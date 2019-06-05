Перспективное соседство

05.06.19 13:59

Фото пресс-службы администрации Приморского края

Interfax-Russia.ru - Южная Корея хочет развивать трехстороннее сотрудничество с РФ и КНДР, но сейчас намерена сфокусироваться на инвестициях в Дальний Восток России.

Член Национального собрания Республики Корея Сон Ен Гиль сообщил о желании своей страны развивать трехстороннее сотрудничество между РФ и КНДР, однако, по его мнению, КНДР в данный момент не может принимать участие в этом альянсе.

"Что касается нашего сотрудничества на Дальнем Востоке, я думаю, мы хотели бы развивать трехстороннее сотрудничество. Но условия складывается таким образом, что Северная Корея не может участвовать в этом сотрудничестве", - заявил он на IX Дальневосточном российско-корейском форуме во Владивостоке.

Развитие же сотрудничества Южной Кореи с Россией, по его словам, сегодня во многом зависит от американо-российских отношений.

"Мы видим, что разворачивается торговая война между Китаем и США, и Республике Корея сложно находиться в таких условиях, развивать сотрудничество и торговлю. Нам становится понятно, что очень важно для Республики Корея улучшение американо-российских отношений, в особенности для развития проектов на Дальнем Востоке", - пояснил Сон Ен Гиль.

Политик отметил, что он также говорил о необходимости улучшения отношений с РФ и американским конгрессменам во время своих рабочих визитов в США. При этом, как полагает Сон Ен Гиль, России не стоит вмешиваться в разрешение проблемы Корейского полуострова.

"Президент (Республики Корея – ИФ) Мун Чжэ Ин считает, что достаточно военно-политического альянса между Республикой Кореей и США, он поможет урегулировать проблемы Корейского полуострова, но при этом администрация нашей страны считает, что создание и укрепление альянса Республика Корея, США и Япония - нежелательное явление, поскольку такой формирующийся блок может представлять собой "малое НАТО" в Восточной Азии", - сказал член Нацсобрания Южной Кореи.

Вместе с тем, Сон Ен Гиль выразил мнение, что в Северо-Восточной Азии начинают проявляться признаки холодной войны, поэтому Южная Корея начала новую политику, направленную на разрядку политической обстановки в регионе.

"Сегодняшние события, что происходят в Северо-Восточной Азии, как бы не привели ко второй большой игре, как бы в регионе не началась новая вторая холодная война. Мои усилия направлены на то, чтобы разрядить политическую ситуацию в Северо-Восточной Азии. Поэтому администрация нашей страны начала проводить новую северную политику, которая лежит в одной плоскости с новой восточной политикой администрации Путина", - сказал иностранный политик.

IX Дальневосточный российско-корейский форум прошел во Владивостоке 5 июня. Организаторами мероприятия выступили Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке и Корейский морской институт (Korea Maritime Institute). Целью форума является расширение практического сотрудничества между Южной Кореей и Дальним Востоком России, а также поиск направлений сотрудничества частных компаний обеих стран.

Как заявил на открытии форума директор Приморского департамента международного сотрудничества Алексей Старичков, форум стал местом для презентации новых возможностей и обмена опытом.

"В Приморье работают более 50 предприятий с южнокорейским капиталом, в том числе девять получили статус резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток. Многие из них не только успешно реализовали проекты, но и, оценив преимущества такого сотрудничества, расширяют работу в крае. Так, компания Lotte приобрела отель и два крупных сельхозпредприятия, а теперь планирует строительство животноводческого комплекса молочного направления", - сообщил Старичков.

В то же время, по его словам, двустороннее сотрудничество с Республикой Корея развивается не только в сфере инвестиций, но и в области туризма.

"Только за прошлый год по сравнению с 2017 годом число южнокорейских гостей выросло в 1,5 раза - до 224 тыс. человек. Торговый оборот увеличился почти на 20% и составил без малого $1,5 млрд", - отметил Старичков.

Во многом, по его словам, такому стремительному росту турпотока способствовало развитие круизного туризма. Так, по информации директора департамента, за последние годы регион посетили более 20 тыс. южнокорейских туристов, которые прибыли на лайнерах.

"Мы постоянно проводим фам-туры (рекламный тур – ИФ) для представителей корейских туристических, авиационных, круизных компаний", - сказал он.

Кроме того, как отметил Старичков, край заинтересован в реализации совместных проектов по развитию транспортной инфраструктуры.

"В морских портах Приморского края (Восточный, Славянка) идет большая работа по реализации крупных инвестиционных проектов, направленных на строительство новых терминальных комплексов и модернизацию существующих мощностей. В крае увеличивается объемы производства зерна, растут объемы экспорта российского зерна в целом, рыбы, морепродуктов через приморские порты", - сказал глава департамента.

Однако, по его словам, существующая портовая инфраструктура не позволяет хранить и переваливать рыбу и зерно в необходимом объеме, поэтому власти края заинтересованы в совместном строительстве зернового терминала, логистических комплексов, новых мощностей по хранению и перевалке рыбы, развитию портовой инфраструктуры.

В свою очередь президент Корейского морского института отметил, что форум, прежде всего, направлен на расширение сотрудничества, поэтому Южная Корея разделяет интересы властей Приморского края.

"Для Кореи важно укреплять конкурентоспособность в области логистики, чтобы корейские компании могли повысить свою международную конкурентоспособность через продвижение на рынок России. Для этого необходимо увеличить инвестиции в зарубежные морские порты и терминалы", - сказал Ян Чхан Хо.

Ранее о необходимости строительства новых терминальных комплексов и модернизации существующих мощностей приморских портов, в том числе Владивостока, говорил и директор московского филиала южнокорейской промышленной группы Daelim Industrial Со Ен Хун.

"Владивосток остается основным портом на Дальнем Востоке, через который проходит большая часть рыбной и сельскохозяйственной продукции. Но здесь практически нет портовых мощностей. Мы намерены создать современный логистический хаб для экспорта российской продукции за рубеж", - заявлял он.

Как сообщалось, Daelim Industrial планирует построить в Приморье комплекс по хранению рыбной продукции мощностью до 30 тыс. тонн и зерновой терминал с объемом хранения 30-50 тыс. тонн. Суммарная стоимость проектов оценивалась в $80-100 млн. В качестве потенциальной площадки под эти объекты губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил инвестору рассмотреть Хасанский район края.

"Район удобно расположен, посмотрите, как можно использовать существующие мощности - заводы, отдельные бухты, чтобы заниматься хранением и переработкой рыбы. Наши специалисты помогут вам, но техническое задание должно исходить от вас", - привела слова главы региона пресс-служба администрации края.

Обозреватель Наталья Пономарева

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