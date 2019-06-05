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05.06.19 15:14
Отказали в приеме
Группе из 50 человек с ВИЧ-положительным статусом было отказано в проживании на туристической базе "Новинки" в Нижегородской области, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" директор благотворительного фонда "СТЭП" Ольга Кузьмичева.
Заезд группы из 50 ВИЧ-положительных человек, среди которых были и дети, и взрослые на туристическую базу "Новинки" в Богородском районе Нижегородской области планировался на 7 июня. Однако 2 июня им отказали в размещении.
"Основанием стало то, что персонал отказался работать с людьми, у которых такой диагноз", - рассказала Кузьмичева.
Она отметила, что фонд с 2009 года помогает людям с ВИЧ-положительным диагнозом, проводит семинары о путях передачи вируса. "Год назад мы организовывали заезд группы на ту же турбазу, играли в пейнтбол, и все было нормально. Этот отказ был удивителен, говорит о невежестве людей", - добавила Кузьмичева.
В свою очередь администратор туристической базы подтвердил агентству, что причиной отказа стали опасения сотрудников. "Сотрудники пришли к руководителю турбазы, высказали опасения о том, что непонятно как работать с такими детьми, не страшен ли этот диагноз. Поэтому было принято решение вернуть аванс данной группе", - сказал собеседник агентства.
Для группы уже организовали отдых в другом месте. "Другой вариант (размещения группы) подобран", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в благотворительном фонде "СТЭП", добавив, что все запланированные мероприятия состоятся в намеченные даты и время.
Вместе с тем инцидент, получивший огласку в СМИ, вызвал широкий общественный резонанс. Следственные органы организовали проверку по факту отказа в размещении. Директора благотворительного фонда "СТЭП" Ольгу Кузьмичеву вызвали в Следственный комитет, чтобы та дала показания по инциденту с турбазой.
"Я пересказала, что произошло, как я заказывала и бронировала места, форму отказа. Они просто переписали мои слова", - объяснила Кузьмичева.
По ее словам, за время, прошедшее с того момента, как история попала в СМИ, она так и не смогла обсудить ситуацию с руководством турбазы, впрочем, по собственной вине: "Они на меня ни разу не вышли, а когда попробовали выйти вчера, я ответила, что занята и встретиться не смогу. Мне надо организовывать мероприятие".
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина направила запрос на имя первого заместителя генерального прокурора РФ Александра Буксмана с просьбой незамедлительно провести проверку по факту дискриминации ВИЧ-положительных детей и предпринять меры прокурорского реагирования, положенные в этом случае, если факты подтвердятся.
Недопустимой ситуацию с отказом летнего лагеря в отдыхе детям с ВИЧ назвала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. "Это безграмотность элементарная. Нужно было руководству лагеря проконсультироваться, как решается вопрос, а не трогать детей", - заявила Кузнецова на пресс-конференции.
Она пообещала разобраться в ситуации, добавив, что детей отправят на другую базу, постараются минимизировать последствия, "но стыдно перед детьми должно быть руководству (лагеря)".
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области также пообещало разобраться с отказом в размещении детей на турбазе, отметив, что дискриминация детей с положительным ВИЧ-статусом не допустима.
Со своей стороны руководство туристической базы "Новинки" извинилось перед родителям и детям. "Мы приносим извинения родителям и детям. Это человеческий фактор. Мы с удовольствием продолжим наше сотрудничество", - сказал директор турбазы Алексей Шарков на брифинге.
По его словам, база готова будет принять людей с подобным диагнозом в дальнейшем.
В свою очередь директор благотворительного фонда "СТЭП", организовывавший заезд группы, Ольга Кузьмичева отметила, что видит путь к решению проблемы в дальнейшей разъяснительной работе с коллективом турбазы.
5 июня региональное управление Роспотребнадзора организовало тренинг с персоналом базы, на котором специалисты расскажут о путях передачи и механизмах инфицирования ВИЧ, мерах противодействия вирусу, профилактике и лечению.
Между тем следственные органы СКР по Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе по ст.136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина).
Как выяснили следователи, в начале мая учредитель благотворительного фонда забронировал на базе отдыха "Спортивная деревня Новинки" с 7 по 9 июня места для проживания и проведения реабилитационных профилактических мероприятий с детьми.
30 мая благотворительный фонд оплатил 50 тыс. рублей за проживание 50 человек (30 детей и 20 взрослых) и предоставление помещений для проведения запланированных реабилитационных профилактических мероприятий.
2 июня представитель базы отдыха сообщил учредителю фонда, что база отдыха отказывается предоставить места для проживания детей из-за их ВИЧ-статуса и вернул внесенный аванс.
По мнению следствия, действия представителя базы отдыха свидетельствуют о дискриминации прав и свобод детей, требующих социальной поддержки общества и государства.
В настоящее время следователи СКР продолжают расследование уголовного дела.
Обозреватель Анастасия Николаева
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