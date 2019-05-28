Кулаки вместо ответа

28.05.19 13:36

© РИА Новости. Алексей Куденко

Interfax-Russia.ru – Хакасский чиновник, напавший на журналиста федерального канала, стал фигурантом уголовного дела.

Следственное управление СКР по Республике Хакасия возбудило уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности в отношении главы Ширинского района Сергея Зайцева.

"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенное с насилием над журналистом)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 22 мая съемочная группа телепрограммы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия-24" приехала в здание районной администрации для подготовки репортажа. Корреспондент Иван Литомин обратился к главе Ширинского района Сергею Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад (в 2015 году), до сих пор живут в нечеловеческих условиях. В ответ чиновник напал на журналиста и повалил его на пол, осыпая ругательствами. Заместители главы района, вместо того, чтобы остановить своего начальника, пытались закрыть камеру.

"В ходе встречи с журналистами Зайцев, находясь в своем рабочем кабинете, будучи недовольным их действиями, направленными на получение информации, толкнул корреспондента руками и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив потерпевшему физическую боль", - говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СК России.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

"В рамках расследования уголовного дела следователи также проверят информацию о коррупционной составляющей в деятельности главы Ширинского района, о которой заявили авторы сюжета "Вести. Дежурная часть", - добавили в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Хакасия.

Также историей про нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста заинтересовалась и комиссия "Единой России" по этике.

"Какие бы сложные и неприятные вопросы ни задавали, любой член партии "Единая Россия", особенно находящийся при исполнении служебных обязанностей, обязан отвечать на них. Мне стыдно за то, что позволил себе глава района Хакасии Сергей Зайцев", - заявил ответственный секретарь комиссии по этике, заместитель секретаря Генерального совета партии Евгений Ревенко.

Он пообещал, что в ближайшее время комиссия по этике "Единой России" "даст принципиальную оценку действиями своего однопартийца и вынесет в отношении него соответствующие решения".

"От лица всей партии "Единая Россия" приношу извинения всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев", - добавил Ревенко.

Позднее стало известно, что Сергея Зайцева исключили из "Единой России".

"Президиум генерального совета "Единой России" принял решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из партии и приостановить его полномочия как члена регионального политического совета", - сообщили в пресс-службе партии.

Также президиум Генсовета поручил президиуму регионального политсовета приостановить полномочия Зайцева как секретаря местного отделения "Единой России", рассмотреть вопрос о его соответствии занимаемой должности как главы района и затем инициировать процедуру отзыва избирателями.

"Мы неоднократно говорили о том, что любой чиновник и депутат несут повышенную ответственность за свои слова и поступки. 26 мая случился очередной приступ "белой чиновничьей горячки" в Хакасии, где глава Ширинского района напал на журналиста ВГТРК. Вместо того, чтобы просто ответить на вопросы корреспондента, он попытался решить вопрос силой", - заявил секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

Он отметил, что партия считает поведение Зайцева неадекватным и неприемлемым.

"Хочешь помахать кулаками - иди на татами или ринг. Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы - тебе не место во власти", - указал Турчак, подчеркнув, что в "Единой России" и впредь не будут закрывать глаза на подобные случаи.

Также поведение хакасского чиновника осудил и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Видеозапись инцидента, продемонстрированная по телеканалам, свидетельствует о вопиющем попрании чиновником элементарных правил поведения и этики государственных служащих. Если подобное действие было совершено в отношении журналиста, выполняющего свою профессиональную задачу при включенной видеокамере, то несложно представить, как руководитель Ширинского района Хакасии выстраивает свою работу с жителями, не говоря уже о подчиненных", - заявил чиновник журналистам.

По мнению Левина, данное происшествие ни в коем случае не должно остаться без внимания общества и профессиональных объединений.

"Журналисты должны знать, что они гарантированно защищены государством", - отметил председатель комитета.

В свою очередь в Союзе журналистов России (СЖР) заявили, что будут настаивать на скорейшем расследовании данного инцидента.

"Союз журналистов России требует от компетентных органов в кратчайшие сроки разобраться с инцидентом, произошедшим в Хакасии, когда глава Ширинского района республики Хакасия Сергей Зайцев в своем служебном кабинете напал на журналиста телеканала "Россия-24" Ивана Литомина", - отметили в организации.

В СЖР констатировали, что в силу специфики своей работы журналисты нередко сталкиваются с угрозами в свой адрес.

"Однако случай, когда не просто угрозы, а физическое насилие в отношении наших коллег исходит не от кого-нибудь, а от представителей власти, и происходит это все в служебном кабинете, можно назвать вопиющим", - подчеркнули в организации.

Таким образом, как полагают в Союзе журналистов России, данный инцидент не может быть квалифицирован иначе как по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ.

"Не говоря уже о том, что подобные действия подрывают доверие журналистов и всех граждан к представителям местных властей. СЖР будет пристально следить за развитием событий по данному инциденту и готов в случае необходимости оказать коллегам юридическую и иную помощь", - говорится в сообщении СЖР.

В пресс-службе организации также отметили, что Российский союз журналистов будет пристально следить за развитием событий по данному инциденту и готов в случае необходимости оказать коллегам юридическую и иную помощь.

Также наблюдать за ходом расследования уголовного дела в отношении Зайцева пообещали и в руководстве ВГТРК.

"В холдинге будут внимательно наблюдать за ходом расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения Зайцева на журналиста телеканала "Россия 24" Ивана Литомина", - говорится в сообщении пресс-службы телекомпании, поступившем в "Интерфакс".

В свою очередь комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции намерен провести специальное заседание вопросу защиты журналистов после нападения чиновника на корреспондента телеканала "Россия 24" в Хакасии.

"Мы это дело не оставим без внимания, поскольку помогать журналистам - это одно из направлений работы депутатов Госдумы", - заявил председатель комитета Василий Пискарев в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он также сообщил, что этот вопрос будет вынесен на рассмотрение комитета по безопасности и противодействию коррупции.

"Пригласим специалистов из других профильных комитетов и посмотрим, какие можно дополнительные меры принять для защиты журналистов для того, чтобы они могли спокойно, уверенно проводить свою работу", - сказал Пискарев.

По мнению председателя комитета, хакасский чиновник "должен быть привлечен к ответственности, должен быть наказан самым жестким образом".

"Должно проводиться расследование, должны быть приняты жесткие меры реагирования, чтобы впредь таких ситуаций не возникало", - отметил парламентарий.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"