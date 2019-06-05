05.06.19 17:10

© РИА Новости. Антон Балашов

Interfax-Russia.ru – США обвиняют российского пилота в "небезопасном" перехвате американского самолета-разведчика над Средиземным морем. Минобороны РФ это отрицает.

Российский истребитель Су-35 перехватил американский разведывательный самолет Военно-морских сил США P-8A "Посейдон", который летел в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, сообщает Reuters со ссылкой на 6-й флот военно-морских сил Соединенных Штатов.

По данным американских военных, "небезопасный" перехват был совершен российским самолетом 4 июня, когда американский самолет был трижды перехвачен Су-35 в течение 175 минут. Второй из трех перехватов был определен военными как "небезопасный".

В сообщении говорится, что российский истребитель "проводил высокоскоростной проход непосредственно перед самолетом миссии, что подвергало риску пилотов и экипаж".

Также отмечается, что самолет США придерживался международных стандартов и "не провоцировал эту российскую активность". Действия российских пилотов названы в сообщении безответственными.

"Так как российский самолет действовал в международном воздушном пространстве, это взаимодействие было безответственным. Мы ожидаем, что они будут вести себя в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов", – говорится в сообщении.

В российском Минобороны заявление военных США опровергли.

"Все полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Никаких обращений и тем более претензий от американского центра деконфликтации полетов авиации в Сирии в адрес российского командования не поступало", – заявили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, 4 июня около 12:30 российские средства контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим над Средиземным морем обнаружили воздушную цель, приближающуюся к российскому пункту базирования ВМФ Тартус. Для ее распознавания в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных средств ПВО авиабазы Хмеймим.

"Сблизившись на безопасную дистанцию, экипаж российского истребителя визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон". После того, как американский самолет изменил направление движения, российский истребитель вернулся на авиабазу", – рассказали в Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что около 15:41 средствами контроля воздушного пространства вновь было зафиксировано приближение американского самолета-разведчика Р-8А "Посейдон" к российскому пункту базирования ВМФ Тартус.

"В воздух был поднят дежурный экипаж российского Су-35, который приблизился на безопасное расстояние и сопроводил американский самолет, пока Р-8А не изменил направление полета и вышел за пределы контролируемого средствами ПВО воздушного пространства", – подчеркнули в Минобороны.

Некоторые эксперты считают, что российский истребитель действовал в рамках международного права в целях защиты военных объектов и граждан России.

"Самолет сделал то, что он должен был сделать – среагировал, как это требует международное авиационное право. Есть международные правила – авиационные, морские, – мы их жестко соблюдаем, ни перед кем не прогибаемся и надежно защищаем свои военные объекты, свои границы и своих граждан", – рассказал журналистам член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его мнению, российские военные реагируют "на американских военных в рамках существующего международного права и правил полета".

"Мы никогда ничего не нарушаем, это установка жесткая и корректная. Но их же бесит то, что мы на это реагируем, что мы якобы посмели поднять глаза на великих", – отметил сенатор.

Он считает, что американцам следует привыкнуть к такому положению вещей. "Господа, успокойтесь, привыкнете. А, не дай боже, сделаете провокацию, могут и сбить. Все будет в рамках международного права", – заявил он.

Юристы отмечают, что над нейтральными водами и так называемым "открытым морем" действует свобода полетов воздушных судов. Однако определенные затруднения могут возникнуть в случае сближения военных самолетов различных государств.

"Подобные встречи могут быть как абсолютно рядовыми и безопасными для всех участников, так и небезопасными, когда из-за чрезмерного сближения или турбулентности создаются риски для экипажей. Именно поэтому свобода полетов над открытым морем коррелируется с положением о том, что данный пролет должен быть мирным и не допускать провокаций воздушных судов других государств", – рассказала Interfax-Russia.ru юрист-международник, доцент РАНХиГС при президенте РФ Кира Сазонова.

По мнению спикера, данный случай можно расценивать как провокацию.

"Если самолет иностранного государства осуществляет намеренную провокацию в адрес другого государства (в данном случае, разведывательный самолет США в течение трех часов трижды совершил опасное приближение к российской базе военно-морского флота Тартус), могут быть предприняты дополнительные меры для изменения направления полета иностранного самолета", – подчеркнула собеседница.

По словам юриста, Соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года, на которое ссылается американская сторона, не содержит указаний относительно конкретных фиксированных расстояний, которые надлежит соблюдать при сближении кораблей, самолетов, самолетов и кораблей.

"Подобные детали решаются опционально. Таким образом, действия российского самолета Су-35 абсолютно укладываются как в действующее международное законодательство, регламентирующее пролеты над нейтральными водами, так и в двусторонние российско-американские договоренности", – отметила она.

Это уже не первый подобный инцидент. Например, в 2016 году Пентагон обвинил Россию в перехвате самолета-разведчика США над Черным морем. Тогда российский истребитель Су-27 перехватил патрульный самолет ВМС США Р-8 ("Посейдон"). США расценили маневр российского истребителя как "небезопасный и непрофессиональный".

В свою очередь официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков пояснил, что пилоты российских истребителей Су-27 действовали строго в соответствии с международными правилами.

По его словам, самолеты-разведчики Р-8 "Посейдон" ВМС США летели без включенных транспондеров.

"Это не первая попытка авиации НАТО приблизиться к государственной границе РФ для ведения разведки в районах проведения стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2016", – подчеркнул тогда официальный представитель Минобороны РФ.

Обозреватель Кристина Бочарникова

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"