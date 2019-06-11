За самовольное подключение

11.06.19 14:09

© РИА Новости. Егор Еремов

Interfax-Russia.ru – В деле о загрязнении нефтепровода "Дружба" появились четыре новых фигуранта.

Самарский районный суд поместил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о загрязнении нефтепровода "Дружба".

Как сообщили "Интерфаксу" в Самарском районном суде, под домашний арест помещены Владимир Матюхин, Дмитрий Никишов, Роман Гладков и Роман Якушев.

"Все четверо являются подозреваемыми по ч.4 пп."а","б" ст.215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность). В материалах дела фигурирует нефтепровод "Дружба". Суд избрал в отношении них меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 30 июня", – рассказал собеседник агентства.

В свою очередь пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин уточнил "Интерфаксу", что четыре новых фигуранта дела являются сотрудниками компании "Транснефть-Дружба": Никишов является замначальника куйбышевского районного управления нефтепровода Дружба по товарно-транспортным операциям, Якушев – начальник отдела этого управления, Гладков – начальник ПСП Лопатино, Матюхин – инженер ПСП Лопатино.

До этого в деле фигурировало 6 обвиняемых в хищении в составе организованного преступного сообщества нефти из нефтепровода "Дружба" на сумму не менее 1 млн рублей. Из них четверо задержаны и арестованы: генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.

Всем им не удалось оспорить арест. Еще двое – бывший генеральный директор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко и бывший бенефициар ГК "Петронефть" Роман Трушев объявлены в международный розыск в качестве обвиняемых по делу. Суд вынес решение об их заочном аресте. Защита Трушева и Ружечко также не смогла обжаловать заочный арест.

О поставках некондиционной нефти из России концерн "Белнефтехим" сообщил вечером 19 апреля. 24 апреля "Гомельтранснефть Дружба" остановил транзит "грязной" российской нефти в Европу. Оба белорусских НПЗ – ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) – сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном – токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий.

Следствие считает, что "в марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений".

При Минэнерго РФ была создана комиссия по расследованию ситуации.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Белоруссии днем 2 мая, Украина возобновила транзит нефти в Европу 11 мая. 10 июня российская кондиционная нефть транзитом через Белоруссию начала поступать в Польшу. До этого Белоруссия вернула реверсом в Россию 450 тыс. тонн "грязной" нефти. По прогнозам главного инженера "Гомельтранснефть Дружба" Андрея Вериго, полностью Белоруссия откачает всю некачественную нефть в Россию к середине августа. Всего "Транснефть" будет вытеснять с территории Белоруссии 1 млн 328 тыс. тонн загрязненной дихлорэтаном нефти, из которых 460 тыс. тонн находится в нефтепроводе Унеча-Полоцк, который обслуживает ОАО "Полоцктранснефть Дружба" (северная ветка "Дружбы" на территории Белоруссии). Вытеснение нефти на территорию РФ с этого участка начнется после 15 июня.

Президент "Транснефти" Николай Токарев со своей стороны назвал ситуацию с качеством нефти в экспортном нефтепроводе "более-менее стабильной".

"Конечно, это не идеальная ситуация, как была до инцидента, но, по крайней мере, сегодня все болевые точки будут закрыты", – сообщил он журналистам.

При этом, по его словам, осталось решить финансовый вопрос.

"Но это очень непростая тема. Казалось бы, взял там, посчитал, сколько нефти было, умножил... На самом деле все это в контексте юридическом еще усложняется, поскольку у "Транснефти" например, нет прямых отношений ни с польскими партнерами, ни со словаками, южной веткой ("Дружбы" - ИФ), кто-то так или иначе был вовлечен в эту историю. И вот пока последовательность эта не будет благополучно разрешена, так сказать, польские партнеры с белорусскими, белорусские с нами или с грузовладельцами - компаниями нефтяными, которые отправляли (нефть - ИФ), вот так взять и из кошелька достать деньги...", – рассказал глава монополии.

Он отметил, что базовый принцип по компенсациям согласован.

"Мы предложили механизм, который всех удовлетворил. Мы поставили подписи на последнем, 3 июня в Москве, расширенном совещании, и он упрощает все нюансы и моменты и позволяет очень быстро грузовладельцам разобраться с покупателями. А мы уже здесь с грузовладельцем закрываем дальше тему. Двухходовка получается, для нас, по крайней мере", – сказал Токарев.

По его словам, белорусскую сторону, которая участвовала в переговорах, схема устроила.

Оценку ущерба и размера компенсаций из-за форс-мажора на экспортном нефтепроводе планируют завершить до конца лета.

При этом ранее министр финансов Антон Силуанов высказал мнение, что "Транснефть" должна самостоятельно нести финансовую ответственность за ситуацию с нефтепроводом "Дружба".

"Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти? Мне кажется, это не совсем правильно", – заявил он журналистам, отвечая на вопрос, может ли быть снижен порог дивидендов "Транснефти" из-за ситуации с "Дружбой".

"Любые вопросы могут обсуждаться, но если спросить мое мнение – это неправильно, что это будет, по сути, бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти", – добавил он.

Со своей стороны вице-премьер РФ Дмитрий Козак высказал мнение, что загрязнение нефтепровода "Дружба" произошло по халатности как тех лиц, которые закачали "грязную нефть" в нефтепровод, так и тех, кто не проконтролировал качество этой нефти.

"В настоящее время с причинами разбираются правоохранительные органы. Это была, как минимум, преступная халатность со стороны тех лиц, которые закачали грязную нефть в трубу, и со стороны тех лиц, которые не проконтролировали качество этой нефти при закачке", – заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".

Тем не менее, по его словам, ситуация с загрязнением нефтепровода "Дружба" и остановкой экспорта в мае, не является фатальной ошибкой для российской нефтяной промышленности.

"Это неприятная история, но не фатальная. Все с пониманием относятся к этому процессу. Технические проблемы могут возникнуть где угодно", – считает он.

Обозреватель Анастасия Николаева

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