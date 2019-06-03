Резиденты и проекты

03.06.19 15:55

© РИА Новости. Александр Гальперин

Interfax-Russia.ru - Резидентами территории опережающего развития "Забайкалье" планируют стать 15 инвесторов. Еще две компании намерены реализовать проекты в ТОР "Бурятия".

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) внесло в правительство РФ проект постановления о создании территории опережающего развития (ТОР) в Забайкальском крае.

"В территорию опережающего развития могут войти 24 муниципальных района края, включая Читу. Создание ТОР "Забайкалье" обеспечит региону не менее 9 тыс. новых рабочих мест и привлечет более 196 млрд рублей частных инвестиций", – сообщили в Минвостокразвития РФ.

Как отмечается в документе, о своем желании стать резидентами новой территории опережающего развития сообщили 15 инвесторов. В своих заявках компании предлагают построить здесь крупный агропромышленный холдинг, полигон твердых коммунальных отходов, мусоросортировочный комплекс, завод крупнопанельного домостроения, а также запустить линию по производству пеллет (древесные кранулы) с последующим экспортом продукции в страны Юго-Восточной Азии.

"Ряд инвесторов также планирует реализовать проекты в сфере горнодобычи. Так, ООО "ГК "Золотая Гора" заявил проект по производству свинцово-цинкового концентрата в объеме 624,59 тыс. тонн, 812,66 тыс. тонн цинкового концентрата и строительство ГОКа для переработки полиметаллических руд", – добавили в Минвостокразвития.

Кроме того, АО "Разрез Тунгуйский" подало проект по освоению Никольского месторождения, который предполагает строительство на площадке конвейера и очистных сооружений. Все это, по расчетам компании, позволит увеличить объемы добычи угля к 2035 году в 7,3 раза.

Никольское каменноугольное месторождение находится на территории Петровск-Забайкальского района Забайкалья и Мухоршибирского района Бурятии. Промышленные запасы объекта составляют 270 млн тонн угля. При этом большая часть – 173 млн тонн находится на территории Бурятии. Следует отметить, что в настоящее время разработка Никольского месторождения считается самым важным и перспективным направлением для Тунгуйского угольного разреза.

Еще один предполагаемый резидент будущей ТОР – компания "Дальцветмет" – собирается реализовать проект по строительству горноперерабатывающего предприятия на золоторудном месторождении "Наседкино". Инвестор также намерен запустить золотоизвлекательную фабрику проектной мощностью переработки до 1 млн тонн руды и добыче до 3 тонн золота в год.

Также в рамках ТОР "Забайкалье" планируется построить модуль обогащения угля мелкого класса 0-25 мм, горно-перерабатывающего предприятия на базе Верхне-Алиинского и Мунгинского золоторудных месторождений, освоить Нойон-Тологойское месторождение полиметаллических руд и начать производить свинцово-цинковый концентрат, организовать производство по добыче руды подземным способом на базе Уконинского месторождения, а также ряд других перспективных проектов.

Вместе с тем, Минвостокразвития РФ внесло в правительство РФ и проект постановления о создании территории опережающего развития в Республике Бурятия. Как отмечается в сообщении министерства, документ был подготовлен на основании заявок, поданных инвесторами.

"Предполагается, что ТОР "Бурятия" будет расположена на территории сельского поселения Хоронхойское Кяхтинского муниципального района и на территории, расположенной в непосредственной близости от городского поселения Селенгинское Кабанского муниципального района республики", – сообщили в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Якорными резидентами данной ТОР могут стать две компании, готовые вложить в проекты более 5,5 млрд рублей частных инвестиций и создать 870 новых рабочих мест.

В частности, ООО "Ноябрьскпродсервис" планирует построить на территории ТОР вертикально-интегрированный птицеводческий комплекс мощностью 30 тыс. тонн мяса бройлеров (живым весом) в год. Объект планируется построить к 2021 году. Как отмечают в Минвостокразвития, реализация проекта позволит удовлетворить потребность республики в продукции мясного птицеводства регионального производства на 70%.

Второй предполагаемый резидент новой ТОР – ООО "Таможенно-логистический терминал Наушки" – заявило проект по созданию таможенно-логистического терминала для комплексного обслуживания физических и юридических лиц, пользующихся таможенными услугами при пересечении границы. Реализация проекта намечена до 2021 года.

Напомним, что создание ТОР в Забайкальском крае и Республике Бурятия было одобрено на Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона в марте этого года.

"Мы приняли решение о создании двух территорий опережающего развития в Бурятии и Забайкалье (…) Создание новых ТОР позволит реализовать порядка 20 инвестиционных проектов. Будет оказана бюджетная поддержка в строительстве инфраструктуры на сумму более 6 млрд рублей. Это только начало работы. Мы будем ее продолжать: искать новые проекты, поддерживать инвесторов, помогать в реализации проектов", – отметил тогда заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Всего в настоящее время на Дальнем Востоке действуют 18 ТОР: "Индустриальный парк "Кангалассы" и "Южная Якутия" в Якутии; "Беринговский" на Чукотке; "Белогорск", "Приамурская", "Свободный" в Амурской области; "Хабаровск", "Комсомольск" и "Николаевск" в Хабаровском крае, "Надеждинская", "Большой Камень", "Михайловский", "Нефтехимический" в Приморье; "Камчатка" в Камчатском крае; "Южная", "Горный воздух", "Курилы" на Сахалине и "Амуро-Хинганская" в Еврейской автономной области (ЕАО).

"Первые ТОР на Дальнем Востоке были созданы в 2015 году. За период действия режима создано 18 ТОР, в которых работает 334 резидента, реализующих проекты с объемом инвестиций 2,3 триллиона рублей, предполагается создание 58,1 тыс. рабочих мест", - сообщил первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев в ходе своего выступления на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации в апреле.

Он также подчеркнул, что на каждый рубль из федерального бюджета, вложенный в создание территорий опережающего развития, уже привлечено 14 рублей инвестиций.

В то же время, по словам чиновника, для сохранения конкурентоспособности таких инвестиционных площадок необходимо и дальше совершенствовать законодательную и нормативно-правовую базу режима ТОР.

"Результаты есть, но мы прекрасно понимаем, что механизмы поддержки в странах АТР постоянно совершенствуются, и нам в этом случае нельзя быть отстающими. Минвостокразвития постоянно проводит мониторинг изменений, которые происходят в этой сфере у наших соседей в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), чтобы сохранять конкурентоспособность наших инструментов. Мы тоже постоянно совершенствуем наши режимы", – сказал Тырцев.

По его словам, в настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе РФ находится законопроект о включении в ТОР поверхностных водных объектов. Проект данного федерального закона был принят 21 февраля в первом чтении.

Кроме того, как отметил Сергей Тырцев, в правительство внесены законопроекты, предполагающие сокращение сроков прохождения государственной экспертизы объектов инфраструктуры территорий опережающего развития с 60 до 30 дней; упрощение порядка и увеличение срока предоставления деловых и рабочих виз иностранным гражданам и членам их семей по предложению резидентов ТОР; а также предложения по более удобному механизму изменения категорий земельных участков в соответствии с документацией по планировке территории.

Обозреватель Наталья Пономарева

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