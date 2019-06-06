"Чернобыль": за и против

06.06.19 17:22

© РИА Новости. Стрингер

Interfax-Russia.ru – Американский сериал "Чернобыль" побил по популярности финал "Игры престолов". Ликвидаторы аварии картину раскритиковали.

Американский телеканал HBO завершил показ мини-сериала "Чернобыль". Картина возглавила рейтинг самых популярных в истории ТВ-шоу по версии IMDb, получив оценку в 9,6 балла из 10 возможных. Лента популярна и в России.

Создатели сериала попытались показать в пяти сериях события 1986 года: историю аварии на Чернобыльской АЭС, эвакуацию жителей Припяти и ликвидацию последствий катастрофы. Снял картину шведский режиссер Йохан Ренк по сценарию американца Крейга Мазина, который тщательно изучил историю катастрофы, в том числе через воспоминания современников. Главные роли в "Чернобыле" сыграли Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон.

Большая часть натурных съемок энергоблоков проходила на выведенной из эксплуатации Игналинской АЭС в Литве, которая имеет реакторы того же типа, что и Чернобыльская станция. Но блочный щит управления ИАЭС сильно отличался от щита ЧАЭС, поэтому авторам пришлось создать макет.

Премьера сериала состоялась в США и Великобритании 6 мая. Шоу получило самые лестные отзывы критиков, которые отмечают высокую степень исторической достоверности и внимание сценаристов к деталям советского быта. Картина обошла по популярности даже последний сезон "Игры престолов".

Однако нашлось немало и тех, кто отнесся к сериалу скептически. Так, с критикой картины выступил на канале "России 24" ликвидатор аварии на ЧАЭС Владимир Асмолов.

"Мне этот фильм смотреть исключительно тяжело. У меня идет раздрай между теми реалиями, которые были в 86 году в Чернобыле, и реализацией замыслов автора. (...)Не было никакого ядерного взрыва в Чернобыле", - отметил спикер. Также, ликвидатор опубликовал статью в Forbes с разбором неточностей сериала.

Некоторые эксперты отмечают, что фильм удался именно с художественной точки зрения.

"Мы знаем, что любая катастрофа, кроме поражающих факторов, в данном случае – химических и радиационных – имеет массу других поражающих составляющих, таких как сердечно-сосудистые заболевания, стрессы, психиатрические заболевания. Такая ситуация была и в отношении ликвидаторов и продолжается в какой-то мере с населением, которое уже смирилось отчасти с этим. С этих позиций я бы дал фильму, учитывая художественный смысл и привлечение внимания к этой проблеме, динамичный и претендующий на документальность сюжет, не меньше восьми баллов из десяти", – рассказал Interfax-Russia.ru эксперт ОНФ, президент общероссийского союза общественных объединений "Союз "Чернобыль" России" Вячеслав Гришин.

Однако эксперт отмечает, что в картине действительно присутствуют неточности. В частности, утрировано, например, употребление спиртных напитков, растерянность генерала при отдаче приказа добровольцам.

"Они (работники ночной смены АЭС - ИФ) не растерялись, работали очень слажено, включая и заместителя главного инженера Дятлова. Он пользовался большим авторитетом. И он не был растерян, как показано в фильме, и лично с другими работниками станции вышел и увидел масштабы разрушенного реактора", – пояснил собеседник.

По словам спикера у советских АЭС действительно были системные технические проблемы с аварийной защитой "АЗ-5", сокрытие которых могли привести к трагедии.

"Безусловно, на суде директор станции Виктор Брюханов дал показания относительно того, что в год было до 20 таких инцидентов, связанных с защитой реактора. В общей сложности, по его словам, за пять лет эксплуатации было до ста таких внештатных ситуаций, о которых докладывалось руководству", – рассказал он.

Неоднозначную реакцию вызвал фильм и у обычных зрителей.

"Псевдо документальность, которая поманила было в первых сериях, уступила место профессиональному перу эффектных сцен", – написала на своей странице в фейсбуке Алена Солнцева.

Поддержал подобную точку зрения и другой пользователь сети - Сергей Барбараш.

"А сериал тем временем уверенно движется в сторону жанра фэнтези. Министр угольной промышленности приезжает на встречу с шахтерами один с двумя дотракийскими автоматчиками, в приемной у Горбачева висит "Иван грозный убивает сына" в три человеческих роста", - написал на своей странице он.

Нашлись и те, кто картину одобрил.

"Чернобыль" – отличная драма-катастрофа со всеми коллизиями экстремального выбора, когда еще и физически ощущаешь ад неощущаемой радиации. И как все-таки у "них" получается так правдоподобно про "нас", – написала в фейсбуке Анна Качкаева.

Вместе с тем, по мнению некоторых экспертов, картина может способствовать резкому росту туристического потока в Чернобыле.

"В этом году мы рассчитывали выйти на 100-110 тыс. туристов из-за обычного роста спроса на чернобыльский туризм, тогда как в прошлом году было 70 тыс. туристов. Но учитывая выход сериала, можем выйти на 150 тыс. человек", – рассказал журналистам директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

По его словам, 90% туристов составляют иностранцы, несмотря на то, что стоимость тура для граждан Украины в три-четыре раза ниже.

При этом эксперт отметил, что из-за сложной подготовки гидов и специфики темы увеличения количества туроператоров, предлагающих экскурсии в зону отчуждения, ожидать не стоит. Кроме того, с увеличением потока туристов возникает проблема ограниченной пропускной способности контрольных пунктов Чернобыльской зоны и загруженности локаций.

"Есть понятие пропускной способности чернобыльской зоны. Она не резиновая, и нам уже приходится управлять группами, разводить по разным местам, расширять маршруты. С ростом оборота в срочном порядке готовим новых гидов, готовим новые локации совместно с администрацией чернобыльской зоны отчуждения. Планируется открытие новых контрольно-пропускных пунктов для обеспечения въезда большего количества туристов. Мы также строим новые маршруты, в том числе водный, на каяках, и в другие части чернобыльской зоны, которые сейчас закрыты", – рассказал спикер.

Он также добавил, что совместно с управлением туризма Киевской горгосадминистрации идет работа над созданием комплексных туров, включающих экскурсию по местам съемок сериала в Киеве.

В свою очередь глава подкомитета Верховной Рады по вопросам туризма, депутат Анна Романова отметила текущее увеличение количества заявок на экскурсии в Чернобыль на 30%.

"Но нужно понимать, что бум ожидается чуть позже. Только вчера вышла последняя серия, многие еще не посмотрели сериал и потенциальные желающие ждут удачного момента для посещения Украины, изучают возможности", - рассказала она.

Обозреватель Кристина Бочарникова

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"