Цена отцовства

29.05.19 17:07

© РИА Новости. Сергей Аверин

Interfax-Russia.ru – Семейные выплаты для многодетных отцов могут появиться в России. Субсидия доступна, если все дети рождены в официальном браке и в одной семье.

Комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства предложила ввести специальную субсидию для отцов, в семье которых родился третий ребенок, сообщила газета "Известия".

Размер субсидии предлагается сделать сопоставимым с материнским капиталом, который назначается после рождения второго ребенка и составляет 453 тыс. рублей. Обязательным условием для получения выплаты авторы предлагают сделать рождение детей в официальном браке в одной семье.

Реализацию проекта предполагается начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма, после чего в него будут включены и другие регионы РФ.

По мнению некоторых специалистов, подобные выплаты при рождении третьего ребенка необходимы.

"При рождении первого и второго ребенка есть ощутимые меры федеральной поддержки, а поддержка третьего ребенка остается на усмотрение региональных властей. Надо сделать так, чтобы и рождение третьего ребенка сопровождалось федеральной поддержкой. Для многодетных семей любые меры поддержки очень значимы. Такие семьи часто попадают в разряд малообеспеченных, потому что доход семьи делится на всех ее членов, а матери при этом работать не могут", – рассказала Interfax-Russia.ru председатель правления общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства "Совет матерей" Татьяна Буцкая.

По словам эксперта, субсидия поможет увеличить количество официальных браков и повысит уровень рождаемости.

"Основная цель инициативы состоит в том, чтобы семьи создавались и сохранялись, чтобы в них рождались дети. Знание того, что рождение ребенка в официальном браке позволит повысить материальное благосостояние семьи еще на полмиллиона, будет очень хорошим стимулом для сохранения семейных отношений. Мы должны думать о том, чтобы детей рождалось все больше. Любые меры социальной поддержки стимулируют рождаемость", – отметила спикер.

Также эксперты отмечают, что субсидия поможет в ситуациях, когда мать лишена родительских прав.

"Реальная необходимость в этой инициативе возникла давно. Есть дети, у которых по каким-то причинам не стало матери. Бывают ситуации, когда матери лишены родительских прав. Или матери оказались в местах лишения свободы – они имеют право на получение материнского капитала, но по определенным причинам собрать все документы трудно. Так что "отцовский капитал" тоже должен быть", – рассказала Interfax-Russia.ru президент Смоленской региональной общественной организации "Дарите детям добро" Наталья Аксенова.

Однако спикер отметила, что не согласна с условиями получения субсидии.

"Сколько у людей браков – это не нам судить. Так что считаю, что мать имеет право на отцовский капитал, независимо от того, рождены дети в одном или разных браках. Что касается отца, у которого родился третий ребенок в другой семье: возникает вопрос, как поступить. Пока закон не заработает, туда не могут внести поправки. Сама жизнь диктует коррективы", – добавила спикер.

Юристы считают инициативу интересной, но не лишенной некоторой дискриминации.

"Крайне интересное нововведение, которое, опять же, направлено на улучшение демографической ситуации в стране и рост рождаемости. Данное новшество направлено на поддержку истинно семейных ценностей (т.к. в законопроекте будут участвовать лишь семьи с тремя и более детьми, рожденные от одного отца). В какой-то мере это ущемляет права детей, воспитываемых в неполных семьях, либо с другим отцом, но именно получение данной выплаты, возможно, заставит задуматься, и не разрушать семьи", – рассказала Interfax-Russia.ru главный юрисконсульт консалтинговой фирмы "Центр качества" Людмила Калинникова.

Впрочем, в министерстве труда и социальной защиты России отметили, что не знакомы с предложениями Общественной палаты о введении "отцовского капитала".

"Данные предложения в Минтруд России не поступали", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Кроме того, по мнению заместителя директора Института социальной политики ВШЭ Оксаны Синявской, предлагаемая субсидия не решит проблемы с низкими текущими доходами российских семей и вряд ли поспособствует более тесному контакту отцов и детей.

"Вопросов к предлагаемой мере гораздо больше, чем понимания того, как она может решить проблему сокращающейся рождаемости", – сказала Interfax-Russia.ru Оксана Синявская.

По ее словам, "отцовский капитал" в том виде, в котором его предлагают, будет дорогой мерой для бюджета, при этом эффективность этой меры спорна: у семей с детьми в России низкие текущие доходы, и деньги им нужны здесь и сейчас, на ежедневные нужды.

"Мера достаточно дорогостоящая, при этом ее эффективность по сравнению с другими вариантами мер поддержки семей с детьми, на мой взгляд, вызывает сомнения. Это, по сути, аналог материнского капитала. А то, что семьям нужно, – это, как правило, "текущие" деньги", – отметила спикер.

Кроме того, эксперт сомневается, что "отцовский капитал" сможет решить проблему отсутствия эмоциональной связи между отцом и его детьми.

"Серьезная проблема в том, что отцы мало контактируют со своими детьми, и в этом смысле гораздо более полезным, на мой взгляд, мог бы быть опыт введения оплачиваемых отпусков по уходу за детьми отцам хотя бы продолжительностью две недели, как в европейских странах. Чтобы отцы с самого рождения детей устанавливали с ними более тесный контакт. Это на самом деле будет влиять, в том числе, на взаимоотношения отцов и детей в случае, не дай бог, если семьи будут распадаться", – рассказал она.

Ранее в послании к Федеральному Собранию Владимир Путин предложил расширить круг получателей выплат на детей с 2020 года.

На данный момент в России предусмотрены выплаты на первого и второго ребенка в возрасте до 1,5 лет: на первого ребенка – из федерального бюджета, на второго – из средств материнского капитала. При этом сумма выплаты зависит от прожиточного минимума на ребенка в конкретном регионе – от 8 тысяч рублей в Белгородской области до 22 тысяч рублей в Чукотском АО.

"Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. Пора сделать следующий шаг. Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи", - предложил Владимир Путин.

Как подчеркнул президент, "это позволит практически в полтора раза повысить число семей, которые получают право на дополнительные выплаты, помощью государства смогут воспользоваться порядка 70% семей, где рождаются первые, вторые дети".

Кроме того, Владимир Путин предложил с 1 июля удвоить размер пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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