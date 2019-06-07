Ген военного

07.06.19 16:34

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

Interfax-Russia.ru – Генетические паспорта для военнослужащих могут появиться в России. Документы помогут определять, в каких войсках будут служить солдаты.

Вопрос о создании генетических паспортов в России начал обсуждаться в начале 2019 года. В апреле президент РФ Владимир Путин одобрил разработку генетических паспортов, подписав соответствующий указ.

Генетическая паспортизация должна помочь отслеживать опасные инфекционные заболевания на разных территориях страны. Также, по мнению специалистов, такие документы помогут развитию здравоохранения в стране, а также повышению качества и продолжительности жизни россиян.

"Эти исследования помогут отслеживать предрасположенность к патологиям, про которые мы еще не знаем, что они могут быть связаны с генетическими данными. Здравоохранение сейчас с этим только начинает полномасштабно работать. Процесс генетической паспортизации чрезвычайно полезен с точки зрения помощи населению. Врачи получат возможность выстраивать предиктивные предсказательные модели по состоянию здоровья конкретного человека и населения в целом, а также популяции определенного региона", – рассказывал журналистам вице-президент фонда "Сколково" Кирилл Каем.

Спикер отмечал, что подобные программы существуют за границей.

"Такого рода программы уже идут в Великобритании и США. Генетическая паспортизация помогает решить сразу несколько вопросов. Основную пользу от этого процесса получит здравоохранение", – рассказал Кирилл Каем.

На сегодняшний день генетические паспорта применяются в России в судебно-медицинских лабораториях. Они бывают двух видов: первый представляет собой тест, который просто позволяет идентифицировать личность человека, не говоря о его здоровье, происхождении. Он широко используется для поиска преступников. А второй вид паспорта сообщает более полную информацию, в том числе о рисках заболеваний и вероятности рождения детей с наследственными нарушениями. Его область применения – медицина.

Чтобы получить необходимые для такого документа данные, достаточно анализа крови или слюны человека.

"Для генетического анализа нужно сдать биоматериал – чаще всего используется слюна, но может применяться и кровь – это менее удобно, но не влияет на точность анализа. Генетические данные есть в каждой клетке нашего организма, поэтому для анализа можно использовать практически любой материал", – рассказал Interfax-Russia.ru директор медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский.

Сколько будет стоить такой паспорт и будет ли он вводиться в обязательной основе, пока неизвестно.

"Сейчас генетический паспорт включает более 500 показателей по здоровью, питанию, особенностям строения организма. Такой паспорт стоит 17 тыс. рублей. Возможно, для военных сделают аналогичные паспорта, но могут и сэкономить", – рассказал Interfax-Russia.ru Валерий Ильинский.

Юристам инициатива кажется интересной, но не лишенной некоторых рисков. Так, в беседе с Interfax-Russia.ru главный юрисконсульт консалтинговой фирмы "Центр качества" Людмила Калинникова подчеркнула, что при создании генетических паспортов стоит усилить защиту персональных данных.

"Очень интересное нововведение, которое в будущем позволит в значительной мере повысить стрессоустойчивость будущих военнослужащих. Данное обстоятельство может существенно облегчить службу как самого военного, так и непосредственно его руководства. Вместе с тем, государство должно полностью держать под контролем персонализацию личных данных военных. И если при утере контроля к персональным данным обычного гражданина это неприятная ситуация, но в целом не критичная, то защита данных у военных должна получить максимальную степень защиты ", – отметила собеседница.

По мнению спикера, введение генетических паспортов поможет сделать воинскую службу более комфортной.

"Думаю, паспорта будут выдавать на обязательной основе. Отказаться от получения документа, скорей всего, не получится. Данные обстоятельства, должны помочь Минобру РФ грамотно распределять будущих военнослужащих, согласно их, так скажем, "предназначению", – добавила спикер.

Некоторые эксперты отмечают, что генетический анализ не может гарантировать безошибочного ответа на вопрос, в какой род войск определить тот или иного человека.

"Ничего против таких разработок не имею, но меня больше всего интересует генетический паспорт с точки зрения идентификации, когда, к сожалению, погибают бойцы, и очень часто невозможно определить, что это за человек. Приходится проводить сложнейшие экспертизы", – сказал Interfax-Russia.ru член центрального штаба ОНФ, участник первой и второй чеченских кампаний и боевых действий на юго-востоке Украины, российский писатель Захар Прилепин.

В то же время, считает Прилепин, подобная процедура может упростить идентификацию погибших. Однако он не уверен, что генетический паспорт поможет понять, в какой род войск его распределить.

"Что касается определения пригодности людей к тем или иным родам войск, то это сложная задача и, думаю, что это определяется не только генетикой. Люди меняются и адаптируются или не адаптируются. Наверное, это лишним не будет, если ученые так считают. В конце концов, разработки в одних сферах пригождаются затем в других сферах", – сказал он.

Кроме того, по мнению эксперта, даже утечка персональных данных при создании таких паспортов не несет большой опасности.

"Даже если такие данные утекут, американцы смогут взять этих бойцов на работу?! Всегда есть опасность утечки персональных данных. Но это не данные "из космической промышленности". Это генетические портреты бойцов. Ну пускай американцы узнают, что у нас один миллион человек готовы служить в десантуре – пусть они напугаются, очень хорошо", – добавил собеседник.

Обозреватель Кристина Бочарникова

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"