероприятия в столице края также работает 23-я международная туристская выставка PITE. В этом году помимо стендов дальневосточных регионов на ней представлены экспозиции Китая, Японии, Республики Корея, ЮАР и острова Тайвань.

Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке заработал в августе 2017 года. В настоящее время с помощью электронной визы можно прибыть на 8 дней в шесть дальневосточных регионов. Так, воздушные пункты пропуска работают в аэропорту "Кневичи" во Владивостоке, "Елизово" в Петропавловске-Камчатском, "Новый" в Хабаровске, "Хомутово" в Южно-Сахалинске, "Угольный" в Анадыре, а также в аэропорту" Благовещенска". Морские пункты пропуска работают в трех регионах - Сахалинской области, Приморском и Камчатском краях. Также по электронной визе можно прибыть через приморские железнодорожные пункты пропуска - "Пограничный", "Хасан", "Махалино" и автомобильные пункты пропуска "Полтавка" и "Турий Рог".

С 1 июля упрощенный визовый режим также будет работать в международных аэропортах Республики Бурятия и Забайкальского края.

По данным Минвостокразвития РФ, к настоящему времени Дальний Восток России по электронной визе посетило более 60 тыс. иностранцев из 15 стран мира.

"С января 2019 года иностранные граждане получили более 20 тыс. электронных виз для посещения региона. Воспользовались визами с начала года более 16 тыс. иностранцев, из них более тысячи - за последнюю неделю", - уточнили в министерстве.

Чаще всего, по данным Минвостокразвития РФ, заявки на получение визы подают граждане КНР и Японии.

Обозреватель Наталья Пономарева

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