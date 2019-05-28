Сорвался в пике

28.05.19 16:18

Фото Федерального бюро расследований авиационных происшествий Германии

Interfax-Russia.ru – Потерю управления назвали предварительной причиной крушения самолета в Германии, в котором погибли глава совета директоров группы S7 Наталия Филева и ее отец.

Федеральное бюро расследований авиационных происшествий (BFU) Германии опубликовало предварительный отчет о ходе расследования крушения частного самолета Epic LT, на борту которого находились совладелица S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачаев и пилот Андрей Дикун. Бизнес-джет Epic LT RA-2151G разбился 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах под Франкфуртом-на-Майне.

Как рассказывал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования, самолет при заходе на посадку внезапно потерял скорость, пилот вручную попытался исправить ситуацию, но не успел.

"Группа расследователей предполагает, что критическая ситуация начала развиваться на четвертом развороте при заходе на посадку. Он выполнялся в необычных условиях: на низкой высоте, всего порядка 200-400 метров, и небольшом расстоянии от торца полосы. В то время как для пассажирских самолетов в коммерческих аэропортах эти нормы почти вдвое выше. Внезапно в процессе маневрирования скорость упала ниже допустимых значений в крене, в который самолет неизбежно входит для того, чтобы выполнить разворот", – сообщил собеседник агентства.

Между тем, данные авионики, на которые опираются расследователи, говорят о том, что в момент столкновения с землей автопилот был отключен.

"Предположительно пилот мог взять управление самолетом на себя в критической ситуации, однако из-за ее стремительного развития ничего предпринять не успел. К моменту столкновения с землей вертикальная скорость снижения могла составлять до 15 м/c. Для высоты 200-400 м ситуация оказалась фатальной, и у пилота на этом витке уже не было шансов ее исправить", - сказал источник.

В предварительном отчете, опубликованном BFU, представлены переговоры пилота с авиадиспетчером, показания свидетелей, находившихся в момент аварии возле диспетчерской вышки и наблюдавших последние маневры самолета, а также технические данные воздушного судна и схема его следования.

Согласно отчету, самолет совершал частный рейс из французского аэропорта Канн-Манделье на аэродром Эгельсбах в Германии. В соответствии с планом полет планировался на уровне около 8 тыс. м над уровнем моря.

Примерно в 15:19:03 пилот установил контакт с диспетчером во Франкфурте-на-Майне и сообщил, что самолет на высоте около 2 тыс. м направляется к точке посадки. Диспетчер уточнил эшелон (4 тыс. футов или около 1 тыс. 200 м над уровнем моря), пилот принял уточнение.

В 15:20:20 диспетчер сказал пилоту снижаться до 3 тыс. 500 футов (1 тыс. м). Вскоре после этого пилот установил радиоконтакт с диспетчером непосредственно в Эгельсбахе.

В 15:26:44 диспетчер спросил пилота, видит ли он посадочное поле, пилот ответил: "Пока нет". После этого диспетчер предложил сбросить скорость и сказал, что самолет на правильном курсе.

В 15:27:24 пилот спросил, может ли он сделать виток, на что диспетчер ответил: "Да, сделайте это по вашу левую руку и не перелетите трассу на запад". Пилот начал поворачивать налево, в 15:27:31 был записан последний контакт с радаром, и в следующие несколько секунд самолет уже упал на землю.

"На момент катастрофы в диспетчерской на взлетном поле было три человека - диспетчер-руководитель башни, его заместитель и диспетчер посадочной полосы. Они видели, что самолет летел прямо по направлению к диспетчерской (...) диагонально к посадочному направлению (...) Два свидетеля (...) видели самолет во время виража налево. Они оценили угол поворота примерно в 30-45 градусов", - говорится в отчете.

Параллельно на посадку заходил еще один джет, два человека внутри которого видели, что во время захода на посадку российский бизнес-джет попал в пике и ударился о землю.

Кроме этого, примерно в 330 м от места катастрофы люди гуляли в лесу, один человек записал видео. Эту запись предоставили следователям.

"На видео видно тень от самолета, двигающегося на запад непосредственно перед инцидентом. Шумят двигатели и через 8 секунд после того, как тень исчезла, слышен звук от удара", - говорится в отчете.

По данным предварительного отчета, во время ухода на второй круг самолет вышел из-под неконтролируемого полета, коснулся земли и загорелся.

"Следы на месте происшествия и повреждения самолета показали, что самолет коснулся земли при почти вертикальной траектории полета с опущенным носом и небольшим углом к левому берегу", - отмечается в документе.

Кроме того, в отчете указывается, что самолет не был оснащен "черным ящиком" и звукозаписывающим устройством – для такого самолета эти требования не обязательны. В отчете не названы виновные в инциденте. Но указано, что 53-летний пилот имел лицензию на перевозку воздушным транспортом, которая в последний раз была подтверждена 12 апреля 2017 года. Его медицинская справка была выдана 12 февраля 2019 года и действительна до 12 февраля 2020 года. Общий опыт полета пилота составлял около 11 тыс. 425 часов; из которых примерно 7 тыс. 687 часов в качестве пилота в команде, а также около 676 часов на Epic LT.

Что касается самого воздушного судна, то свидетельство о регистрации в качестве любительского самолета разбившемуся бизнес-джету было выдано в 2014 году, а 11 декабря 2018 года был подтвержден сертификат летной годности, действительный до 11 декабря 2019 года. Техобслуживание двигателя самолет прошел 21 марта 2019 года.

Между тем после авиакатастрофы в Германии Ространснадзор в ходе проверки выявил ряд нарушений в работе авиакомпании "Глобус" (летает под брендом S7 Airlines).

Как свидетельствуют материалы "СПАРК-Интерфакс", на следующий день после катастрофы, 1 апреля, управление Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу ("Глобус" зарегистрирован в городе Обь Новосибирской области) начало внеплановую проверку авиакомпании, в ходе которой было выявлено семь нарушений.

Так, выяснилось, что в руководстве по организации техобслуживания судов авиации общего назначения (АОН) "Глобуса" "не определены полномочия специалистов по осуществлению осмотров судов". При этом, согласно отчету по осмотру разбившегося Epic LT от 21 марта, "инспектирование самолета осуществлялось как специалистом, осуществлявшим техобслуживание данного судна, так и специалистами технического директората ООО "Глобус". Кроме того, в упомянутом руководстве "не определен порядок применения "Листа проверки/Отчета по осмотру ВС".

Также, обращает внимание Ространснадзор, руководством по производству полетов АОН "Глобуса" установлено "подтверждение выполнения командиром судна перевозки людей ночью при условии выполнения в предстоящие 90 дней трех взлетов и трех посадок ночью на судне того же типа/класса или на тренажере, имитирующем полет на судне". В то же время в разделе "Тренажерная подготовка" программы подготовки экипажа Epic LT авиакомпании "не указаны упражнения для поддержания и совершенствования практических навыков при полетах ночью".

"В программе подготовки экипажа Epic LT ООО "Глобус" в методических указаниях по выполнению задачи 1 раздела 7 "Подтверждение квалификации командира ВС" не указаны цель, указания и итоговые требования по проверке инструкторских и методических навыков при совмещении с квалификационной проверкой пилота в качестве командира ВС квалификационной проверки в качестве инструктора", - отмечается в отраженных в "СПАРКе" материалах Ространснадзора.

По итогам проверки ведомство вынесло предписания, согласно которым нарушения требуется устранить до 24 мая.

Кстати, Epic LT, на котором разбилась Филева, в 2015 году совершил аварийную посадку в московском "Домодедово". Самолет приземлился с неисправной стойкой шасси, заблокировав одну из взлетно-посадочных полос. За штурвалом лайнера был супруг Филевой, совладелец S7 Владислав Филев. Помимо него, на борту находился инструктор S7. Весь полет проходил штатно, но прямо перед приземлением одна из стоек шасси по каким-то причинам сложилась, и Филеву пришлось посадить самолет на "брюхо", писала газета "Коммерсантъ". Тогда самолет пострадал незначительно, а Филев и инструктор "отделались легким испугом".

Обозреватель Анастасия Николаева

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