Кредит по голосу

24.05.19 17:04

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru – ЦБ РФ планирует обязать банки оказывать услуги с помощью единой биометрической системы. Она позволит проводить операции дистанционно.

Центробанк хочет обязать все банки оказывать услуги при помощи единой биометрической системы, сообщила газета "Ведомости". Система позволяет взять кредит или открыть вклад дистанционно. Об этом говорилось в презентации, которую регулятор представил в Санкт-Петербурге на прошлой неделе, пишет издание. В ЦБ подтвердили подлинность этой информации.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил журналистам, что законопроект, обеспечивающий инициативу ЦБ, может появиться уже в июле. Подготовкой поправок к законодательству занимается ЦБ и министерство цифрового развития.

Между тем, газета отмечает, что против единой биометрической системы выступает Сбербанк, у которого уже есть своя система идентификации клиентов, более совершенная, чем у ЦБ.

Представитель Сбербанка отказался от комментариев по поводу планов регулятора.

Банк Home Credit и Тинькофф банк уже используют единую биометрическую систему при оказании услуг. Промсвязьбанк планирует запустить использование биометрических данных в середине года. В "Ренессанс кредите" журналистам заявили, что задача обслуживания клиентов через данную систему стоит вне зависимости от решения ЦБ.

Управляющий директор по розничным продуктам Абсолют банка Антон Павлов отметил, что для выдачи и обслуживания кредитов с помощью единой биометрической системы еще не готова нормативно-правовая база. По его словам, предстоит четко определить алгоритмы работы, как с клиентом, так и с федеральными системами для получения оперативной информации.

Некоторые эксперты отмечают, что такая мера поможет экономике страны и будет удобна для пользователей.

"Для потребителя это важно, удобно и полезно. Правильно, что сбор таких данных происходит в единую систему, подконтрольную государству. Таким образом, сужаются возможности ее неправомерного и некорректного использования. Банки обяжут ускорить сбор данных, потому что без этого граждане просто так не будут сдавать свои биометрические данные. Внедрение такой системы дистанционной идентификации позволит ускорить транзакции, что удобно для пользователей и хорошо для экономики", - рассказала Interfax-Russia.ru руководитель проекта общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

По мнению спикера, особое внимание стоит уделить защите прав потребителей.

"Защита биометрических данных должна волновать потребителя и защитников его прав, поскольку эта сфера до конца не урегулирована. Паспортные данные, логин и пароль – это данные, которые могут быть изменены. Биометрические данные поменять нельзя. И если происходит утечка, последствия могут быть более серьезные. Конечно, любые нововведения сопровождаются какими-то проблемами роста, придумываются какие-то новые способы мошенничества с использованием этих данных. Задача государства заключается в минимизации тех издержек, которые могут быть", – отметила собеседница.

В 2017 году в России был принят закон, позволяющий банкам открывать счета физическим лицам без их личного присутствия только с использованием данных биометрических паспортов и данных, загруженных на портал "Госуслуги". А с 2018 года была запущена единая система биометрической идентификации граждан, оператором которой выступает ПАО "Ростелеком".

Система должна была использоваться российскими банками для удаленной идентификации клиентов при открытии счетов. Для идентификации людей она анализирует два параметра – голос и лицо (фотоизображение лица человека).

"Для проекта выбраны два типа биометрии: голос и лицо, причем не по отдельности, а вместе, т.к. две модальности позволяют определить "живого человека", а не имитацию его биометрических данных в цифровом канале. На сегодняшний день лицо и голос – самые распространенные и доступные для массового использования биометрические модальности, другие требуют специального считывающего оборудования. Однако "Ростелеком" будет следить за развитием технологий, и совершенствовать систему, внедряя новые перспективные технологии биометрической идентификации", – рассказывали "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростелекома".

Данные хранятся в "облаке" "Ростелекома". Доступ к нему банки получают по специальным каналам связи системы межведомственного электронного взаимодействия.

Ранее первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова рассказывала, что до конца 2018 года примерно 20% отделений должны быть готовы к сбору биометрических данных, а до конца 2019 года "все банки должны обеспечить запуск удаленной идентификации", оснастив 100% своих отделений технологией сбора таких данных.

В то же время, некоторые банки под видом сбора данных в единую биометрическую систему собирают информацию для внутренней системы конкретной финансовой организации.

"Мы также столкнулись, к сожалению, с тем, что потребителей вводят в заблуждение иногда. Некоторые банки собирают биометрические данные для своих внутренних систем, а не для единой системы. Это означает, что клиент думает получить, сдав в одном месте биометрию, дистанционные услуги в других финансовых организациях, а этого по факту не происходит", – отмечала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что на сегодняшний день в России биометрию технически способны принимать 4 тыс. отделений банков.

"Но, как показала работа во второй половине прошлого года, банкам, конечно, нужно больше времени на оснащение своих отделений необходимым оборудованием, на реализацию требований по информационной безопасности", – отметила она.

Она также рассказала, что пока процедура сдачи биометрии не очень удобна для пользователя.

"Наши контрольные закупки, наши замеры показывают, что это не очень удобно, хотя интерес пользователей есть", – рассказал спикер.

По данным международной консалтинговой компании J‘son & Partners Consulting, российский рынок биометрических технологий за последние четыре года вырос на 35,74% CAGR.

Согласно прогнозам, к концу 2022 года российский рынок биометрических технологий вырастет в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом. А в ближайшие четыре года этот показатель в России превысит общемировой в 1,6 раз и составит 25,62%.

По словам авторов исследования, структура российского рынка биометрических технологий значительно отличается от мирового. В то время как в глобальном пространстве доминирующую долю продолжают занимать технологии Fingerprint (отпечаток пальцев - ИФ), в России наблюдается активное проникновение именно Facial Recognition (технология, способная идентифицировать или проверить человека по цифровому изображению или видеокадру из видеоисточника – ИФ).

Так, за последние 3 года технологии распознавания лица увеличили свою долю в общем объеме российского биометрического рынка почти до 50%, демонстрируя невероятный результат – 106,7% CAGR в период 2015-2018.

Ключевой тренд российского рынка биометрических технологий – переход от внутрикорпоративного использования биометрии к использованию, связанному с клиентскими сервисами. Данную тенденцию можно наблюдать практически во всех потребительских сегментах: на транспорте, спортивных объектах, в банковском секторе.

"Технология распознавания по лицу востребована и государственными органами, и бизнес-сообществом. Биометрические технологии традиционно применяются в сфере обеспечения безопасности. После того, как был принят ряд нормативных актов, направленных на внедрение технических средств обеспечения транспортной безопасности например, постановление правительства России от 26 сентября 2016 года N969, возросло количество государственных проектов. Развивается направление "умных городов". Эта категория включают в себя компоненты, обеспечивающие распознавание лиц", - цитируются в исследовании слова технического директора компании-разработчика и производителя профессиональных систем видеонаблюдения и биометрической идентификации на основе технологий искусственного интеллекта "Вокорд" Алексея Кадейшвили.

По его словам, распознавание лиц уже несколько лет успешно работает в розничной торговле и в банках. Для коммерческого сектора интересно маркетинговое применение, а также контроль удаленного доступа, борьба с мошенничеством, идентификация пользователей на мобильных устройствах.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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