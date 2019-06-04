Полгода поисков

04.06.19 13:12

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

Interfax-Russia.ru – Спасатели нашли тела туристов, пропавших прошлой осенью в районе села Приисковое в Хакасии.

Группа туристов пропала в Орджоникидзевском районе Хакасии осенью прошлого года. Известно, что утром 24 ноября отдыхающие на трех снегоходах уехали из села Приисковое (он же поселок Приисковый) в район верховья реки Сарала в сторону озера Панфиловское. Среди туристов было трое мужчин из Красноярского края (40, 40 и 29 лет) и одна 36-летняя женщина – жительница города Саяногорска. Обратно никто из них не вернулся.

Первым тревогу забил хозяин гостевого дома, в котором остановились туристы. Не дождавшись отдыхающих, он вызвал МЧС и полицию.

Масштабная поисково-спасательная операция началась 25 ноября. Туристов искали спасатели, полицейские, кинологи и волонтеры – всего около 100 человек. Вместе с тем, на поиски пропавших в Приисковое несколько раз вылетал вертолет Главного управления МЧС по Хакасии.

28 ноября в пяти километрах от села Приисковое спасатели обнаружили снегоходы, на которых туристы уехали с базы, что позволило немного сократить зону поиска.

Тем временем, в начале декабря в Хакасию пришли сорокоградусные морозы, которые сильно осложнили работу участников поисково-спасательной операции. А ближе к концу месяца было принято решение и вовсе отложить поиски до весны.

Следственное управление СК РФ по Хакасии в свою очередь возбудило уголовное дело по факту исчезновения четырех туристов в районе поселка Приисковый.

"Проведенные поисковые мероприятия не дали положительных результатов, в связи с чем по факту безвестного исчезновения группы туристов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - сообщили тогда в пресс-службе регионального управления ведомства.

Поиски туристов возобновили в мае. Сначала, ближе к концу месяца в верховье ручья Известковый у подножья горы Арарат вблизи села Приисковое спасатели нашли тела двух пропавших мужчин.

"Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы установить причину смерти мужчин не представилось возможным ввиду гнилостных изменений, вместе с тем, выявлены признаки наступления смерти от воздействия низких температур. Телесных повреждений криминального характера не обнаружено", – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Затем, 3 июня в том же районе спасатели обнаружены тела еще двоих туристов – мужчины и женщины.

"С целью установления причины их смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время будет проведено опознание и генетическая экспертиза идентификации тел", – уточнили в региональном управлении СКР.

Пока следствие не озвучивает никаких версий случившегося. Известно, что тела мужчин спасатели нашли в 500 метрах от стоянки снегоходов, а тело женщины - в 250 метрах выше ранее обнаруженных тел.

Между тем, в скором времени должны возобновиться поиски туристов, пропавших в начале мая в районе Южно-Чуйского хребта Республики Алтай после схода лавины. Известно, что в состав группы входило девять жителей Новосибирской области. Две туристки успели подняться на гору до схода лавины, благодаря чему и остались живы. Остальные 7 их товарищей оказались погребены под снегом. Девушки смогли добраться до ближайшего населенного пункта только через 2 дня, тогда же они и сообщили о случившемся.

В ходе поисковой операции спасатели обнаружили тела 5 пропавших туристов, обследовав более 5 тыс. кв. метров лавины. После этого поисковые работы из-за угрозы схода новых лавин в районе происшествия было решено отложить на 1,5 месяца.

"Спасатели обследовали территорию, позволяющую работать с 3-х метровыми щупами. Остался участок, где высота снежной массы значительно больше - снимать такие слои снега сейчас достаточно опасно", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ 11 мая.

По факту гибели группы туристов из Новосибирска следственное управление СК РФ по Республике Алтай начало доследственную проверку.

"К настоящему моменту завершены процедуры опознания всех найденных пяти туристов. Трое из них уже переданы родственникам для погребения, еще по двум эксперты проводят судебно-медицинские работы. Уголовное дело по факту гибели туристов пока не возбуждено", – сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в региональном следственном управления СК РФ по региону 12 мая.

Похороны первых трех погибших прошли в Новосибирске 12 и 13 мая. Церемония прощания с туристами Валерией Одаренко и Дмитрием Шарифулиным состоялась в наукограде Кольцово, с Игорем Блиновым – в Новосибирском крематории. Одаренко была похоронена на Южном кладбище Академгородка, Дмитрий Шарифулин – на Барышевском кладбище Кольцово.

Затем, 15 и 16 мая прошли церемонии прощания с Сергеем Науменко и Иваном Фокановым. Почтить память первого из них друзья и близкие собрались в новосибирском Академгородке, второго – в городском крематории.

"От имени туристского клуба "Ювента" и от себя лично выражаю искренние соболезнования по погибшим ... Очень-очень давно, более тридцати лет назад, нашу секцию постигло такое страшное горе. Тогда, под лавиной Тянь-Шаня погибли 5 девушек и их руководитель.. Мы понимаем, как это невыносимо горько и больно терять дорогих, полных жизненной энергии и планов друзей, любимых, единомышленников.. Эту боль сложно пережить, если вообще возможно. Она лишь утихает, а остается и находится рядом всегда. Скорбим вместе с Вами", – написал Евгений Коробицин на странице группы секции горного туризма Новосибирского госуниверситета в соцсети "Вконтакте".

Тем временем, майское ЧП в горах в очередной раз заставило власти Республики Алтай задуматься о стратегии развития туризма. По словам врио главы региона Олега Хорохордина, только в прошлом году регион посетили свыше 2,1 млн туристов, однако несмотря на столь серьезный турпоток, качество обслуживания и уровень безопасность отдыхающих на Алтае пока отстают от международных стандартов.

"Нам важно работать над новыми проектами, создавать уникальные маршруты, усиливать все сегменты туризма. Цель – сделать все, чтобы гости Горного Алтая приобретали местную экологически чистую продукцию. Это также позволит повысить благосостояние нашего населения, тех, кто занят в сельском хозяйстве, в общественном питании, занимается транспортным обслуживанием. (...) Будем добиваться, в том числе международной сертификации отелей", – заявил он.

Кроме того, по словам главы региона, необходимо создавать условия для приема и проживания туристов.

"В Республике Алтай есть и турбазы, и маленькие отели, и среднего ценового сегмента, и пятизвездочные. Будем добиваться, в том числе международной сертификации отелей", – отметил Хорохордин.

По его словам, в регионе уже началась работа над пятилетней стратегией развития туризма. Документ разрабатывается совместно с Минэкономразвития РФ, Ростуризмом, а также при непосредственном участии различных туроператоров. Реализация стратегии рассчитана до 2024 года.

Обозреватель Наталья Пономарева

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