По гендерному признаку

24.05.19 14:44

© РИА Новости. Виталий Тимкив

Interfax-Russia.ru - Инцидент с пониженным проходным баллом для мальчиков в одной из гимназий Перми спровоцировал проверки приема детей в первый класс во всех школах города.

О том, что в пермской гимназии N4 сделали разный проходной балл для девочек и мальчиков, причем, для мальчиков он оказался ниже, стало известно на текущей неделе. По данным местных СМИ, к гимназии прикреплено всего четыре дома, поэтому дети в престижную школу в основном поступают по итогам обучения в подготовительной школе.

После того как выписку из решения приемной комиссии вывесили на стенде гимназии, родители обратили внимание на то, что в ней указан разный проходной балл для мальчиков и девочек. Балл для девочек - 69,1, а для мальчиков - 65,7.

При этом, судя по списку поступивших учеников, только у шести мальчиков из него баллы выше, чем проходной балл для девочек. Очевидно, что балл для мальчиков был занижен специально – для гендерного баланса в классе. Оказалось, что таким образом в список поступивших не вошло около 20 девочек, которые бы прошли конкурс, если бы для мальчиков балл не занизили, а для девочек – не завысили. Родителей такая ситуация возмутила.

В гимназии объяснили такую разницу в баллах тем, что в подготовительной школе обучалось 92 девочки и 67 мальчиков, а в классах детей должно быть примерно поровну.

"Каждый год так. У нас гендерный принцип обучения: и мальчики, и девочки, у нас нет только девчачьих классов", – рассказала 59.RU директор гимназии Татьяна Дьякова.

Она пояснила, что это связано с тем, что, как правило, девочки более прилежные, поэтому они показывают по итогам обучения в субботней школе результаты выше, а у мальчишек в основном нет этого прилежания, поэтому у них баллы ниже.

"Но зато потом они становятся лидерами. Вы же знаете, что у нас… Кто управляет страной? Как правило, мальчишки бывшие", – добавила директор гимназии.

Правда, позднее в интервью "Медузе" Дьякова сообщила, что список принятых в школу детей не окончательный, а ее слова о мальчиках и девочках были шуткой.

Однако департамент образования Перми решил все же проверить гимназию. Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе департамента, в гимназии организован прием в первые классы как по закрепленной территории, так и на свободные места. Учреждение обязано принять всех детей, проживающих на закрепленной территории, а на свободные места правила приема устанавливаются локальным актом гимназии.

В данной гимназии, по данным департамента, локальным актом закреплено психолого-педагогическое наблюдение, на основании которого определяется рекомендуемый список к зачислению.

"По словам директора городского психологического центра Ольги Ткачевой, в гимназических учреждениях девочек действительно больше, вместе с тем совместное обучение в одном классе мальчиков и девочек имеет свою ценность в создании психологического климата, в формировании социальных связей и в воспитательном процессе", – сказали в пресс-службе.

Ситуацией в гимназии заинтересовалась также региональная прокуратура. В надзорном ведомстве решили провести проверку и принять по ее итогам соответствующее решение.

Информацию о гендерной дискриминации при приеме детей в первый класс в гимназии N4 имени братьев Каменских взяла на контроль и уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

Она напомнила, что ни в федеральном, ни в краевом законодательстве не предусмотрены никакие гендерные критерии отбора.

Кроме того, отметила Денисова, на официальных сайтах образовательных организаций в обязательном порядке должны быть опубликованы локальные акты, которые регламентируют прием детей в школы.

В случае выявления нарушений при приеме детей в школы родители в праве обратиться в Департамент образования муниципалитета, прокуратуру города или района, а также к уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае, добавила омбудсмен.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Прикамье Павел Миков, который долгое время отвечал за соблюдение прав детей в регионе, назвал установку разных баллов для девочек и мальчиков нонсенсом и дискриминацией по половому признаку.

