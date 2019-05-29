ДТП международного масштаба

29.05.19 12:32

Фото УМВД по Приморью

Interfax-Russia.ru – Два гражданина КНР погибли и 19 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Приморье. Возбуждено уголовное дело.

Автобус с китайскими туристами перевернулся 28 мая на трассе Хабаровск-Владивосток возле приморского города Уссурийск. В результате ДТП два пассажира (граждане КНР) погибли, еще 19 человек, включая водителя, получили различные травмы. Всего в автобусе находилось 40 человек. После аварии всех их доставили в Уссурийскую городскую больницу (УГБ). Тяжелых пациентов врачи поместили в палату интенсивной терапии. Остальных туристов, не нуждающихся в лечении, после медосмотра отпустили в гостиницу.

"38 представителей тургруппы из Китая - пассажиры перевернувшегося автобуса - разместили в одной из гостиниц Уссурийска. Гражданам КНР оказана вся необходимая помощь, созданы условия для их комфортного пребывания", – сообщили в администрации края.

На следующий день, 29 мая, почти все они отправились обратно на родину.

"В среду в 7:30 мск автобус с 35 китайскими туристами выехал из Уссурийска в сторону погранперехода "Сосновая Падь" в Пограничном. Здесь их уже ждет китайский автобус, направленный руководством Суйфэньхэ (китайский приграничный город - ИФ)", - сказал журналистам сотрудник пресс-службы краевой администрации.

Еще двух туристов, получивших травмы во время аварии, отправили в Китай на машинах скорой помощи вместе с сопровождающим.

Таким образом, как отметил сотрудник краевой администрации, в Уссурийской городской больнице осталось три человека – все граждане КНР. Один из них был переведен из реанимации в травматологию. Также в больнице остается водитель автобуса.

"В настоящее время в больнице остаются четыре человека - три китайских туриста и водитель. По словам главврача Уссурийской больницы, состояние стабильное. Пока они остаются под наблюдением медиков", – сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель краевого Департамента здравоохранения.

По данным местных властей, китайские путешественники, попавшие в ДТП под Уссурийском, прибыли в Россию в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР по обмену туристическими группами. Перевозку гостей из Китая осуществляла компания "Приморавтотранс" по заказу туроператора "Диалог народов" (г. Владивосток).

По факту ДТП следственный отдел УМВД Приморского края возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

"57-летний водитель автобуса Кia Granbird, перевозивший туристическую группу из Китая, следовал по маршруту село Покровка-Владивосток. В Уссурийске в районе 145 дома по Владивостокскому шоссе (665 км автодороги А-370 Хабаровск-Владивосток) он не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, после чего автобус опрокинулся. В результате ДТП погибли 2 пассажира (мужчина 1950 года рождения и женщина 1959 года рождения), за медицинской помощью обратились 19 человек", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции уже проверили документацию компании-перевозчика, а также провели медицинское освидетельствование водителя автобуса – никаких нарушений они не обнаружили.

"Путевой лист, а также отметки о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотров соответствуют установленным требованиям. Алкоголя в крови водителя не обнаружено", – добавили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за резкого ухудшения самочувствия.

Вместе с тем, свою проверку по факту ДТП с китайскими туристами проведет и Ространснадзор.

"По факту ДТП Ространснадзором будет проведена проверка предприятия-перевозчика "Автоколонна 1887" города Владивостока. В настоящее время установлено, что перевозчик имеет лицензию", – говорится в сообщении ведомства.

Со своей стороны глава края Олег Кожемяко выразил соболезнования родным и близким погибших граждан КНР и распорядился организовать доставку тел на родину.

"Выражаю свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в автомобильной аварии на въезде в Уссурийск, а также генеральному консулу КНР во Владивостоке Янь Вэньбину", – сказал губернатор.

В свою очередь заместитель генерального консула КНР во Владивостоке Ван Сюэчунь поблагодарил приморских властей за помощь, оказанную администрацией края китайским туристам после аварии.

"Мы хотим выразить свою благодарность. Мы заметили, что очень оперативно власти (Приморья – ИФ) работали для наших туристов. Мы как генконсульство готовы вместе с администрацией края работать и оказать содействие нашим китайским туристам", – заявил дипломат журналистам.

Отметим, что в 2019 году РФ и Китай отмечают 70-летие своих дипломатических отношений.

"В настоящее время в отношениях Китая и России наступил этап наиболее благоприятного развития за всю историю. Реализуются частые контакты на высоком уровне, сформировалась практика ежегодных визитов лидеров стран, регулярных встреч премьеров, созданы Комитет межпарламентского сотрудничества, а также комплексный механизм взаимодействия на всех уровнях, охватывающего энергетику, инвестиции, гуманитарное общение, торгово-экономическую сферу, межрегиональное взаимодействие, координацию в правоохранительной сфере и в области стратегической безопасности", – отмечает в своей заметке посол КНР в РФ Ли Хуэй.

Также, по словам посла, Россия и КНР поддерживают друг друга в вопросах государственного суверенитета, госбезопасности и территориальной целостности.

"Возрос и двусторонний торговый оборот - с 38 млрд 140 млн долларов в 2009 году до 107 млрд 60 млн долларов в 2018 году, что стало рекордно высоким показателем", - также отметил Ли Хуэй.

Кроме того, по словам посла, стороны провели целый ряд "перекрестных годов": Годы языков, Годы туризма, Год молодежных обменов, Год медиа-сотрудничества, Годы регионального взаимодействия, а также другие важные мероприятия.

"На фоне всех этих мероприятий, в фокусе внимания постоянно находится дипломатическая деятельность лидеров наших стран. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин поддерживают тесные контакты в разных форматах. Благодаря стратегическому руководству с их стороны китайско-российские отношения всеобъемлющего взаимодействия и партнерства поднялись на новую ступень развития", – добавил посол.

Обозреватель Наталья Пономарева

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