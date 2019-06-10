|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
10.06.19 14:37
Резонансное дело
Специальный корреспондент отдела расследований издания "Медуза" Иван Голунов был задержан по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков (ст.30 и 228.1 УК РФ).
"6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре был задержан 36-летний житель столицы, у которого при личном досмотре было обнаружено 5 свертков с порошкообразным веществом", – сообщили в столичной полиции.
По месту проживания задержанного, отметили в московском главке, полицейскими были также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. Согласно заключению эксперта, изъятое при личном досмотре является наркотическим средством метилэфедроном, массой около 4 грамм.
Столичная полиция также опубликовала фотографии из съемной квартиры задержанного, на которых видно большое количество свертков и пакетов с предположительно наркотическими веществами, а также колбы, ведра и другие приспособления, которые могут быть использованы для производства наркотиков.
При этом в главке подчеркнули, что размещенные фотографии "сделаны при обследовании жилища подозреваемого, в арендуемой квартире на Вешняковской улице Москвы и при его личном досмотре, проведенном в присутствии понятых".
Между тем в сообщении на сайте "Медузы" со ссылкой на близких Голунова сообщили, что только одна фотография из девяти была сделана дома у журналиста.
"Остальные восемь снимков были сделаны в каком-то другом месте", – утверждает издание.
В свою очередь адвокат международной правозащитной группы "Агора" Дмитрий Джулай предположил, что наркотики могли быть подброшены либо в момент задержания, либо уже в ОВД ЗАО, пакетик с наркотическим средством лежал поверх других вещей молодого человека.
Джулай рассказал "Интерфаксу", что на Цветном бульваре к Голунову подошли двое молодых людей в гражданской одежде, представились сотрудниками уголовного розыска, надели наручники, потом посадили в машину, где держали его около получаса до обыска в квартире.
При этом, по словам адвоката, сотрудники полиции несколько раз выходили из автомобиля и отходили.
"За это время они теоретически могли сделать что угодно, ведь ключи от квартиры были у них", – заявил защитник.
Со своей стороны главный редактор "Медузы" Иван Колпаков сообщил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам.
"Мы все уверены на 100%, что наркотики, обнаруженные у Ивана при себе и дома, были ему подброшены. Иван никогда не потреблял их и уж тем более не распространял", – выразил уверенность главный редактор.
Джулай также заявил "Интерфаксу", что журналист отрицает причастность к преступлению и считает свое задержание провокацией.
Позже в столичной полиции подтвердили, что не все опубликованные фотографии были сделаны в квартире Голунова. В ведомстве подчеркнули, что расследование указанного уголовного дела взято на личный контроль начальником ГУ МВД России по Москве Олегом Барановым. Кроме того, московский главк полиции назначил (https://77.мвд.рф/news/item/17180071/) служебную проверку после распространения фотоснимков, якобы сделанных в квартире журналиста.
В полиции пояснили, что фотографии, якобы из квартиры задержанного, которые оказались сделаны в другом месте, были опубликованы по ошибке. При этом в главке категорически отрицают фальсификации при расследовании, а также нанесение побоев при его задержании.
Однако 8 июня Голунов поступил в больницу по направлению "скорой помощи" с диагнозом "ушиб мягких тканей и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму".
"Он был оперативно обследован дежурными врачами – травматологом, хирургом, терапевтом и невропатологом. Были проведены компьютерная томограмма органов грудной клетки и головы, ультразвуковое исследование органов брюшной полости. У Голунова взята на анализ кровь", – рассказал "Интерфаксу" главный врач городской клинической больницы имени Жадкевича (71-я больница) Александр Мясников.
По его словам, в результате проведенного исследования перелома ребер и патологии со стороны органов грудной клетки не выявлено, компьютерная томограмма также не показала каких-либо отклонений. При этом, сообщил Мясников, при осмотре мягких тканей головы обнаружена гематома в области левой скулы, а также ссадины на спине.
Прямо из больницы Голунов был доставлен в Никулинский районный суд для избрания меры пресечения. Следствие просило заключить журналиста под стражу на два месяца, ссылаясь на то что, находясь на свободе, он может скрыться. Прокурор в суде поддержал ходатайство следствия.
В свою очередь защита корреспондента представила суду более десяти положительных характеристик от известных российских медиаменеджеров и коллег, каждый из которых отмечал, что Голунов никогда не был замечен за употреблением наркотиков и почти не употреблял алкоголь, в том числе ввиду наличия ряда хронических заболеваний. Сам обвиняемый также заявил в суде, что никогда не употреблял наркотики и ни в чем не виноват. Он связал свое уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе из-за которых получал угрозы.
