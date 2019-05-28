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По новым правилам: в России изменились правила обязательного медицинского страхования
   
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По новым правилам

© РИА Новости. Максим Блинов
Interfax-Russia.ru – Новые правила ОМС вступают в силу в РФ. Все россияне смогут пройти диспансеризацию, по итогам которой будет определена их группа здоровья.

Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России. Согласно документу, в ближайшие два года в России проведут диспансеризацию и профилактический осмотр всего населения. Процедура поможет определить базовый уровень здоровья, а также выяснить, какие именно заболевания распространены в разных регионах страны. По итогам диспансеризации для каждого человека будет определена группа здоровья. Людей, страдающих хорионическими заболеваниями и нуждающихся в уходе врача, поставят на диспансерное наблюдение. По новым правилам ОМС обследовать этих пациентов будут несколько раз в год. Причем если человек забудет об обследовании, то ему об этом напомнят работники медучреждения, а также представители страховой компании, выдавшей полис ОМС.

Кроме того, по новым правилам страховые компании должны будут работать с обращениями и жалобами граждан, а также помогать им в случае возникновения спорных ситуаций. Так, если у пациента возникнут сомнения в качестве проведенного обследования и лечения, страховые представители назначат экспертизу оказанных услуг. Они также могут организовать дистанционную консультацию высококвалифицированного специалиста, в том числе и из ведущих профильных клиник страны с помощью телемедицинских технологий – это право больного на "второе мнение".

По мнению некоторых экспертов, новые правила значительно повышают ответственность медучреждений за предоставление документов страховщику для проведения экспертизы оказанных услуг.

"Истории с потерей медицинских карт, которые не позволяют страховщику отследить историю назначения больному, будут приводить к повышенным штрафам для лечебных учреждений. Одновременно усиливается ответственность страховых представителей за информирование населения о плановых обследованиях и назначенных процедурах. Прежде такая обязанность в большей степени лежала на самих медучреждениях", - рассказал "Интерфаксу" вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов.

По его словам, "новыми правилами увеличены штрафы за непредоставление сведений медучреждениями страховщикам о логичном и правильном лечении пациентов, о рациональных назначениях медикаментов и проведении исследований". Таким образом, пояснил собеседник, "новыми правилами ОМС усиливается ответственность врачей и повышаются наказания за неправильное лечение пациентов".

Также представитель ВСС напомнил, что новые правила ОМС вводятся приказом Минздрава, "эти правила предварительно прошли согласование с фондом ОМС, страховщиками и Минюстом". При этом для медицинских учреждений в системе ОМС были несколько смягчены наказания за общее информирование, связанные, например, с порядком размещения информации на сайтах медорганизаций.

"Для страховщиков ОМС важной новацией в правилах стало закрепление полномочий страховых представителей медстраховщиков. До сих пор обязанность таких представителей по индивидуальной поддержке застрахованных, их роль не была регламентирована нормативными актами. Кроме того, новые правила упорядочивают и утверждают целый ряд методик ОМС, которые определяют последовательность шагов в оказании медпомощи населению и контролю за этими процессами", - сказал Дмитрий Кузнецов.

По мнению юристов, нововведения стали необходимы из-за роста заболеваемости россиян.

"Необходимость изменения правил обязательного медицинского страхования, связана, прежде всего, с обеспокоенностью правительства РФ, ростом заболеваемости россиян, увеличением смертности и снижением рождаемости. Данное обстоятельство путем введения подобного контроля может существенно поднять качество жизни граждан, а также уровень медицинского обслуживания", - рассказала Interfax-Russia.ru главный юрисконсульт консалтинговой фирмы "Центр качества" Людмила Калинникова. Спикер отметила, что новые правила увеличат объем работы для страховых компаний.

"Проведение диспансеризации и профилактического осмотра достаточно проблематично. Но, возможно, в ближайшее время, каждый россиянин будет определен в свою группу здоровья, нахождение в которой будет отслеживать и медицинское учреждение, и страховщики. Хотя, необходимо заметить, что в случае несогласия гражданина с группой здоровья, куда он записан, страховая компания обязана провести экспертизу оказанных услуг, и вот тут прибавится работ непосредственно страхователям", – добавила она.

Эксперты отмечают, что из-за недостатка врачей, провести диспансеризацию всего населения России будет не так просто.

"Недавний мониторинг ОНФ в сфере здравоохранения выявил проблему дефицита врачебных кадров, и ее необходимо решать. Однако всеобщая диспансеризация будет проходить не в короткий период времени. Эту работу надо оптимизировать, проводить диспансеризацию и по субботам. В каждом регионе необходимо правильно организовать такую работу. Думаю, что в целом она будет выполнена. Самое главное – чтобы такая работа не была формальной. Состояние здоровья человека нужно оценить объективно, после чего он должен получить соответствующие рекомендации", - рассказала Interfax-Russia.ru координатор центра ОНФ по общественному мониторингу качества и доступности здравоохранения, депутат Госдумы РФ Николай Говорин.

По словам спикера, новые правила позволят держать под контролем многие заболевания.

"Изменившаяся система диспансеризации дает возможность выявлять группы риска и более индивидуально подходить к разным возрастным группам населения с учетом того, что каждой возрастной группе свойственны свои факторы риска. Необходимо изменить саму стратегию развития здравоохранения, сделав акцент на профилактическое превентивное направление. Запущенные болезни лечить намного тяжелее и это требует больших финансовых затрат. Каждому человеку должен быть проведен риск-факторный анализ", – рассказал собеседник.

Спикер считает, что диспансеризация поможет выявить реальную картину здоровья населения, которая может значительно отличаться от известных на сегодняшний день показателей.

"В результате получится объективная картина состояния здоровья населения в целом, которая может значительно отличаться от статистики обращений к врачам. За два года будет проведен такой мегаскрининг, который позволит выявить и региональные особенности. Регионы отличаются и по структуре заболеваемости, и по структуре смертности. Существуют различия по этим показателям в разы", – добавил он.

В свою очередь страховщики отмечают, что новые правила ОМС обеспечат полную и всестороннюю защиту прав и интересов застрахованных, а также создадут конкурентную среду для страховых медицинских организаций.

"На мой взгляд, новые правила обеспечат конкурентное преимущество на рынке страховых услуг в сфере ОМС для добросовестных страховщиков. Отмечу, что правилами предусмотрено увеличение санкций к медицинским организациям за непредставление медицинской документации, а также за искажение информации в реестрах счетов, что снизит объем приписок и позволит сохранить деньги в системе ОМС. Также увеличивается ответственность медицинских организаций за назначение нерациональной фармакотерапии", - рассказал Interfax-Russia.ru руководитель рабочей группы по ОМС Всероссийского союза страховщиков Алексей Березников.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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