"Раньше подобных обращений в аппарат уполномоченного по правам человека не поступало. Но периодически перед началом учебного года бывают жалобы на конкурсные испытания при приеме в первый класс", – рассказал омбудсмен.

Также он раскритиковал версию о том, что разные баллы для мальчиков и девочек установили для гендерного баланса в классах.

"Версия о том, что решение установить разные баллы для мальчиков и девочек приняли из-за стремления достичь гендерного баланса, кажется мне очень надуманной. Абсолютно не обязательно, чтобы количество мальчиков и девочек было одинаковым. Вопрос влияния процентного соотношения мальчиков и девочек на психологическую атмосферу в коллективе еще недостаточно изучен, нет каких-то однозначных рекомендаций по количеству детей каждого пола в классе. К тому же, мы имеем успешные примеры учебных заведений, где учатся только девочки или только мальчики. Например, суворовские училища, которые только недавно начали принимать на учебу девочек", - отметил Миков.

Он предложил департаменту образования Перми "очень внимательно разобраться в том, что происходит в гимназии, и поправить коллег".

Со своей стороны уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова назвала эту ситуацию абсурдной.

"В настоящее время проводятся ведомственные проверки – подключились органы прокуратуры, департамент образования. По итогам будет дана оценка действиям руководства учебного заведения и тем документам, на основании которых был выработан данный подход к подбору учеников. Безусловно, любые дискриминирующие признаки недопустимы и должны быть устранены", – сказала Кузнецова журналистам.

По ее словам, непонятно на какие документы, нормативные акты и иные правовые нормы опиралось руководство учебного заведения, распределяя проходной балл в зависимости от пола ребенка.

"Таким образом, следуя логике, можно предпочесть, например, голубоглазых – кареглазым, или сказать, что не более такого-то роста, веса принимаются к зачислению. Прибегать к совершенно абсурдным критериям, конечно, недопустимо. Это противоречит нормам Конституции Российской Федерации, которая четко определяет равные права, равные возможности", – сказала омбудсмен.

Кузнецова добавила, что находится на связи с уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае, проведены переговоры с директором школы, будут организованы встречи с родителями, направлено обращение в прокуратуру Пермского края с просьбой информировать детских омбудсменов о ходе и результатах расследования.

"Очень важно, как дети психологически перенесут эту ситуацию. Ведь сказать ребенку, что у тебя меньше возможности поступить в гимназию, потому что ты девочка – это неуместно, неправильно. Поэтому необходимо, чтобы после устранения всех нарушений, были привлечены специалисты, психологи и была проведена работа как с родителями, так и с детьми", – добавила детский омбудсмен.

Министерство просвещения России также запросило у региональных властей детали этой истории.

"Министерство связалось с региональными органами управления образованием, и вся информация о приемной кампании образовательной организации в Перми будет детально проверена", – говорится в распространенном сообщении пресс-службы Минпросвещения.

В ведомстве подчеркнули, что равенство прав и свобод в нашей стране вне зависимости от пола гарантировано Конституцией.

Там также обратили внимание на то, что право на доступ к общему образованию закреплен в законе "Об образовании": школы обязаны принимать в первый класс сначала тех детей, которые живут на закрепленной за ней территорией (по заявлению родителей), и лишь в отсутствии мест могут отказать в приеме.

Как сообщила заместитель главы администрации города Перми Людмила Гаджиева, на данный момент департамент образования Перми намерен объявить выговор директору гимназии N4.

"Действительно, у нас гимназия N4 в этом году впервые, при проведении своей приемной кампании, установила разные проходные баллы для мальчиков и для девочек. Сегодня департамент образования вышел в гимназию и провел проверку. Мы можем констатировать, что директор гимназии превысила свои полномочий. Сегодня ей будет объявлен выговор", – сказала Гаджиева журналистам.

Она отметила, что после этой ситуации департамент планирует проверить прием детей в первый класс во всех школах города.

Обозреватель Анастасия Николаева

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