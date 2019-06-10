Цена взятки

10.06.19 14:15

© РИА Новости. Константин Чалабов

Interfax-Russia.ru – Замглавы администрации Барнаула стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве. В аналогичных преступлениях подозреваются также заммэра Якутска и депутат из Красноярского края.

Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении вице-мэра города Барнаула. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальная санкция за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом от 3 миллионов до 5 миллионов рублей. Также преступник теряет право занимать определенные должности на срок до 15 лет.

"По версии следствия, в 2017 - 2019 годах заместитель главы администрации Барнаула получил от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку на общую сумму более 1 млн. руб. за заключение с ним (данным юрлицом - ИФ) муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов", - сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Там же агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что чиновник пока не задержан, но с ним ведутся следственные действия.

"В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю", – добавили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Как в свою очередь уточнили агентству в пресс-службе администрации Барнаула, речь идет о теперь уже бывшем заместителе главы Барнаула по городскому хозяйству Александре Алексеенко. 6 июня мэр города Сергей Дугин освободил его от занимаемой должности.

"Распоряжением главы города Сергея Дугина заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Александр Алексеенко освобожден от занимаемой должности. Исполнение обязанностей замглавы администрации города по городскому хозяйству будет возложено на одного из заместителей главы администрации города", - говорится в сообщении администрации Барнаула.

В пресс-службе мэрии города также отметили, что официальной информации о проведении каких-либо следственных или иных мероприятий в отношении Александра Алексеенко в администрацию Барнаула не поступало.

Тем не менее, 5 июня (накануне отставки Алексеенко) на заседании городского антикоррупционного совета Сергей Дугин очень жестко высказался на тему нарушений антикоррупционного законодательства и пообещал беспромедлительно увольнять за такое нарушение закона.

Вместе с тем, в центре громкого коррупционного скандала оказался и депутат Законодательного собрания Красноярского края, заместитель руководителя региональной фракции ЛДПР Сергей Титов. По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, чиновника подозревают в мошенничестве на 4 млн рублей.

"Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России по материалам оперативно-розыскной деятельности, представленными УФСБ России по Красноярскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Красноярского края третьего созыва по факту совершения мошенничества в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", – говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в феврале 2018 года депутат сообщил директору одной из красноярских коммерческих организаций, занимающейся теплоснабжением, что "может способствовать принятию органами власти решений о завышении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, для этой коммерческой организации". В результате компания могла бы получить субсидию, превышающую понесенные затраты.

Директор организации согласился с предложением депутата и передам ему деньги за услугу в размере 4 млн рублей (средства поступали чиновнику траншами в период с 1 мая 2018 года до 6 июня текущего года).

"Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", – добавили в пресс-службе ведомства.

Известно, что Сергей Титов входит в состав комитета по бюджету и экономической политике и в комитет по охране здоровья и социальной политике краевого парламента. Депутатом Заксобрания он был избран по спискам ЛДПР в 2016 году.

Кроме того, фигурантом уголовного дела о взятке в особо крупном размере на днях стал и заместитель главы Якутска Василий Гоголев.

"Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Якутии по материалам регионального УФСБ России при взаимодействии с прокуратурой республики возбуждено уголовное дело в отношении замглавы по развитию территории городского округа "Город Якутск" по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере)", - говорится в сообщении регионального управления ведомства.

По версии следствия, чиновник получил от коммерческого предприятия, ведущего строительство многоквартирного жилого дома в Якутске, взятку в виде имущественных прав на недвижимость в этом здании в размере 1 тыс. 491 кв. м. на сумму 114 млн рублей.

"Взятка была получена через двух посредников за выдачу разрешения на увеличение этажности при строительстве данного дома с 13 до 16 этажей", – уточнили в СУ СКР.

Как отметили в Следственном управлении СКР по региону отметили, владельцем и учредителем данной строительной фирмы, до 2018 года был сам подозреваемый.

"7 июня заместитель главы и его посредники, через которых осуществлялась передача взятки, были задержаны. Сейчас с ними проводятся следственные действия. Выполняется комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела", – добавили в пресс-службе Следственного управления СКР по Якутии.

Как сообщили в пресс-службе администрации Якутска, на время расследования и суда чиновник отстранен от занимаемой должности. Временно исполняющим обязанности заместителя главы по развитию городских территорий назначен Евгений Григорьев, ранее возглавлявший ООО "Муниципальный специализированный застройщик "Агентство по развитию территорий города Якутска" (бывший МУП "АРТ").

"Я не знаю обстоятельств дела, но не верю, что он мог совершить такое. По моему поручению он начал очень серьезное расследование по тысячам земельных участков, полученных незаконным путем. Нельзя исключать и провокаций. Уверена, что следствие во всех обстоятельствах объективно разберется", – прокомментировала ситуацию мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Обозреватель Наталья Пономарева

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