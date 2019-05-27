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Моряки за решеткой

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Interfax-Russia.ru – Трибунал ООН обязал Россию освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Кремль исполнять постановление не планирует.

Международный трибунал ООН по морскому праву (МТМП) потребовал, чтобы Россия немедленно освободила украинских моряков и вернула Украине буксир и два катера, задержанных в районе Керченского пролива осенью прошлого года. Однако пока Россия выполнять решение трибунала не намерена.

Осенью 2018 года российские пограничники задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Находившимся на судах 24 украинцам было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения". Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения. В апреле 2019 года Лефортовский суд Москвы продлил до конца июля сроки ареста всем украинским морякам. После Украинские власти обратились в трибунал: они просили обязать Москву вернуть корабли и экипажи, а также прекратить уголовное расследование.

25 мая 2019 года МТМП принял решение о том, что арестованные моряки, а также корабли должны быть немедленно переданы на родину.

"Трибунал требует от Российской Федерации освободить три украинских корабля и 24 задержанных украинских моряков и позволить им вернуться на Украину. России и Украине нужно воздерживаться от мер, способных обострить спор по инциденту в Керченском проливе", – заявил председатель суда Пак Чжин Хён в ходе оглашения выдержек решения трибунала.

Пак Чжин Хён также отметил, что трибунал дает возможность России и Украине предоставить в суд свои версии событий в Керченском проливе.

"Украина и Российская Федерация должны предоставить в трибунал отчет относительно параграфа 121 не позже 25 июня", – сказал он.

Вместе с тем, в трибунале не стали требовать от РФ приостановки разбирательств по делу о задержанных моряках.

"Суд не считает необходимым требовать от России приостановки разбирательств по уголовным делам в отношении 24 задержанных украинских моряков", – заявил Пак Чжин Хён.

В то же время, он сообщил, что суд предписывает России вернуть этих моряков на родину.

В суде пояснили, что речь идет о предписании срочных "временных мер" по этому делу. Запрос на принятие мер поступил в суд от украинской стороны.

Однако позиция Кремля, несмотря на постановление МТМП, по этому вопросу остается прежней, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", – сказал журналистам Дмитрий Песков.

Как сообщалось, МИД России считает, что МТМП не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента".

"Заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива", – говорится в сообщении МИД РФ.

В нем отмечается, что "на данном этапе речь не идет собственно о рассмотрении претензий Украины".

"В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств. Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь", – подчеркивает МИД РФ.

Многие эксперты также придерживаются позиции, что данное решение не имеет для России юридической силы.

"Нет, это постановление не имеет юридической силы, поскольку международный трибунал ООН был образован в соответствии с Конвенцией по морскому праву, а Россия ратифицировала эту Конвенцию с оговоркой: что не принимает процедуры этой Конвенции по спорам, которые относятся к военным делам и к ее суверенитету. Кроме того, для рассмотрения споров необходимо добровольное предварительное согласие всех сторон спора. Россия такое согласие не давала. И член международного трибунала по морскому праву от России Роман Колодкин тоже проголосовал против этой Конвенции. То есть, получается, что трибунал не мог рассматривать, у него не было полномочий на рассмотрение данного спора – инцидента по Керченскому проливу", - рассказал Interfax-Russia.ru профессор кафедры конституционного и муниципального права Московского государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина Сергей Кабышев.

Эту же позицию поддержал и доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин факультета социальных и экономических наук РАНХиГС Игорь Загарин.

"Россия не признает юридический характер решения этого суда. Данный орган не был уполномочен решать именно этот вопрос. Договор, который был между Украиной и Россией не предполагал подобного рода разбирательств", – отметил Interfax-Russia.ru собеседник.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией решения МТМП может стать сигналом Москвы о готовности к прекращению конфликта с Украиной.

"Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной", - написал он в субботу в Фейсбуке.

По его словам, таким образом, Россия может сделать шаг "к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом".

"Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома, - подытожил Владимир Зеленский.

Также освободить украинских моряков призвало и НАТО. "НАТО неоднократно давала понять, что не было никаких оснований для применения Россией военной силы против украинских кораблей и военнослужащих. Мы продолжаем призывать Россию к немедленному освобождению украинских моряков и кораблей", – заявил "Интерфаксу" в Брюсселе ответственный сотрудник аппарата Североатлантического альянса.

Собеседник агентства при этом сослался на заявление Североатлантического совета от 28 ноября 2018 года и на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от 4 апреля 2019 года.

"Мы призываем Россию освободить украинских моряков и корабли, захваченные в прошлом году близ Азовского моря", – сказал он.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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