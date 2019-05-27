Итальянская забастовка в Пензе

27.05.19 15:36

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

Interfax-Russia.ru – Младший медперсонал "скорой помощи" в Пензе начал "итальянскую" забастовку из-за низких зарплат и ненормированного рабочего графика.

Открытое заявление сотрудников пензенской областной станции скорой медицинской помощи было опубликовано 24 мая.

"Фельдшеры, медсестры и медбратья анестезисты, водители" обратили внимание на "унизительно низкий" уровень заработной платы – около 16-17 тыс. рублей (вместе с НДФЛ) в месяц и работу на полторы-две ставки "в попытке обеспечить самые элементарные потребности наших семей, гробя свое здоровье, не видя своих родных и близких".

"Особенно подобный ритм работы невыносим в условиях нехватки кадров, что приводит к дополнительным нагрузкам: работа по одному в неукомплектованной бригаде, завышенное количество вызовов, беспрерывные поездки по области почти без заезда на станцию, отсутствие нормальных технологических перерывов", – говорится в заявлении.

Медики обращают внимание, что при таких условиях работы страдает качество оказания медицинской помощи населению; из-за усталости выездного персонала растет риск врачебных ошибок; из-за неукомплектованности бригад медработниками часто невозможно оказать медицинскую помощь в соответствии с медицинскими стандартами; а из-за нехватки бригад не выполняется федеральный 20-минутный норматив прибытия на экстренный вызов.

Авторы заявления обращаются к органам госвласти региона с просьбой принять меры по "обеспечению минимальной зарплаты среднего медицинского персонала и водителей областной скорой помощи с учетом компенсационных и стимулирующих выплат".

Кроме того, в числе требований: увеличение количества реанимационных бригад; возвращение периода суммированного учета рабочего времени водителей в 1 месяц вместо поквартального; устранение дискриминации в оплате труда среднего медперсонала; введение доплаты водителям за выезды в районы, а также доплаты медработникам за работу в неукомплектованной бригаде; увеличение технологических перерывов; обеспечение своевременного ремонта неисправных автомобилей и др.

Также медики требуют прекратить избирательное дисциплинарное преследование работников, выступающих за соблюдение своих трудовых прав.

Свои требования медперсонал решил подкрепить акцией протеста в виде "итальянской забастовки", когда сотрудники строго соблюдают правила работы, не делая ничего сверх требований.

27 мая на забастовку вышли 138 сотрудников пензенской областной станции скорой медицинской помощи.

Как рассказал агентству "Интерфакс-Поволжье" представитель бастующих Павел Кузнецов, на первом этапе "часть фельдшеров выездных бригад будет отказываться от работы в составе неполной бригады, а медбратья и медсестры-анестезисты – от обслуживания вызовов в составе неукомплектованной бригады без врача-реаниматолога".

На втором этапе забастовки, с 10 июня, водители при выходе на линию будут отказываться принимать автомобили с техническими неисправностями, отметил собеседник агентства.

Участники акции сослались на приказ Минздрава РФ, устанавливающий "Порядок оказания скорой, в том числе, скорой специализированной, медицинской помощи" и на федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", которые дают им "правовое основание" для забастовки.

Бастующие потребовали от руководства региона повысить им зарплату, увеличить количество реанимационных бригад минимум до восьми", чтобы обеспечить 20-минутный федеральный норматив доезда медиков к больному.

Между тем администрация областной станции скорой медицинской помощи заявляет, что официального уведомления о проведении массового мероприятия не получала. В руководстве также сослались на законодательство РФ, согласно которому "забастовки являются незаконными и не допускаются на станциях скорой медицинской помощи".

В свою очередь пресс-секретарь Минздрава области Татьяна Манухина сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье", что заявление медиков уже поступило в министерство.

"Мы изучаем его законность", – добавила Манухина.

Год назад "итальянскую" забастовку с аналогичными требованиями объявляли врачи "скорой помощи" в Воронеже. Медики отказались работать не по формальной инструкции и выезжать на вызовы в составе недоукомплектованных бригад, как от них требовало руководство.

"Речь идет о том, что работники отказываются работать с нарушением законодательства и вина за невыезд неукомплектованной бригады лежит на администрации станции. В целом же скорая помощь населению города оказывается в штатном режиме силами укомплектованных бригад", – объясняли тогда свои действия представители профсоюза "Действие".

Еще одна акция протеста медицинского персонала произошла в марте в Новгородской области, где несколько недель бастовали сотрудники скорой помощи в городе Окуловка. Основаниями для забастовки называли сокращение зарплат медиков и уменьшение койко-мест в больницах.

"В действительности фонд заработной платы учреждений здравоохранения области в 2019 году не уменьшался, а сокращения койко-мест происходят только там, где невозможно обеспечить качество лечения. При этом идет усиление первичного звена, развиваются мобильные формы медобслуживания", – отмечали в ответ на эти требования в пресс-службе администрации региона.

Вместе с тем "Профсоюз медработников "Альянс врачей" позже разместил на своей странице в одной из соцсетей информацию о том, что после объявленной забастовки Новгородская областная Дума предложила проект изменений в областной закон "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", которые предусматривают увеличение бюджета на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Обозреватель Анастасия Николаева

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