К вопросу безопасности

29.05.19 14:07

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

Interfax-Russia.ru – Нападение саратовского семиклассника с топором на 12-летнюю школьницу вновь подняло вопрос о проблеме предотвращения насилия в школах.

Очередной инцидент с нападением подростка на школьников произошел 28 мая в средней школе N4 города Вольска Саратовской области. Семиклассник пришел в учебное заведение с топором, напал на 12-летнюю ученицу и пытался поджечь кабинеты в здании. Пострадавшую с травмой головы госпитализировали, нападавший задержан.

Подросток стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст.30 - п."а, в, е" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом).

По версии следствия, 14-летний ученик школы поднялся на второй этаж учебного заведения и бросил в класс, в котором находились ученики и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Затем, выйдя в коридор, он бросил вторую бутылку, но возгорания не произошло. После этого подросток встретил в коридоре 12-летнюю девочку, направлявшуюся в свой класс, ударил ее топором по голове, а потом попытался скрыться. Бригаду "скорой помощи" вызвали очевидцы.

По данным СМИ, подросток перед нападением писал в соцсетях о разочаровании жизнью и желании покончить с собой. Источники сообщают, что он состоял на учете у психиатра и был переведен на домашнее обучение.

Детский омбудсмен Саратовской области Татьяна Загородняя, побывавшая на месте ЧП, рассказала местным СМИ, что семья задержанного подростка стояла на учете как находящаяся в социально опасном положении.

"В прошлом году мальчик был поставлен на внутришкольный учет. Около месяца назад его перевели на домашнее обучение", – сообщила детский омбудсмен, добавив, что не может разглашать причины, побудившие подростка совершить нападение.

"По большому счету в школе шли только контрольные, дети не учились (…) Школа не относится к местам сдачи ЕГЭ и ГИА", – сообщила Загородняя.

Со своей стороны уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в региональную прокуратуру и Следственный комитет для выяснения причин и обстоятельств произошедшего в вольской школе. По ее мнению, с решением проблем насилия в школах может помочь информация в СМИ о героических поступках детей.

"Когда дети гибнут, это привлекает общественное внимание. Мы не должны говорить, что нужно ограничить эту информацию. Нужно рассказывать, что положительное делают наши дети. Ребенок, который совершил это (напал с топором на девочку в школе Вольска), пожалел, сам об этом заявил. Но кто расскажет об этом?" - сказала Кузнецова журналистам.

По ее мнению, СМИ стоит рассказывать о детях, "совершающих героические поступки, когда они смогли побороться, справиться".

О необходимости "созидательной идеологии" для детей заявил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Необходимо, наконец, понять, что без созидательной идеологии невозможно вырастить здоровое подрастающее поколение. В мире "культа потребления" и "золотого тельца" разрушение становится попыткой заявить о себе", – написал он на своей странице в Твиттере.

По его мнению, современным российским подросткам нужна не концепция "квалифицированного потребителя", а бесплатные кружки и дома творчества, бесплатные массовый спорт и качественное образование.

В свою очередь губернатор Саратовской области Валерий Радаев после инцидента в вольской школе поручил зампреду правительства области Валентине Гречушкиной в течение недели проверить всю систему воспитания и профилактики правонарушений несовершеннолетних в Вольске.

"Возможность беспрепятственно пронести в здание школы габаритный запрещенный предмет – недопустимое нарушение правил безопасности (…) Виновные в халатности должны ответить по всей строгости", – поставил задачу глава региона.

Между тем вопрос безопасности детей в российских школах поднимается далеко не первый раз. Резонансные случаи насилия в учебных заведениях в 2017-2018 годах были зафиксированы в 18 регионах России.

В частности, несколько громких дел в школах произошло в 2018 году. Так, в Перми в ходе драки пострадали 15 человек; семь человек пострадали в результате нападения ученика девятого класса в Улан-Удэ. В октябре прошлого года в Керчи молодой человек взорвал бомбу и устроил стрельбу в политехническом колледже, в результате чего погибли 21 человек, пострадали более 50.

"В период с 2017 по 2018 годы в 18 субъектах Российской Федерации в образовательных учреждениях учащимся совершено 24 резонансных преступления с использованием оружия и взрывных устройств, повлекшие причинение ранений различной тяжести преподавателям и обучающимся, а также гибель людей, включая детей", – делился в феврале статистическими данными секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Он связал рост числа нападений на школы с деструктивными идеями в интернете.

"Подобная навязанная молодежи информация провоцирует агрессивное поведение, включая крайние его проявления, такие как нападения учащихся на сверстников, преподавателей", – добавил секретарь Совбеза.

Патрушев призвал усилить взаимодействие школы и полиции, наладить качественную работу школьных психологов и "искоренить формальный подход к проведению профилактической работы с несовершеннолетними и подростками".

По его словам, случаи такого формального подхода имеются даже "в отношении тех подростков, которые были замечены в употреблении алкоголя, психоактивных веществ, наркотиков и в иных проявлениях девиантного поведения".

Как рассказал "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин, аппарат Совбеза разработал, а президент России утвердил комплекс дополнительных долговременных мер правового и организационного характера, призванный если не исключить, то свести к минимуму возможность совершения новых преступлений.

В частности, предусмотрено ежегодное выделение дополнительных ассигнований из федерального бюджета на обеспечение безопасности образовательных организаций. Будут введены и единые требования к охране учебных заведений, в том числе по оборудованию средствами тревожной сигнализации.

Кроме того, как пояснил Гребенкин, уже давно необходимо внести изменения в нормативно-правовые акты, которые регулируют закупку охранных услуг для школ. Причем, критерием отбора ЧОПов для школ станет не низкая стоимость их услуг, а прежде всего качество охраны, наличие специальной подготовки и технической оснащенности сотрудников охранных предприятий. Планируется усилить и госконтроль за работой школьных охранников.

Помимо этого планируется увеличить штатную численность и финансовое обеспечение психологической службы при школах для оказания психолого-педагогической помощи ученикам, а также ранней профилактики девиантного поведения подростков.

На федеральном и региональном уровнях будет внедрена система тренингов для педагогов, которая поможет научить их, как правильно общаться и вести профилактическую работу с "трудными" подростками.

Вместе с тем, по мнению замсекретаря Совбеза, сложившаяся ситуация – это повод задуматься родителям и педагогам, насколько эффективен их контроль за детьми, за их поведением, увлечениями и интересами. Не проглядели ли взрослые зарождающиеся у подростка суицидальные наклонности, склонность к насилию и жестокости. При том, что практически каждое уголовное дело о нападениях в учебных заведениях говорит о том, что подростки заранее готовились к преступлению и делились этим со сверстниками.

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"