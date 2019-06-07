Лес преткновения

07.06.19 14:43

© РИА Новости. СК РФ

Interfax-Russia.ru - Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда задержан в Москве. Его подозревают в превышении должностных полномочий из-за вырубки леса в заказнике "Туколонь".

Сотрудники ФСБ России задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду в аэропорту "Шереметьево" (г. Москва) 6 июня. Как пояснили в пресс-службе регионального управления СК РФ, чиновник подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

"Задержание министра проведено в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения "Туколонь" Казачинско-Ленского района Иркутской области", – сообщили в региональном управлении ведомства.

По версии следствия, незаконные вырубки леса в заказнике "Туколонь" прошли на площади около 120 гектаров. В результате лесному фонду, охотничьим ресурсам, почвам, объектам животного мира причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей.

"В ближайшее время Сергею Шеверде будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

В министерстве лесного комплекса Иркутской области в свою очередь сообщили, что Сергей Шеверда с начала июня находится во внеочередном отпуске, который взял для медицинского обследования ребенка в Москве.

"Он прилетел в Москву с супругой и дочерью", – уточнил агентству "Интерфакс-Сибирь" представитель министерства.

По его словам, на период отпуска Шеверды исполняющим обязанности министра лесного комплекса Иркутской области назначен его заместитель Валентин Широков.

По данным следствия, по делу о рубках в "Туколони" к уголовной ответственности ранее были привлечены бывший заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Алексей Туги, а также директор ОГАУ "Казачинско-Ленский лесхоз" и инженер-лесопатолог филиала ФБУ "Российский центр защиты леса" - "Центр защиты леса Иркутской области".

Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий), ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов).

Напомним, что уголовное дело по факту незаконной санитарной вырубки более 100 га ценного реликтового леса в "Туколони" следственное управление СКР по Иркутской области возбудило еще в июне 2018 года.

По версии следствия, в сентябре 2017 года сотрудники "Центра защиты леса Иркутской области" провели лесопатологическое обследование заказника, по результатам которого необоснованно назначили сплошные санитарные (оздоровительные) рубки леса, якобы поврежденного пожаром и зараженного вредителем. Сотрудники службы по охране и использованию животного мира Иркутской области (с 1 июня 2018 года вошла в состав Министерства лесного комплекса региона - ИФ) согласовали данное решение. Рубки прошли с января по апрель 2018 года. Их провели сотрудники Казачинско-Ленского лесхоза. До того, как в ситуацию вмешалась прокуратура (о незаконных рубках сообщили некоторые сотрудники службы по охране и использованию животного мира Иркутской области), они успели вырубить 116 гектаров леса. Всего же к вырубке готовилось почти 600 гектаров.

"К сплошной санитарной вырубке планировалось более 600 гектаров. Прибывшие в заказник работники прокуратуры заставили приостановить работы на 116 га. Материалы были переданы в следственное управление СКР по Иркутской области, где по данному факту возбудили уголовное дело", - в частности, сообщал Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Сергей Зенков, выступая на пресс-конференции в Иркутске в июне прошлого года.

Он также подчеркнул, что отданный под санитарную рубку якобы сгоревший и зараженный вредителями лес был здоров.

"Лес вырубали здоровый, на склонах сопок, который препятствовал ветру. Сейчас ветер свободно проникает на территорию всего заказника и сушит почву", - отметил прокурор.

Как рассказал Зенков, заготовка леса в заказнике велась зимой, что позволило нарушителям решить транспортную проблему труднодоступной территории - древесину вывозили по зимнику.

В свою очередь заместитель Байкальского прокурора Алексей Калинин рассказал, что для обследования леса в "Туколони" была создана специальная комиссия с участием представителей Прибайкальского национального парка и других научных организаций Иркутска.

"Было два выезда в заказник - прокуратуры и комиссии. Лес был обследован неоднократно. Установлено, что вырубали здоровый лес 1-2 категории, который не подлежит даже частичной санитарной вырубке. А в "Туколони" была назначена полная (санитарная вырубка)", – подчеркнул он.

Как полагают в прокуратуре, если бы преступники успели вырубить в "Туколони" все планируемые 600 гектаров леса, ущерб бы мог превысить 4 млрд рублей.

