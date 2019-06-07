В соответствии со стандартами

07.06.19 15:11

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

Interfax-Russia.ru – Минпромторг заявляет о надежности SSJ-100 и соответствии всем международным требованиям.

Сомнения в надежности Sukhoi Superjet-100 стали высказывать после того, как загорелся самолет компании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы в Мурманск и вернувшийся в аэропорт "Шереметьево", совершив аварийную посадку. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. Из-за жесткой посадки хвост самолета загорелся – погибло больше 40 человек.

Эксперты поэтапно восстановили аварийный полет Superjet-100 и предварительно пришли к выводу о том, что к трагедии привели ошибки экипажа.

Вместе с тем ряд специалистов сомневается в наличии ошибок в действиях пилота и не считают "человеческий фактор" основной причиной катастрофы. По их мнению, отказ оборудования, сыгравший критическую роль в этих событиях, ставит много вопросов к сертификации самолета.

Росавиация уже потребовала у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) всю информацию о сертификации Sukhoi Superjet 100.

"В МАК направлен запрос незамедлительно представить в ведомство исчерпывающую документацию по результатам сертификационных испытаний самолета "Сухой Суперджет" RRJ-95 (Sukhoi Superjet 100 - ИФ)", – сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Между тем Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила Минтранс организовать дополнительную оперативную проверку систем самолета на соответствие сертификационным требованиям.

"АЭВТ обеспокоена авиационным происшествием с RRJ 95B RA-89098, происшедшим 5 мая в "Шереметьево". Данное происшествие нанесло серьезный репутационный ущерб российской гражданской авиации и авиапрому", - процитировал "Коммерсантъ" письмо ассоциации.

В нем авиакомпании предлагали провести проверку системы защиты SSJ-100 от поражения статическим электричеством и ее эффективности. Также речь шла о проверке прочностных характеристик конструкции кессона крыла и шасси, поскольку разрушение шасси не должно влиять на целостность топливных систем.

Целесообразно, по мнению АЭВТ, изучить на соответствие сертификационным требованиям и систему управления полетом и силовой установкой самолета, защиту пассажирского салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей, разработанную производителем судна – АО "Гражданские самолеты Сухого".

В свою очередь в ОАК, выпускающей SSJ-100, посчитали письмо давлением на комиссию по расследованию происшествия и сослались на подтверждения сертификации типа EASA.

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих подтвердил получение письма. Он также подтвердил, что министерство выполнит просьбу АЭВТ, но не сказал, как именно.

Впрочем, как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, предложенные АЭВТ меры вряд ли воплотят на практике.

"Данное обращение будет рассмотрено. Позиция участников рынка будет учтена. Однако позиции у этого документа слабые, практическая реализация всего комплекса предлагаемых мер вряд ли возможна в текущих условиях", – сказал собеседник агентства.

По его словам, оснований для перепроверки безопасности систем лайнера нет.

"Причины катастрофы в "Шереметьево" пока не озвучены. Факторов, однозначно указывающих на системные технические неисправности в качестве причины катастрофы, нет. Поэтому объективно нет причин для перепроверки бортовых систем всех эксплуатирующийся самолетов данного типа", – сказал он.

5 мая Межгосударственный авиационный комитет отчитался о завершении реконструкции полета аварийного SSJ-100, совершившего жесткую посадку в "Шереметьево", пообещав в ближайшее время опубликовать предварительный отчет о катастрофе после его "окончательной корректорской выверки".

"При обсуждении предварительного отчета все члены Технической комиссии пришли к общему мнению, что на данном этапе расследования рекомендации, сделанные технической комиссией в последующем донесении, являются достаточными. В ходе дальнейшей работы, по получении результатов намеченных исследований и результатов расследования, Технической комиссией могут быть даны и другие рекомендации, которые будут направляться в предусмотренные российским законодательством организации", – добавили в МАК.

Со своей стороны министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что SSJ-100 полностью соответствует всем российским и мировым требованиям.

"И производство, и самолет подлежат постоянному контролю со стороны авиационных властей Российской Федерации. Мы проводим регулярно сверку тех параметров, которые заложены на самолете и на текущем производстве с точки зрения сертификата, который был получен как со стороны Межгосударственного авиационного комитета, так и европейского", – сказал Мантуров журналистам.

"Он (SSJ) соответствует всем жестким требованиям, базисам, которые представляются авиационными властями России, Европы и США", – добавил он.

Вместе с тем, как ранее заявлял генпрокурор РФ Юрий Чайка, катастрофа SSJ-100 в "Шереметьево" обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли страны. Выступая в конце мая на "правительственном часе" в Госдуме, он напомнил, что решения этих проблем Генеральная прокуратура требует от уполномоченных государственных органов и авиапредприятий уже несколько лет.

Так, по словам генпрокурора, госпрограмма обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям, обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации, не выполнены.

"До настоящего времени не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов, а также лицо, ответственное за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 года", – сказал Чайка.

По его словам, министерством транспорта до настоящего времени "не разработаны в полном объеме необходимые нормативные правовые акты, в том числе регламентирующие вопросы сертификации авиатехники и ее производителей, подготовки персонала", не утверждены правила наземного и технического обслуживания воздушных судов, требования к их летной годности, типовые профессиональные программы в области подготовки авиаспециалистов".

Генпрокурор отметил, что контроль за деятельностью авиакомпаний со стороны Росавиации зачастую осуществляется формально: "Данным агентством не принимаются надлежащие меры по пресечению фактов эксплуатации самолетов, не отвечающих требованиям воздушного законодательства, в том числе в вопросах безопасности. В частности, в ходе проведенной Генеральной прокуратурой проверки выявлено более 400 гражданских воздушных судов, в которых произведены изменения типовой конструкции без проведения необходимых исследований и выполнения сертификационных работ в Российской Федерации".

Помимо этого, прокурорские проверки по-прежнему нередко выявляют факты недостаточной подготовки пилотов самолетов. По его словам, с 2017 года по результатам принятых прокурорами мер от выполнения полетов отстранено 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, аннулировано 160 летных свидетельств.

В Минтранс РФ же заявили, что уже готовят доклад премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложениями по улучшению системы подготовки пилотов и сертификации авиатехники.

"Это будет и подготовка пилотов, это будет совершенствование - подчеркиваю - совершенствование – подготовки пилотов, это будет нормативно-правовая база в сертифицировании и в подготовке техники, разработке техники, порядке сертификации - проверка в полной мере, так, чтобы можно было быть уверенным в результатах сертификации. Это будет и подготовка в вопросах системы управления безопасностью полетов, ее совершенствование", – перечислил журналистам замглавы ведомства Александр Юрчик.

Он также напомнил, что Минтранс работает над созданием Международного бюро по расследованию авиакатастроф и серьезных инцидентов, которое выстраивается "рядом с ЕврАзЭС".

"Очень важно, что оно будет независимо от авиационных властей и транспортных властей стран, любой страны, которая будет частью... Это один из важнейших элементов безопасности полетов, когда расследование происходит независимое", – сказал Юрчик.

Предварительный отчет о причинах катастрофы 5 мая самолета Sukhoi Superjet-100 в "Шереметьево" Минтранс пообещал подготовить к середине лета.

Обозреватель Анастасия Николаева

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