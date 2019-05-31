Соединяя берега

31.05.19 12:54

Фото Минвостокразвития РФ

Interfax-Russia.ru – Строители завершили стыковку трансграничного автомоста из российского города Благовещенска в китайский Хэйхэ через реку Амур.

Строители 31 мая завершили стыковку российской и китайской частей трансграничного моста "Благовещенск-Хэйхэ" через реку Амур.

"Завершение стыковки прошло в торжественной атмосфере. С пограничного катера были запущены ракеты. Это стало сигналом к закрутке замыкающих болтов на мостовом переходе. Стыковка прошла успешно", - сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

На церемонии присутствовали заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, а также губернатор Амурской области Василий Орлов. Китайскую сторону представляли заместитель председателя народного политического консультативного совета КНР Шао Хун, главный инженер министерства транспорта этой страны Чжоу Вэй и губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао. Участники церемонии выразили уверенность в том, что и дальнейшие работы на мосту будут завершены успешно и в установленный срок, а сам объект сыграет важную роль в укреплении дружеских отношений России и КНР.

"Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году составил более $100 млрд и для реализации инвестиционных проектов, которых на Дальнем Востоке сегодня реализуется более 1,5 тыс., очень важна логистика. Она сокращает расходы и делает проекты рентабельными. Этот мост – еще одна возможность для инвестиций в Дальний Восток России, возможность для развития экономики нашей страны", – процитировала пресс-служба правительства Амурской области слова Юрия Трутнева.

В свою очередь министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов назвал соединение российской и китайской частей моста через реку Амур важным историческим событием.

"Это не просто новая транспортная магистраль между Благовещенском и Хэйхэ, которая, безусловно, даст мощный импульс развитию торговых отношений и туризма. Первый мост между Россией и Китаем – это символ дружбы между нашими народами, доверия, символ устремленности в будущее", – подчеркнул чиновник.

Глава Амурской области Василий Орлов со своей стороны отметил, что стыковка трансграничного моста через Амур является знаковым событием не только для вверенного ему региона, но и для всей страны.

"Самый важный мост мы уже построили, это надежный и прочный мост дружбы и добрососедских отношений между Россией и КНР. А теперь становится реальностью и этот трансграничный автомобильный мост, который значительно расширит возможности для экспорта нашей продукции и сыграет очень важную роль в развитии экономики двух приграничных территорий", – подчеркнул губернатор.

Как рассказал глава региона, в прошлом году объем экспорта сои и продуктов ее переработки из Приамурья в КНР составил порядка 400 тыс. тонн. Как ожидает Орлов, с введение моста в эксплуатацию эта цифра значительно увеличится. Вместе с тем, по словам губернатора, мостовой переход поможет и развитию химической промышленности в регионе: в ближайшей перспективе областные власти планируют построить в Приамурье современный газохимический комплекс, соответственно, новый мостовой переход также позволит экспортировать в КНР производимый полиэтилен.

"Также трансграничный мостовой переход, как и канатная дорога (соглашение о ее строительстве подписано в сентябре 2015 года – ИФ), окажет максимум положительного влияния на сферу туризма. Стоит отметить, что концессионная модель строительства показала свою эффективность, мы планируем применять ее для реализации других совместных инвестиционных проектов, в частности, обсуждаем с китайскими партнерами проект строительства железнодорожного моста в Джалинде", – сообщил Василий Орлов.

О перспективах развития туризма после введения в эксплуатацию трансграничного моста "Благовещенск-Хейхэ" также рассказала и первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Приамурья Екатерина Киреева.

"Мы ставим перед собой амбициозные задачи и нацелены на развитие автотуризма с Китаем. Необходимо сделать так, чтобы люди на личных автомобилях (до 8 посадочных мест) могли пересечь границу и оказаться в провинции Хэйлунцзян или в Приамурье. На ближайшее время намечена работа с соответствующими госорганами, чтобы определить глубину допуска такого транспорта на наши территории. Параллельно будут рассматриваться процедуры, которые смогут упростить пересечение границы", – сообщила она.