Тем не менее, в мае 2019 года арбитражный суд Иркутской области почему-то отказался признавать незаконными сплошные санитарные рубки в заказнике "Туколонь".

Истцом в данном деле выступала Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области, которая также требовала расторгнуть с коммерческими фирмами договоры купли-продажи древесины. Эти договоры были подписаны ОГАУ "Лесхоз Иркутской области" (структура министерства лесного комплекса Иркутской области), которое в деле выступало ответчиком.

Как тогда пояснили "Интерфаксу" в правительстве региона, вынося решение, суд принял во внимание дендрологическую экспертизу, которую проводил Красноярский научный центр СО РАН "Институт леса имени В.Н. Сукачева". Эксперты пояснили, что сплошные санитарные рубки были обоснованы.

"Они подтвердили, что вырубленный лес был перестойным (возрастным - ИФ). Изучив пни, эксперты нашли признаки гнили", – сказали "Интерфаксу" в правительстве.

Как следует из материалов суда, Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области подала иск к ОГАУ "Лесхоз Иркутской области" в мае 2018 года. Пока он находился на рассмотрении, служба вошла в состав Минлескомплекса Иркутской области. Таким образом, на завершающем этапе процесса Минлеском стал и соответчиком по делу (как учредитель ОГАУ "Лесхоз Иркутской области"), и истцом.

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура тогда сообщала, что намерена оспорить решение суда в апелляции.

Отметим, что данная история вызвала широкий общественный резонанс. Например, эксперт экологического Центра мониторинга Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Удеревская предложила провести в заказнике "Туколонь" новое контрольное лесопатологическое обследование. По ее мнению, это могло бы помочь разрешить спор.

"В мае я с группой экспертов второй раз побывала в "Туколони", и могу сказать, что ситуация ухудшилась. Когда впервые мы приехали в заказник в июле 2018 года вместе с ведущим лесопатологом России, заместителем директора ФБУ "Рослесозащита" Василием Тузовым, зараженные стволовыми вредителями деревья еще стояли. Теперь многие из них упали – по лесу невозможно пройти из-за лежащих стволов", – рассказала Удеревская.

По ее словам, тогда эксперты осмотрели четыре квартала заказника, наиболее пораженных вредителями, а также площадку в 96 гектаров, где прошла санитарная рубка, и теперь лежат порубочные остатки.

"До 90% деревьев поражены вредителями, и порядка 50% имеют ожоги корневой шейки вследствие низового лесного пожара. Если это не убрать (зараженные деревья и порубочные остатки - ИФ), очаг заражения продолжит разрастаться. Кроме того, возникает большой риск лесного пожара, который очень сложно будет тушить из-за поваленных стволов", – заметила Удеревская.

"Еще лет 50 назад надо было начинать борьбу со стволовыми вредителями в "Туколони" (...). Если в ближайшее время не будет принято мер, мы рискуем потерять эти красивейшие леса", – подчеркнула эксперт ОП РФ.

В этой связи, по ее словам, группа экспертов, участвовавших в экспедиции, и рекомендует организовать контрольное лесопатологическое обследование "Туколони".

"Мы составим акт, который направим в Центр защиты леса Иркутской области для организации тщательного лесопатологического обследования, и в Минлес региона, чтобы они выходили на СКР и прокуратуру, и решали эту проблему. Обследование необходимо провести уже этим летом, чтобы как можно быстрее локализовать очаг заражения", – сказала Удеревская.

Она также уточнила, что стволовые вредители поражают деревья от корней на высоту около 2 метров, и если санитарные рубки поводятся вовремя, около 2/3 ствола можно использовать как деловую древесину.

"Могу предположить, что когда в "Туколонь" выезжала комиссия без специалистов-лесопатологов, они увидели штабеля этого "обрезанного" делового леса, и сделали вывод о незаконности санитарных рубок", – сказала эксперт ОП РФ.

Природный заказник регионального значения "Туколонь" располагается вдоль реки Киренга. Он входит в зону атмосферного влияния Байкальской природной территории и является уникальным местом обитания северных оленей, лося, изюбря и косули, а также редких видов птиц - серый журавль, черный аист, клоктун.

Обозреватель Наталья Пономарева

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