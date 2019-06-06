Не смог пройти мимо

06.06.19 15:23

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Бывшего военнослужащего спецназа ГРУ Никиту Белянкина, убитого в массовой драке, похоронили на Митинском кладбище в Москве.

Тело экс-военнослужащего спецназа ГРУ Никиты Белянкина с колото-резаной раной груди было обнаружено 1 июня около одного из кафе в городе Красногорск (Московская область).

Как предварительно установили следователи, 1 июня потерпевший ночью стал очевидцем конфликта около одного из кафе Красногорска.

"Он не смог остаться равнодушным - пройти мимо - и вмешался в драку. Потерпевший попытался помочь мужчине, которому в ходе потасовки нанесли ножевое ранение, произведя из имеющегося при себе травматического пистолета несколько предупредительных выстрелов в воздух. В этот момент неустановленное лицо нанесло ему удар ножом в область сердца. От полученного телесного повреждения потерпевший скончался на месте. Нападавшие с места происшествия скрылись", – проинформировали в управлении СКР по Московской области.

В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что потерпевший являлся бывшим военнослужащим, ветераном боевых действий.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что убитый имел при себе удостоверение прапорщика запаса и ранее служил в ГРУ Генштаба Минобороны. По предварительным данным, погибший был трижды командирован в Сирию.

Отец убитого в драке спецназовца Алексей Белянкин рассказал "Российской газете", что его сын всегда заступался за тех, кого обижают. Так, когда Никита учился в старших классах, на новогодние праздники он спас девушку от насильника. Причем не только отбил жертву, но и задержал преступника, и сдал его в полицию.

Как рассказали очевидцы трагедии, погибший прогуливался вечером со своей девушкой. В районе Новотушинской улицы около местного пивбара пара увидела какую-то заварушку. Никита сразу поспешил выяснить, в чем суть конфликта. Оказалось, что несколько молодых людей сначала выбросила из пивного бара двоих парней, а потом начала избивать их. Один из пострадавших к тому времени уже был ранен ножом, второго били всей толпой.

Бывший спецназовец выстрелил из имевшегося у него травматического пистолета в воздух – ему удалось отогнать хулиганов от парня, которого они избивали. Но тем самым бывший военный привлек внимание нападавших на себя. Сначала они также толпой набросились на него, а затем один из них достал нож и одним ударом в область сердца убил молодого человека.

По словам других очевидцев, сразу после этого нападавшие разбежались. Свидетели долго пытались вызвать скорую и полицию – оперативные службы начали действовать только после того, как вмешался сотрудник ДПС, проверявший остановленную неподалеку машину. К тому времени Белянкин уже скончался. Раненного ножом молодого человека доставили в больницу – его жизнь находится вне опасности, однако нападавших он практически не запомнил.

К расследованию убийства подключился центральный аппарат СКР.

"По поручению председателя СКР (Александра Бастрыкина - ИФ), для оказания практической помощи в расследовании убийства мужчины в Красногорске в Московскую область направлены криминалисты центрального аппарата СКР", – сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

К этому времени следствие уже установило нескольких участников драки. Как сообщила Интерфаксу" представитель областного главка МВД Татьяна Петрова, сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемых в Москве. По ее словам, ими оказались уроженцы одной из стран СНГ, 1977 и 1982 годов рождения.

Петренко подтвердила данную информацию.

"В ходе расследования главным следственным управлением СК уголовного дела об убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске (ч.1 ст.105 УК РФ) по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое мужчин, 1977 и 1982 годов рождения. Роль каждого из них устанавливается следствием", - сообщила она "Интерфаксу".

По местам жительства задержанных лиц, добавила Петренко, проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей.

"Продолжаются иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Все другие участники происшествия установлены, с рядом из них уже работают следователи, их действиям будет дана правовая оценка", – заявила представитель следствия.

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, на причастность к убийству экс-спецназовца проверяются четверо человек. По словам собеседника агентства, в течение последних двух суток были задержаны 26-летний бармен заведения, возле которого произошел инцидент, 40-летний экономист одной из фирм, а также 41-летний и 26-летний неработающие.

По словам источника, с задержанными проводятся следственные действия, выясняется роль каждого в совершенных преступлениях.

5 июня Красногорский городской суд Московской области отправил под арест троих фигурантов дела об убийстве Белянкина.

"В отношении Сурена Маркосяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 августа", - сообщили "Интерфаксу" в суде. Также суд отправил под арест на два месяца двоих других фигурантов расследования убийства - Сергея Ходжаяна и Нарека Степаняна.

Ходжаян обвиняется в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ), Степанян и Маркосян подозреваются в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ). Все трое отрицают причастность к преступлениям.

Белянкина похоронили 6 июня на Митинском кладбище в Москве. В похоронной процессии приняли участие несколько сотен человек, гроб Белянкина несли военнослужащие ВДВ. Похороны посетило большое количество военных. Могила Белянкина усыпана цветами.

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"