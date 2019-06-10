Резонансное дело

10.06.19 14:37

© РИА Новости. Евгений Одиноков

Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.

Специальный корреспондент отдела расследований издания "Медуза" Иван Голунов был задержан по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков (ст.30 и 228.1 УК РФ).

"6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре был задержан 36-летний житель столицы, у которого при личном досмотре было обнаружено 5 свертков с порошкообразным веществом", – сообщили в столичной полиции.

По месту проживания задержанного, отметили в московском главке, полицейскими были также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. Согласно заключению эксперта, изъятое при личном досмотре является наркотическим средством метилэфедроном, массой около 4 грамм.

Столичная полиция также опубликовала фотографии из съемной квартиры задержанного, на которых видно большое количество свертков и пакетов с предположительно наркотическими веществами, а также колбы, ведра и другие приспособления, которые могут быть использованы для производства наркотиков.

При этом в главке подчеркнули, что размещенные фотографии "сделаны при обследовании жилища подозреваемого, в арендуемой квартире на Вешняковской улице Москвы и при его личном досмотре, проведенном в присутствии понятых".

Между тем в сообщении на сайте "Медузы" со ссылкой на близких Голунова сообщили, что только одна фотография из девяти была сделана дома у журналиста.

"Остальные восемь снимков были сделаны в каком-то другом месте", – утверждает издание.

В свою очередь адвокат международной правозащитной группы "Агора" Дмитрий Джулай предположил, что наркотики могли быть подброшены либо в момент задержания, либо уже в ОВД ЗАО, пакетик с наркотическим средством лежал поверх других вещей молодого человека.

Джулай рассказал "Интерфаксу", что на Цветном бульваре к Голунову подошли двое молодых людей в гражданской одежде, представились сотрудниками уголовного розыска, надели наручники, потом посадили в машину, где держали его около получаса до обыска в квартире.

При этом, по словам адвоката, сотрудники полиции несколько раз выходили из автомобиля и отходили.

"За это время они теоретически могли сделать что угодно, ведь ключи от квартиры были у них", – заявил защитник.

Со своей стороны главный редактор "Медузы" Иван Колпаков сообщил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам.

"Мы все уверены на 100%, что наркотики, обнаруженные у Ивана при себе и дома, были ему подброшены. Иван никогда не потреблял их и уж тем более не распространял", – выразил уверенность главный редактор.

Джулай также заявил "Интерфаксу", что журналист отрицает причастность к преступлению и считает свое задержание провокацией.

Позже в столичной полиции подтвердили, что не все опубликованные фотографии были сделаны в квартире Голунова. В ведомстве подчеркнули, что расследование указанного уголовного дела взято на личный контроль начальником ГУ МВД России по Москве Олегом Барановым. Кроме того, московский главк полиции назначил (https://77.мвд.рф/news/item/17180071/) служебную проверку после распространения фотоснимков, якобы сделанных в квартире журналиста.

В полиции пояснили, что фотографии, якобы из квартиры задержанного, которые оказались сделаны в другом месте, были опубликованы по ошибке. При этом в главке категорически отрицают фальсификации при расследовании, а также нанесение побоев при его задержании.

Однако 8 июня Голунов поступил в больницу по направлению "скорой помощи" с диагнозом "ушиб мягких тканей и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму".

"Он был оперативно обследован дежурными врачами – травматологом, хирургом, терапевтом и невропатологом. Были проведены компьютерная томограмма органов грудной клетки и головы, ультразвуковое исследование органов брюшной полости. У Голунова взята на анализ кровь", – рассказал "Интерфаксу" главный врач городской клинической больницы имени Жадкевича (71-я больница) Александр Мясников.

По его словам, в результате проведенного исследования перелома ребер и патологии со стороны органов грудной клетки не выявлено, компьютерная томограмма также не показала каких-либо отклонений. При этом, сообщил Мясников, при осмотре мягких тканей головы обнаружена гематома в области левой скулы, а также ссадины на спине.

Прямо из больницы Голунов был доставлен в Никулинский районный суд для избрания меры пресечения. Следствие просило заключить журналиста под стражу на два месяца, ссылаясь на то что, находясь на свободе, он может скрыться. Прокурор в суде поддержал ходатайство следствия.

В свою очередь защита корреспондента представила суду более десяти положительных характеристик от известных российских медиаменеджеров и коллег, каждый из которых отмечал, что Голунов никогда не был замечен за употреблением наркотиков и почти не употреблял алкоголь, в том числе ввиду наличия ряда хронических заболеваний. Сам обвиняемый также заявил в суде, что никогда не употреблял наркотики и ни в чем не виноват. Он связал свое уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе из-за которых получал угрозы.

В итоге суд отказал следствию в заключении журналиста под стражу и отправил его под домашний арест.

Между тем эксперты МВД не обнаружили наркотических и психотропных веществ на контрольных смывах с ладоней рук и ногтей Голунова. Это следует из заключения экспертов, которое опубликовал на своем канале в Телеграме руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста.

"На поверхностях, представленных на экспертизу фрагментов марли, которыми делали смывы с рук и контрольный смыв на поверхностях, представленных на экспертизу фрагментов ногтевых пластин (...) следов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ - не обнаружено", – говорится в заключении сотрудников экспертно-криминалистического центра Управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве.

До этого и главный нарколог России Евгений Брюн заявил, что тест Голунова на наркотики дал отрицательный результат.

Адвокаты уже подали в СКР заявление на полицейских, задерживавших журналиста, и в прокуратуру – на удержание подзащитного в полиции свыше 48 часов. В Генпрокуратуре РФ уже пообещали тщательно разобраться в ситуации.

Между тем задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Акции в его поддержку прошли в нескольких российских и зарубежных городах. Еще 7 июня почти 3 тыс. журналистов поставили свои подписи под опубликованным профсоюзом журналистов и работников СМИ открытым письмом с требованием освободить их коллегу. Авторы письма расценивают задержание как "грубую и нелепую провокацию". Также они требуют "немедленно освободить Ивана и предоставить все материалы полиции и следствия всем журналистам".

Кроме того, более 140 тыс. человек подписали петицию на портале "Change.org" с требованием освободить корреспондента "Медузы".

Газеты "Коммерсантъ", "Ведомости" и РБК опубликовали совместное заявление по поводу ареста журналиста. Они не считают убедительными доказательства его виновности и требуют проверки действий сотрудников МВД, проводивших задержание.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин также заявил, что ситуация с уголовным преследованием корреспондента "Медузы" остается неясной, в связи с чем требуется максимально гласное и публичное разбирательство, которое, по его мнению, есть возможность наблюдать.

Обеспокоенность в связи с задержанием журналиста выразили в бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, в МИД Великобритании.

Совет по правам человека при президенте РФ, Союзы журналистов России и Москвы обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой провести проверку действий полиции в отношении корреспондента интернет-издания "Медуза".

"Дело Голунова" взял под особый контроль Общественный совет при МВД. Как сообщил "Интерфаксу" глава совета, адвокат Анатолий Кучерена, члены совета намерены проконтролировать ход служебной проверки, назначенной в связи с сообщениями о нарушениях со стороны полиции в ходе задержания журналиста.

"Мы знаем позицию министра Колокольцева и не сомневаемся, что в случае установления фактов нарушений закона со стороны правоохранительных органов никто от ответственности не уйдет", – заявил адвокат.

Советник президента РФ Антон Кобяков также пообещал, что виновные в подтасовках ответят по закону.

"Уверен, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и ... генпрокурор Юрий Чайка обязательно обеспечат надзор и выполнят свои функции", – сказал Кобяков журналистам.

9 июня уголовное дело Голунова было передано из западного округа в главное следственное управление столичной полиции.

Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с тем, что вопросов в связи с расследованием "дела Голунова" действительно много.

"Мы это видим, мы это фиксируем", – сказал он.

Вместе с тем он считает, что в настоящее время преждевременно говорить о недоверии к правоохранительной системе РФ.

"Нужно предоставлять необходимые объяснения причин каких-то ошибок. Сама по себе ошибка возможна, везде работают люди. Нигде нельзя исключать ошибок. Ошибки допускают в том числе и журналисты, когда пишут те или иные материалы, притом в большом количестве. Главное – потом признавать эти ошибки и объяснять, как они получились", – отметил Песков.

По его мнению, признание и объяснение ошибок необходимо, чтобы "они не повторялись впредь".

В то же время Песков не сомневается, что Генпрокуратура России отреагирует на сообщения о нарушениях прав Голунова, которые были допущены в ходе его задержания.

"Ей доступны все материалы по делу, и у нас нет никаких сомнений, что Генпрокуратура будет выполнять свои функции. Мы очень внимательно следим за тем, как развивается это дело, и за всеми его нюансами. Потому что оно действительно резонансное, оно требует особого внимания", – отметил Песков.

Обозреватель Анастасия Николаева

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