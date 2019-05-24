Храм и место

24.05.19 18:29

© РИА Новости. Павел Лисицын

Interfax-Russia.ru – Противники строительства храма в сквере Екатеринбурга добились отмены этого решения, теперь идут дискуссии о выборе нового места строительства.

Акции протеста против строительства храма в сквере у театра драмы в центре Екатеринбурга затихли. Борьба перешла с улицы в залы для переговоров. Противостояние переросло в дискуссию. И хоть свердловские власти заявили, что больше не будут рассматривать сквер в центре города в качестве места для стройки собора, конфликт это пока не разрешило.

Пожар общественного протеста, разгоревшийся ночью 13 мая, когда в сквере появился забор, и из-за этого туда пришли противники строительства храма, оказалось потушить не так-то просто. Казалось бы, точку должно было поставить заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости провести опрос.

"Есть простой способ - провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение и интересы этого меньшинства", - подчеркивал президент.

Власти Екатеринбурга тут же подхватили эту идею и заявили о готовности провести независимое голосование, подготовка к которому начнется вот-вот. Протесты пошли на спад, но в тот день еще продолжались.

Воды на горящие угли конфликта подлил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщив 18 мая, что власть будет обсуждать альтернативные площадки для строительства. "И в СМИ, и на сайтах региональных и городских органов власти мы опубликуем для обсуждения перечень возможных мест для строительства Храма. Помимо сквера на Октябрьской площади, это будет еще не менее четырех потенциальных площадок", - подчеркнул губернатор, сообщив, что жители могут предлагать и свои варианты.

"Все их обязательно рассмотрим и вместе с вами обсудим. Потом - проведем опрос жителей. И сообща примем окончательное решение. Сделаем это - открыто", - заверил глава региона. Акции почти прекратились.

21 мая в сквере начался демонтаж капитального забора, который установили после того, как протестующие снесли и выбросили в пруд временное ограждение. И уже в этот момент многим стало понятно, что храма в сквере не будет.

22 мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, показавшие, что большинство жителей города против затеянной стройки. Так, неудачным выбранное место для строительства считают 74% опрошенных, за храм в сквере выступили 10%. А 18% жителей Екатеринбурга считают наилучшим вариантом вообще отказ от строительства храма.

Опрос проводили 16-20 мая, в нем приняли участие совершеннолетние жители Екатеринбурга.

В этот же вечер Евгений Куйвашев постарался поставить точку в этой истории, решив исключить сквер из опроса. "Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма", - полагал губернатор.

Но у этого решения оказались противники. Так, в легитимности данных ВЦИОМ усомнилась Екатеринбургская епархия Русской православной церкви Московского патриархата.

По ее мнению, опрос, проведенный во время обострения ситуации, не может отражать действительного положения дел. "Полагаем, что проведенный опрос - всего лишь небольшой срез, который скорее отражает еще совсем недавнюю "перегретость" общества", - заявила епархия.

Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло сообщил агентству "Интерфакс-Урал", что исключать сквер на Октябрьской площади Екатеринбурга из перечня возможных площадок строительства храма святой Екатерины неправильно.

"Я не считаю, что эта площадка должна быть исключена до опроса. Таким образом, мы легитимность этого опроса поставим под сомнение. Мы же говорили о том, что будет один опрос, один опрос решающий. И этот опрос, безусловно, он и определит. (…) Есть мнение отдельного политика, но может быть другое мнение других людей, поэтому есть определенный регламент и правила, о которых договаривались", - сказал Миняйло.

Данную позицию сторонники храма высказали главе Екатеринбурга Александру Высокинскому на встрече 23 мая (а 17 мая он встречался с противниками храма).

Глава неожиданно встал на сторону верующих. "Я не готов вычеркивать площадку из шорт-листа для голосования", - заявил Высокинский.

Собравшиеся встретили эти слова аплодисментами.

"Я однозначно приду к Евгению Владимировичу (Куйвашеву, губернатору Свердловской области - ИФ), буду ему рассказывать и о том, что сегодня проходило на нашей встрече, и мы это будем обсуждать. Губернатор высшее должностное лицо, я - глава города. Позицию власти нужно будет сформулировать. Я высказываю свое мнение", - отметил Высокинский.

На следующий день он заявил журналистам, что пока не успел обсудить с губернатором эту тему.

Однако дискуссионным оказался не только вопрос, включать ли площадку в опросный лист или нет, но и в какой форме проводить голосование. По мнению Высокинского, это должен быть поименный опрос. "Делаем три точки в каждом районе города. Обеспечиваем их видеоконтролем. (...) Когда человек высказался, предположим, на какой-то точке сбора, его фамилия, имя, отчество, вносятся в общую базу. (…) Почему мы, собственно, предлагаем вариант прямого голосования. Фактически мы переходим к тому, что на думе называется персональное голосование, когда позиция каждого видна поименно. Когда мы говорим, кстати, о референдуме, там тайное голосование", - добавил глава города.

Встреча депутатов гордумы на следующий день, 24 мая, и со сторонниками, и с противниками одновременно, показала, что этот вариант устраивает далеко не всех. Многие требуют референдума, ведь его решения обязательны для исполнения, тогда как данные опроса носят рекомендательный характер.

Председатель горизбиркома Илья Захаров заявил на встрече, что проведение референдума, в отличие от опроса, займет много времени, до полугода.

Другая сложность в том, что на референдум могут быть вынесены исключительно вопросы местного значения, тогда как "подогнать под вопрос местного значения строительство храма - это очень тяжело" и "это не вопрос местного значения".

Кроме того, на референдум можно вынести один вопрос, на опрос - несколько. Еще одним аргументом против референдума является то, что необходимо участие половины избирателей, в противном случае референдум будет признан несостоявшимся. На проведение референдума из бюджета понадобится около 120-130 млн рублей, на проведение опроса - 1 млн рублей.

Депутат Екатеринбургской гордумы Константин Киселев предложил провести опрос по правилам референдума. "Давайте проведем опрос по принципу референдума: с избирательными комиссиями, избирательными участками. Это в силах Екатеринбургской городской думы эти правила принять", - заявил он на встрече депутатов гордумы с представителями общественной палаты и активистами, добавив, что гордума могла бы зафиксировать положение, чтобы итоги опроса носили обязательный характер.

В итоге решение, в какой форме провести голосование, примет рабочая группа из депутатов и активистов. Дума же зафиксирует решение группы. Ожидается, что это произойдет в июне.

Параллельно горадминистрация принимает предложения от жителей насчет площадок, где мог бы разместиться храм. В настоящее время поступило около 7,5 тыс. предложений, из них предстоит выбрать несколько, но и на этом этапе будет все непросто.

По словам начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Алексея Храмова, выбранные площадки для строительства должны соответствовать нормативным документам, в частности генплану и правилам землепользования и застройки.

Ближайшее внесение изменений в генплан должно состояться в первом квартале 2020 года. "То есть, если говорить о сроках завершения градостроительной подготовки рассматриваемых перспективных земельных участков, можно смело определить срок - конец второго или даже третий квартал 2020 года", - пояснил Храмов.

Другой проблемой, по данным мэрии, может стать наличие прав на земельные участки. "В Екатеринбурге свободных площадок под требуемые задачи не так и уж и много, если не сказать больше, - их нет совсем", - говорится в сообщении.

Поэтому, по мнению горадминистрации, проблемы подбора нового участка для строительства "могут привести к затягиванию сроков реализации возведения собора, приуроченного к 300-летию основания Екатеринбурга".

Обозреватель Александра Качалова

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