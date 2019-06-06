Дорога древних

06.06.19 14:09

© РИА Новости. Павел Львов

Interfax-Russia.ru – Российские ученые восстановили историю заселения Северо-Восточной Сибири по геномам древних людей.

Ученые Института археологии и этнографии (г. Новосибирск), Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института (г. Магадан) и Центра геогенетики Музея естественной истории Копенгагенского университета (Дания) восстановили историю заселения северо-востока Сибири.

"По нескольким найденным зубам, редким фрагментам костей с археологических стоянок ученые проанализировали 34 новых генома древнего человека и показали, когда и откуда люди пришли в Северо-Восточную Сибирь, какие популяции сменяли друг друга", - сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Так, специалистам удалось установить, что современные чукчи, коряки, ительмены и коренные народы Америки имеют одного общего предка.

Как вспоминает один из авторов исследования, младший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Александр Федорченко, свою работу по изучению истории заселения Северо-Восточной Сибири специалисты начали еще в 2016 году. Базой для исследования стала коллекция антропологических образцов института.

"Мы понимали, что Северо-Восточная Сибирь еще очень слабо изучена в плане палеогенетики. Наши образцы являлись, быть может, не самыми древними в общей выборке, но информативными и уникальными в своем роде", - рассказал ученый.

Постепенно, по словам Александра Федорченко, к исследованиям подключился целый международный коллектив ученых. Одни занимались сбором образцов, а другие изучали археологический материал, делали описание контекста и самих находок. Затем генетики из самых разных научных центров анализировали образцы и интерпретировали полученные результаты. Также к работе нередко привлекали лингвистов.

Колыбелью человечества по праву считается Африка. Именно на этом континенте зародился первый представить нашего вида. Затем, по меньшей мере около 70 - 80 тыс. лет назад люди стали активно расселяться по территории Евразии. Попыток покинуть Африканский континент было несколько (ученым известны как минимум 2), но успешной оказалась последняя.

Сначала отделившая часть населения была единой популяцией, однако она очень быстро разделилась на несколько ветвей: часть людей ушла на север, другая - на восток, в сторону Юго-Восточной Азии и Австралии. Представители последней ветви дали жизнь коренному населению Австралии. А те, кто ушел на север – стали предками западных и восточных евразийцев. Очень скоро часть западных евразийцев отделилась от основной популяции и расселилась на севере Евразии, продвигаясь в северо-восточном направлении.

Свидетельством их существования стала археологическая стоянка Яна, открытая петербургским археологом Владимиром Питулько в 2001 году на севере Якутии. По оценкам ученых, возраст этого комплекса составляет около 31-32 тыс. лет (эпоха позднего Палеолита). В ходе раскопок здесь были найдены уникальные украшения, орудия и прекрасно сохранившийся антропологический материал – два зуба, которые как раз и позволили получить информацию о геноме древних обитателей стоянки. Изучив эти материалы, ученые из Центра геогенетики Копенгагенского университета установили принадлежность жителей Яны к прямым потомкам западных евразийцев.

"Как они попали в Северо-Восточную Азию, по какому маршруту пришли туда, сказать сейчас сложно. Неоднократно прослеживалось сходство этой стоянки со стоянкой Мальта (Иркутская область) – там присутствуют похожие костяные артефакты (бусины и подвески, орнаментированные диадемы и иглы). Отмечались аналогии и с восточно-европейскими памятниками: в плане развития той же костяной индустрии, искусства и различных технологий. Генетическое секвенирование показало, что мальтинцы являлись потомками янцев. Но первые жили на Байкале, а вторые - на севере Якутии", – рассказал Федорченко.

Согласно научным данным, люди обитали на западе Таймыра и в устье реки Яны еще 45 тыс. лет назад. В этих районах археологи находили замороженную тушу мамонтенка со срезанным языком, сколотым бивнем и ранами в ребрах, а также ребро волка с пробоиной от какого-то орудия – очевидно, что на этих животных охотился человек. Но что это были за люди: современного типа, неандертальцы или денисовцы – ученые не знают. Как отметил Федорченко, достоверные следы заселения северо-востока Сибири пока обнаружены лишь на Янской стоянке возрастом 31-32 тыс. лет.

Вместе с тем, по-прежнему остается неясным, где и когда разделились западные и восточные евразийцы. Ученые предполагают, что восточные евразийцы жили именно на востоке Азии: в Китае, может быть, Монголии и на более южных территориях. Вероятно, именно там они контактировали с денисовцами, которые передали им часть своего генома. У янцев же в свою очередь никаких следов присутствия генома денисовского человека обнаружено не было.

Затем, по данным генетиков, примерно 24-18 тыс. лет назад потомки восточных евразийцев, жившие в Приамурье и на Байкале, пришли в Северо-Восточную Сибирь. При этом волны миграций шли в направлении Колымы, Камчатки и Чукотки.

"В низовьях Колымы в отложениях местонахождения Дуванный Яр был найден фрагмент черепа человека возрастом примерно 10 тыс. лет. Проведя палеогенетический анализ этого образца, ученые установили его близкое родство с геномами современных коряков, ительменов, чукчей и коренных американцев", – отмечается в статье научного издания.

Популяция, представленная геномом человека из Дуванного Яра, получила название древние "палеосибирцы". Ученые установили, что их генофонд складывался из двух компонентов – восточно-азиатского и древнего северосибирского, близкого к тому, что обнаружен у представителей Янского комплекса и у ребенка из Мальты. Смешение этих двух популяций привело к возникновению нескольких наследственных линий: собственно самой древней палеосибирской популяции и предков коренных американцев, впоследствии заселивших Америку.

"Очевидно, что индейцы не являются чистыми монголоидами, они сочетают в себе около 60% генома восточных евразийцев и около 40% – западных. Полученные в ходе нашего исследования данные позволили пролить свет на загадку, которую не могли разгадать антропологи: почему у древнейших палеоамериканцев, живших 12-13 тыс. лет назад, такие необычные высокие черепа, похожие на черепа европейских народов", – сообщил Александр Федорченко.

Эта популяция стала предковой, в том числе, и для палеоэскимосов, неоэскимосов и чукотско-камчатской общности, а также повлияла на генофонд общего предка кетов и атапасков. Известно, что в эпоху позднего палеолита, территории Чукотки и Аляски были соединены большим участком суши, который называется Берингия (она охватывала область от запада Канады до Таймыра), что позволяло людям свободно передвигаться с континента на континент.

Также ученые нашли свидетельства и миграции неоэскимосов из Америки на территории крайнего северо-востока Азии. Как установили исследователи в ходе генетического анализа – генофонд неоэскимосских культур Чукотки, наряду с древней палеосибирской основой, примерно на 30% состоял из палеоиндейского компонента, похожего на тот, что был найден у носителей культуры Кловис (Северная и Центральная Америка).

Также в своей работе ученые проанализировали останки предков саамов в юго-западной Финляндии и показали их связь с неосибирскими геномами.

"То есть в древности генетические, а значит, и культурные связи проистекали на севере не только с запада на восток, в сторону Америки, но и с востока далеко на запад. Это показывает: начиная еще с палеолита, люди свободно перемещались в Арктической зоне, легко мигрировали, их подвижность была колоссальной", – отмечает Федорченко.

Обозреватель Наталья Пономарева

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