Как сообщалось, идея построить мост через Амур между Благовещенском и Хэйхэ возникла еще в 1995 году. Тогда власти РФ и Китая даже подписали соответствующее межправительственное соглашение, однако до его реализации дело так и не дошло (к зиме 1995 года на реке даже началось бурение изыскательных скважин для стройки, но работы быстро остановились из-за отсутствия финансирования).

Проект реанимировали лишь в сентябре 2015 года, когда стороны внесли изменения в вышеуказанный документ на встрече в Пекине в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Тогда же страны договорились о создании совместной концессионной компании, концедентами которой выступили правительство Амурской области и народное правительство провинции Хэйлунцзян. 5 июня 2016 года в Харбине был подписан концессионный договор, в котором было оговорено, что мост строится за счет внебюджетных источников.

"Модель очень интересная в экономическом плане, которая предусматривает собой строительство и эксплуатацию мостового перехода на коммерческой основе в расчетный период. У нас строительство 3 года и эксплуатация 16 лет, вот расчетные сроки возврата окупаемости 16 лет и запланированы", – приводит Минвостокразвития РФ слова главного инженера филиала компании по развитию и строительству моста "Амур" (Хэйлунцзян) в Благовещенске Николая Рогова.

Таким образом, строительство моста осуществлялось за счет кредита, который получила российско-китайская компания от китайского банка, и на основе концессионного соглашения сформировались договорные условия. Бюджетных средств в проекте нет. Компенсировать свои расходы компания планирует за счет взимания платы за проезд по мосту.

В соответствии с утвержденным графиком работ, строительство моста стартовало 18 декабря 2016 года. По данным Минвостокразвития России, длина моста составляет 1080 метров, каждая из сторон построила ровно половину – по 540 метров. При этом общая протяженность всего мостового перехода – чуть более 20 км. Сюда входит 13 км подъездных путей на территории России и 6 км автодороги в Китае. Еще 278 метров – мост через протоку Каникурганскую. Основной мост на российской стороне начинается на острове, к нему как раз и ведет это сооружение.

Строительство проходило в непростых условиях: весной вода в Амуре резко поднималась, из-за опасности персонал приходилось эвакуировать. Более того, российские строители начинали возведение объекта с нуля: на территории, где появился мост и примостовая зона, был непроходимый лес.

"Такой масштаб строительства для Амурской области впервые, поэтому на стройке привлечены специалисты из разных городов страны, имеющие большой опыт в строительстве таких крупных объектов. Всего на строительстве объекта задействовано около 500 человек, из них более 200 амурчан. Максимально на стройке трудилось 960 человек. Работы ведутся круглый год, круглосуточно без выходных вахтовым способом, все условия для этого созданы", – рассказал директор филиала компании по развитию и строительству моста "Амур" (Хэйлунцзян) в Благовещенске Евгений Корольков.

Впереди у российских и китайских строителей еще много напряженной работы, но самое главное уже сделано – стыковка прошла успешно (движение конструкций выверяли буквально по миллиметру и после того, как все пролеты идеально подошли друг к другу, была дана команда на закрутку замыкающих болтов). Как уверяют власти, возведение объекта идет строго по графику, завершение строительных работ намечено на декабрь 2019 года. А значит, весной 2020 году по мосту уже поедут первые автомобили. По расчетам специалистов, пассажиропоток составит 5,5 тыс. человек в сутки: каждый день по мосту смогут проезжать порядка 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.

Также, согласно расчетам специалистов, создание моста "Благовещенск-Хэйхэ" позволит увеличить объем грузовых потоков до 2,7 млн тонн. Постепенно, как полагают эксперты, к 2020 году можно ожидать увеличения потока до 3 млн тонн, а еще через пять лет - до 4 млн тонн. С российской стороны затраты составят 13,6 млрд рублей, с китайской – 5,2 млрд рублей. Срок окупаемости составит 16 лет.

Обозреватель Наталья Пономарева

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