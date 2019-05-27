Шалость удалась

27.05.19 14:30

Фото из соцсетей

Interfax-Russia.ru - Участники резонансной школьной вечеринки во Владивостоке извинились перед своими преподавателями и директором учебного заведения.

Одиннадцатиклассники, устроившие вечеринку в откровенных нарядах в стиле БДСМ на "Дне непослушания" в школе N74 во Владивостоке, попросили прощения у руководства и преподавателей учебного заведения.

"Выпускники извинились передо мной и перед преподавателями. Конечно, я их простила. Они сказали, что осознали, что не ожидали такой реакции. Главное, чтобы они осознали, что подвели школу и педагогов", – сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" директор школы Галина Пугина.

Руководитель учебного заведения попросила общественность поскорее забыть эту историю и позволить школьникам спокойно готовиться к выпускным экзаменам. По ее словам, почти все ребята учатся в школе N74 с первого класса, все они положительные и такая выходка скорее просто дань времени и обществу, в котором эти дети живут.

Как сообщалось, скандальные фотографии с так называемого "Дня непослушания" в школе N74 во Владивостоке попали в сеть накануне "Последнего звонка". На снимках девушка в форме полицейского позирует с тремя юношами в одних шортах на подтяжках, в бабочках-галстуках и с черными масками "зайчиков" на лице. Наряду с фотографиями в сети появилось и видео, где эти же ребята зажгли фаеры на входе в школу, а затем устроили танцы в актовом зале и под конец вечеринки залили собравшихся порошком из огнетушителя.

Фото и видео со школьной вечеринки вызвали широкий общественный резонанс – одни пользователи хвалили школьников за креативность, другие осуждали их слишком уж откроенные наряды. В результате директор школы написала заявление на увольнение (позднее, как писали местные СМИ, увольняться она все-таки передумала), а Департамент образования и науки Приморского края инициировал служебную проверку по данному инциденту.

"По факту инцидента, произошедшего в школе N74 Владивостока, проводится внутренняя проверка. Уже сейчас можно точно сказать, что случай произошел не во время торжественной линейки, посвященной "Последнему звонку", а накануне. Вместе с тем, подобное поведение учеников на территории школы недопустимо", – сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в департаменте.

В ведомстве также пообещали провести серьезную разъяснительную работу со школьниками и их родителями.

"К администрации школы, допустившей подобное, также будут применены меры воздействия. Кроме того, вопросы возникают и к охранной организации, осуществляющей работу в школе. С ними также проведут отдельную работу", – добавил представитель департамента.

Также проверку в связи со скандальной школьной вечеринкой провели и в УМВД России по городу Владивостоку. Особый интерес у правоохранителей вызвали ребята в полицейской форме.

"Установлены личности двух участников инцидента. Ими оказались двое 17-летних учеников 11-го класса. В отношении несовершеннолетних составлены административные протоколы по ч.1 ст.17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов)", – сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

За это правонарушение родителям выпускников придется заплатить штраф от 1 до 1,5 тыс. рублей. Также полиция конфискует форменную одежду участников вечеринки.

Как рассказали сами школьники, форму сотрудников правоохранительных органов они купили в магазине спецодежды специально для фотосессии. Никуда, кроме как на школьную вечеринку, они ее не надевали.

"В отношении руководства, преподавателей и других школьников, участвовавших в вечеринке, проверка продолжается", – добавили в городском УМВД России.

Минпросвещения России также осудило "прощальную вечеринку" выпускников 11 "Б" класса владивостокской школы N74.

"Министерство осуждает акцию учащихся школы во Владивостоке", - заявил журналистам пресс-секретарь министра просвещения России Ольги Васильевой Андрей Емельянов.

По его словам, в Минпросвещения видят много "достойных примеров творческой активности школьников", связанных с празднованием последнего звонка – от поэтических состязаний до памятных видеосюжетов учителям. Но "проявления, подобные данному случаю, не имеют с этим ничего общего" и способны оскорбить педагогов.

"Ситуация вновь напоминает о повышенной роли воспитательного процесса как в системе образования, так и в семье, внутри своего круга общения", – сказал представитель Минпросвещения.

Также поведение ребят, устроивших флешмоб в откровенных костюмах, вызвало бурную реакцию и у некоторых бывших выпускников этой школы.

"Каков итог произошедшего? Директор написала заявление на увольнение, в школе проводится проверка, учителя пишут объяснительные и отвечают на вопросы следствия. Ребята, которые перепутали школу с баром – почивают на лаврах славы героев соцсетей. Почему я пропускаю эту историю через себя? Потому что я – выпускница этой школы, моя мама – учитель, который проработал в этой школе 30 лет, Галина Федотовна - учитель, организатор, директор, которого я знаю с детства, с моих 6 лет", – написала в группе школы N74 в соцсети "Вконтакте" Алиса Гудименко.

Девушка отметила, что не намерена давать оценку действий выпускников, потому что у всех разные границы допустимого и понимания что такое "хорошо" и что такое "плохо", однако выразила обеспокоенность судьбой учителей, чья карьера может серьезно пострадать от такой выходки своих воспитанников.

"Я скажу как ученик и выпускник этой школы – педагогов такого уровня во Владивостоке можно пересчитать по пальцам одной руки. Увольнение ТАКИХ специалистов нельзя допускать. Моим учителям, самым лучшим, самым правильным, Галине Федотовне я хочу сказать слова поддержки и благодарности", - написала она.

Тем временем, на сайте change.org появилась петиция с призывом "Не допустить преследования и наказания учеников 11Б школы N74 Владивостока". Ее автор – некая Ольга Чекалина – считает, что выпускники "просто неформально подошли к фотосъемке для выпускного альбома и, кроме школьной формы, принесли с собой разные костюмы" и призывает полицейских "оставить учеников 11Б в покое".

"Случившееся в соцсетях уже окрестили "последним звонком в стиле БДСМ". Хотя на кадрах с того дня видно, что ничего особо вызывающего в действиях выпускников не было: никто не бегал по школе голым или в белье, не нарушал закон. А некоторые вольности и нарушения правил поведения в учебном заведении выпускниками понятны и в чем-то даже естественны", – говорится в тексте петиции.

К настоящему времени обращение подписали около 500 человек.

Также за организаторов скандальной вечеринки вступился и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, осуждать ребят из Владивостока не нужно, так как они просто проявили инициативу, творчески подошли к окончанию школы.

"Если они переодеваются, оголяют торс, в форме полицейского, кричалки у них, смена ролей, они над кем-то посмеиваются – они отдыхают! Никакого насилия, воровства, обмана. Это новое поколение. И не надо директору подавать в отставку. Не надо шум поднимать. Оставьте их в покое. Вообще детей оставьте в покое", – заявляет известный политик в видео, которое размещено в его Инстаграме.

Кроме того, Жириновский заявил, что фракция ЛДПР требует прекратить всякие проверки и отозвать заявления по расследованию данного факта.

Также ничего криминального в школьной вечеринке во Владивостоке не заметила и телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак.

"Ну, пошалили подростки перед выпускным... Неужели это такая серьезная проблема?" - написала Собчак в своем Телеграм.

Обозреватель Наталья Пономарева

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