В итоге суд отказал следствию в заключении журналиста под стражу и отправил его под домашний арест.
Между тем эксперты МВД не обнаружили наркотических и психотропных веществ на контрольных смывах с ладоней рук и ногтей Голунова. Это следует из заключения экспертов, которое опубликовал на своем канале в Телеграме руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста.
"На поверхностях, представленных на экспертизу фрагментов марли, которыми делали смывы с рук и контрольный смыв на поверхностях, представленных на экспертизу фрагментов ногтевых пластин (...) следов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ - не обнаружено", – говорится в заключении сотрудников экспертно-криминалистического центра Управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве.
До этого и главный нарколог России Евгений Брюн заявил, что тест Голунова на наркотики дал отрицательный результат.
Адвокаты уже подали в СКР заявление на полицейских, задерживавших журналиста, и в прокуратуру – на удержание подзащитного в полиции свыше 48 часов. В Генпрокуратуре РФ уже пообещали тщательно разобраться в ситуации.
Между тем задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Акции в его поддержку прошли в нескольких российских и зарубежных городах. Еще 7 июня почти 3 тыс. журналистов поставили свои подписи под опубликованным профсоюзом журналистов и работников СМИ открытым письмом с требованием освободить их коллегу. Авторы письма расценивают задержание как "грубую и нелепую провокацию". Также они требуют "немедленно освободить Ивана и предоставить все материалы полиции и следствия всем журналистам".
Кроме того, более 140 тыс. человек подписали петицию на портале "Change.org" с требованием освободить корреспондента "Медузы".
Газеты "Коммерсантъ", "Ведомости" и РБК опубликовали совместное заявление по поводу ареста журналиста. Они не считают убедительными доказательства его виновности и требуют проверки действий сотрудников МВД, проводивших задержание.
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин также заявил, что ситуация с уголовным преследованием корреспондента "Медузы" остается неясной, в связи с чем требуется максимально гласное и публичное разбирательство, которое, по его мнению, есть возможность наблюдать.
Обеспокоенность в связи с задержанием журналиста выразили в бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, в МИД Великобритании.
Совет по правам человека при президенте РФ, Союзы журналистов России и Москвы обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой провести проверку действий полиции в отношении корреспондента интернет-издания "Медуза".
"Дело Голунова" взял под особый контроль Общественный совет при МВД. Как сообщил "Интерфаксу" глава совета, адвокат Анатолий Кучерена, члены совета намерены проконтролировать ход служебной проверки, назначенной в связи с сообщениями о нарушениях со стороны полиции в ходе задержания журналиста.
"Мы знаем позицию министра Колокольцева и не сомневаемся, что в случае установления фактов нарушений закона со стороны правоохранительных органов никто от ответственности не уйдет", – заявил адвокат.
Советник президента РФ Антон Кобяков также пообещал, что виновные в подтасовках ответят по закону.
"Уверен, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и ... генпрокурор Юрий Чайка обязательно обеспечат надзор и выполнят свои функции", – сказал Кобяков журналистам.
9 июня уголовное дело Голунова было передано из западного округа в главное следственное управление столичной полиции.
Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с тем, что вопросов в связи с расследованием "дела Голунова" действительно много.
"Мы это видим, мы это фиксируем", – сказал он.
Вместе с тем он считает, что в настоящее время преждевременно говорить о недоверии к правоохранительной системе РФ.
"Нужно предоставлять необходимые объяснения причин каких-то ошибок. Сама по себе ошибка возможна, везде работают люди. Нигде нельзя исключать ошибок. Ошибки допускают в том числе и журналисты, когда пишут те или иные материалы, притом в большом количестве. Главное – потом признавать эти ошибки и объяснять, как они получились", – отметил Песков.
По его мнению, признание и объяснение ошибок необходимо, чтобы "они не повторялись впредь".
В то же время Песков не сомневается, что Генпрокуратура России отреагирует на сообщения о нарушениях прав Голунова, которые были допущены в ходе его задержания.
"Ей доступны все материалы по делу, и у нас нет никаких сомнений, что Генпрокуратура будет выполнять свои функции. Мы очень внимательно следим за тем, как развивается это дело, и за всеми его нюансами. Потому что оно действительно резонансное, оно требует особого внимания", – отметил Песков.
Обозреватель Анастасия Николаева
Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"
|
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket