Взрывной "Кристалл"

03.06.19 15:10

Фото сайта ГУ МЧС по Нижегородской области

Interfax-Russia.ru – Более 110 человек пострадали от взрывов на оборонном предприятии в нижегородском Дзержинске.

ЧП в Дзержинске (Нижегородская область) произошло утром 1 июня на территории предприятия "ГосНИИ Кристалл" (холдинг "Спецхимия", входит в госкорпорацию "Ростех" – ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности).

Сообщение о взрыве – от одного до трех, по разным данным, – поступило по каналу связи "112" в 11:53. По информации регионального управления МЧС, взрыв произошел в цехе полимеров и привел к разрушению 5 зданий: трех 3 складских и двух производственных на площади 800 м. кв. В результате взрыва возник пожар и выбило стекла на заводских территориях и в домах в радиусе 3 километров.

Источник "Интерфакса" уточнил, что в цеху, где произошли взрывы, производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним, там же хранились боеприпасы.

На месте происшествия была организована работа оперативного штаба Главного управления МЧС России по Нижегородской области и межведомственного оперативного штаба ликвидации чрезвычайной ситуации, а также работа психологов.

В Дзержинске, а также близлежащих населенных пунктах объявили режим ЧС.

"Необходимости в эвакуации жителей Дзержинска нет. Угрозы населению нет. Опергруппы объезжают, увеличивая радиус, всю территорию города, начиная от завода, и оценивают ущерб. Пока мы видим только выбитые стекла. Режим ЧС позволяет сразу же начать восстановительные работы. Уже проведены переговоры с борским стекольным заводом. Из Нижнего Новгорода направляется ремонтная бригада, которая позволит оперативно восстановить все разрушения. Пострадавшие в основном посечены стеклами, всем им оказана помощь", – сообщил глава Дзержинска Иван Носков.

По его словам, химической угрозы заражения в Дзержинске нет, как и угрозы повторных взрывов.

Пожарным подразделениям удалось полностью справиться с возгоранием на оборонном предприятии лишь к вечеру. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что площадь пожара составила 800 кв. м на территории завода и еще на 400 кв. м горела трава.

По данным городской администрации, в результате ЧП были повреждены 914 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах повреждены 228 окон, в 32 школах – 131 окно. При этом коммуникации оказались неповрежденными. Уже 1 июня начались восстановительные работы, к которым подключились волонтеры.

Кроме того, к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия подключились военнослужащие бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО). В уборочных и восстановительных работах принимает участие более 100 военнослужащих, 5 единиц тяжелой техники.

"В соответствии с обращением местных органов власти, военнослужащие ЗВО проведут уборку осколков стекла, строительного мусора, окажут помощь в восстановлении объектов инфраструктуры шести общеобразовательных школ, одного детского сада и здания сборного пункта военного комиссариата Нижегородской области", – сообщила пресс-служба ЗВО.

"Самое главное сейчас — обеспечить нормальное течение жизни для всех дзержинцев", – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он поблагодарил всех, кто оперативно включился в работу "по долгу службы или по зову сердца", и пообещал, что правительство региона и администрация города сделают все возможное, чтобы в максимально оперативно ликвидировать последствия аварии.

Уже 3 июня в четырех школах Дзержинска школьники смогли приступить к сдаче единого государственного экзамена. По словам главы города, последствия происшествия в данных учреждениях быстро устранили, а сами школы уже прошли стандартную федеральную проверку технической готовности пунктов проведения экзамена.

При этом, как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе мэрии города, пострадали 32 школы из 33-х имеющихся в городе.

"Во всех учреждениях проблемы с внешним остеклением были оперативно устранены за выходные родителями, учителями, волонтерами. Пришкольные лагеря открылись", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в четырех школах, где в понедельник проходят ЕГЭ, уже провели необходимы ремонт.

"Все детские сады работают в штатном режиме", – добавил сотрудник пресс-службы.

В свою очередь замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко на селекторном совещании в Москве заявил, что от взрывов пострадали 116 человек, 18 из них были госпитализированы.

Между тем в пресс-службе губернатора Нижегородской области агентству "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на региональный Минздрав сообщили, что в больницы Дзержинска с повреждениями после взрывов обратились 89 человек.

"116 человек – это общая цифра обратившихся за медпомощью по городскому округу", – уточнил собеседник агентства.

По его словам, двое пострадавших, которые ранее отказались от госпитализации, сейчас находятся в стационаре. Таким образом, количество госпитализированных составляет 18 человек: 17 пациентов находятся на лечение в БСМП Дзержинска, один - в госпитале ветеранов войн.

"В состоянии одного пациента, поступившего в тяжелом состоянии, на сегодняшний день наблюдается улучшение. Обратившиеся за последние сутки в госпитализации не нуждаются", – сообщили в пресс-службе.

С 3 июня начнутся выплаты пострадавшим в результате взрывов.

"Из бюджета региона максимально оперативно будет направлено по 100 тысяч рублей", – сообщил глава региона. Кроме того, из бюджета Дзержинска пострадавшим будет выплачено еще по 50 тыс. рулей.

По факту взрыва следственные органы СКР по Нижегородской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

Для оказания практической помощи при осмотре места на место взрывов направлены опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета.

3 июня после получения разрешения от компетентных органов о безопасности проведения следственных действий на территории предприятия следователи приступили к осмотру места происшествия. Кроме того, допрашиваются свидетели и потерпевшие, назначаются криминалистические и судебно-медицинские экспертизы, изымается необходимая документация.

В пресс-службе администрации Дзержинска агентству "Интерфакс-Поволжье" рассказали, что территория ГосНИИ по-прежнему оцеплена.

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" представитель "Кристалла", в государственном научно-исследовательском институте были выявлены систематические нарушения норм промышленной безопасности, и недавно от работы был отстранен генеральный директор.

Представитель НИИ сообщил, что после апрельского ЧП на предприятии работала комиссия, по итогам работы которой и было принято решение об отстранении генерального директора.

Обозреватель Анастасия Николаева

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